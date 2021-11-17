Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211117/elon-musk-sahip-oldugu-son-evi-de-satti-1050879133.html
Elon Musk sahip olduğu son evi de sattı
Elon Musk sahip olduğu son evi de sattı
SpaceX, Tesla ve Neuralink şirketlerinin CEO'su Elon Musk'ın, ABD'nin San Francisco şehrinde bir ay önce satışa çıkardığı son ev satıldı. 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T09:51+0300
2021-11-17T09:50+0300
dünya
elon musk
ev
satış
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0b/1050695165_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_15bcbe502d66e8ee47e653b0a219095d.jpg
Mars'ın kolonileştirilmesine odaklanmak için Mayıs 2020'de tüm emlak portföyünü elden çıkaracağını söyleyen Elon Musk, bir buçuk yıl sonra 13 Kasım'da son evine de alıcı buldu.Şarta bağlı madde varAncak satış sözleşmesinde şarta bağlı bir madde yer aldığı belirtildi. Bu da ilk teklif kabul edilse de belirli koşulların yerine getirilmediği durumda Musk'ın satıştan çekilebileceği anlamına geliyor.Alıcının Musk ile iletişim kurması gerekiyorTeknoloji girişimcisi ilk olarak temmuzda evin satışı için sahibinden ilanı vermişti. İlana göre muhtemel alıcıların aracılar yerine doğrudan Musk'la iletişim kurması gerekiyordu.The New York Post'un ismini vermediği bir kaynağa dayandırarak aktardığına göre, kimse Musk'a ulaşamadığı için ev aylarca satılamamış.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0b/1050695165_0:0:1039:779_1920x0_80_0_0_79364dea7c814c2e3c712cebb734b628.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
elon musk, ev, satış

Elon Musk sahip olduğu son evi de sattı

09:51 17.11.2021
© REUTERS / Michele TantussiElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
© REUTERS / Michele Tantussi
Abone ol
SpaceX, Tesla ve Neuralink şirketlerinin CEO'su Elon Musk'ın, ABD'nin San Francisco şehrinde bir ay önce satışa çıkardığı son ev satıldı.
Mars'ın kolonileştirilmesine odaklanmak için Mayıs 2020'de tüm emlak portföyünü elden çıkaracağını söyleyen Elon Musk, bir buçuk yıl sonra 13 Kasım'da son evine de alıcı buldu.

Şarta bağlı madde var

Ancak satış sözleşmesinde şarta bağlı bir madde yer aldığı belirtildi. Bu da ilk teklif kabul edilse de belirli koşulların yerine getirilmediği durumda Musk'ın satıştan çekilebileceği anlamına geliyor.

Alıcının Musk ile iletişim kurması gerekiyor

Teknoloji girişimcisi ilk olarak temmuzda evin satışı için sahibinden ilanı vermişti. İlana göre muhtemel alıcıların aracılar yerine doğrudan Musk'la iletişim kurması gerekiyordu.
The New York Post'un ismini vermediği bir kaynağa dayandırarak aktardığına göre, kimse Musk'a ulaşamadığı için ev aylarca satılamamış.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
10:34Japon Fugaku, 'dünyanın en hızlı bilgisayarı' konumunu korudu
10:31İstanbul'da taksici, değişim saati bahanesiyle Türk yolcuyu almayıp turistleri aldı
10:27Cezaevinden 'Kovid-19 izniyle' çıkan hükümlülerle ilgili karar yolda: Az cezası kalan dönmeyecek
10:18Frida Kahlo'nun tablosu açık artırmada rekor fiyata satıldı
10:13Hız ibresinin 230'a takıldığı kazada, ölü sayısı 3'e yükseldi
10:02Başak Cengiz'in katili Can Göktuğ Boz'un akıl hastanesine sevk edilme talebi reddedildi
10:02Aktör Dornan, 'Grinin Elli Tonu' serisinden pişman değil
10:01ABD’deki Reza Zarrab davasında gizli dosyalardan bazıları açılacak
09:58Habertürk yazarı Sarıkaya: Kılıçdaroğlu, tüm partilerin iktidarları dönemindeki yaralardan söz etti
09:56MSB: ABD'deki askeri heyetler arasındaki toplantı olumlu ve yapıcı bir ortamda geçti
09:51Elon Musk sahip olduğu son evi de sattı
09:43Yüzyılların en uzun Ay tutulması geliyor
09:39'İstanbul'da 1 milyon TL'ye konut bulmak hayal olacak'
09:27Abdulkadir Selvi: Helalleşme CHP’yi karıştırır mı, Kılıçdaroğlu başarır mı?
09:22Zorunlu deprem sigortası teminat ücretleri arttı
09:17Şili'de Devlet Başkanı Pinera'nın azil işlemi Senato'dan geçmedi
09:10Milli Eğitim Bakanı Özer: Okullar 22 Kasım'da eğitime başlayacak, karantinada sınıf kalmayacak
08:41Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için taziye ilanı
08:00Harry Potter ekibi, Hogwarts'a geri dönüyor
07:56Madagaskar ordusu oteli bastı, eski Fenerbahçeli oyuncu mahsur kaldı