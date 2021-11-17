https://tr.sputniknews.com/20211117/cumhurbaskani-erdogandan-501-aciklamasi-bunlarin-hepsi-maalesef-yalan-dolan-karar-merci-tbmmdir-1050888627.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 50+1 açıklaması: Bunların hepsi maalesef yalan dolan, karar merci TBMM'dir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 50+1 açıklaması: Bunların hepsi maalesef yalan dolan, karar merci TBMM'dir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki grup toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bunların hepsi maalesef yalan dolan, karar merci TBMM'dir, yeni... 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T13:38+0300
2021-11-17T13:38+0300
2021-11-17T14:20+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
türkiye
cumhurbaşkanlığı
politika
50+1
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Erdoğan, "Siyasette yüzde 50+1 tartışması var. Cumhurbaşkanlığı seçiminde gerekli olan çoğunluk yüzde 50+1 sizce değişmeli mi?" sorusu üzerine, "Bunların hepsi maalesef yalan dolan, bu tür şeyler. Bu konularla, özellikle Anayasa değişikliğiyle ilgili karar merci parlamentodur. Parlamento bu konuda bir değişikliğe giderse parlamento değişikliğe gider, adımı da ona göre atılır. Parlamento daha önce Anayasa ile ilgili bu konuda bir karar verdi. Yeni bir karar verir mi vermez mi? Onu da görürüz." değerlendirmesini yaptı.'Dördüncü geminin ismini henüz belirlemedik'Sondaj filosuna dördüncü geminin de eklendiği açıklaması hatırlatılarak "İsmi ne olacak?" sorusu üzerine Erdoğan, "İsmini henüz belirlemedik ama sıfır kilometre. İnşallah ayrı bir güç katacak" diye konuştu.'Merkez Bankası bağımsız değil mi?'"Bugünkü açıklamalarınız sonrasında Merkez Bankasının yarın faiz indirmeye devam edeceği sonucuna varabilir miyiz?" sorusuna Erdoğan, "Merkez Bankası bağımsız değil mi? Yani hem bağımsızlığını konuşuyorsunuz... Bırakın da bağımsız olarak kararını o versin" karşılığını verdi."Eleştirdiğiniz bazı isimler oldu, 'Birlikte yol yürümem' dediniz. Bununla işaret ettiğiniz somut taraflar var mı?" sorusu üzerine ise Erdoğan, "Anladığınıza göre..." ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211117/cemil-cicekten-bahcelinin-501-tepkisine-yanit-konunun-nasil-gundeme-geldigi-belli-1050877488.html
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recep tayyip erdoğan, türkiye, cumhurbaşkanlığı, politika, 50+1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 50+1 açıklaması: Bunların hepsi maalesef yalan dolan, karar merci TBMM'dir
13:38 17.11.2021 (güncellendi: 14:20 17.11.2021)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki grup toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bunların hepsi maalesef yalan dolan, karar merci TBMM'dir, yeni karar verir mi göreceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Erdoğan, "Siyasette yüzde 50+1 tartışması var. Cumhurbaşkanlığı seçiminde gerekli olan çoğunluk yüzde 50+1 sizce değişmeli mi?" sorusu üzerine, "Bunların hepsi maalesef yalan dolan, bu tür şeyler. Bu konularla, özellikle Anayasa değişikliğiyle ilgili karar merci parlamentodur. Parlamento bu konuda bir değişikliğe giderse parlamento değişikliğe gider, adımı da ona göre atılır. Parlamento daha önce Anayasa ile ilgili bu konuda bir karar verdi. Yeni bir karar verir mi vermez mi? Onu da görürüz." değerlendirmesini yaptı.
'Dördüncü geminin ismini henüz belirlemedik'
Sondaj filosuna dördüncü geminin de eklendiği açıklaması hatırlatılarak "İsmi ne olacak?" sorusu üzerine Erdoğan, "İsmini henüz belirlemedik ama sıfır kilometre. İnşallah ayrı bir güç katacak" diye konuştu.
'Merkez Bankası bağımsız değil mi?'
"Bugünkü açıklamalarınız sonrasında Merkez Bankasının yarın faiz indirmeye devam edeceği sonucuna varabilir miyiz?" sorusuna Erdoğan, "Merkez Bankası bağımsız değil mi? Yani hem bağımsızlığını konuşuyorsunuz... Bırakın da bağımsız olarak kararını o versin" karşılığını verdi.
"Eleştirdiğiniz bazı isimler oldu, 'Birlikte yol yürümem' dediniz. Bununla işaret ettiğiniz somut taraflar var mı?" sorusu üzerine ise Erdoğan, "Anladığınıza göre..." ifadesini kullandı.