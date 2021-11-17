Elon Musk sahip olduğu son evi de sattı

Mars'ın kolonileştirilmesine odaklanmak için Mayıs 2020'de tüm emlak portföyünü elden çıkaracağını söyleyen Elon Musk, bir buçuk yıl sonra 13 Kasım'da son evine de alıcı buldu.Şarta bağlı madde varAncak satış sözleşmesinde şarta bağlı bir madde yer aldığı belirtildi. Bu da ilk teklif kabul edilse de belirli koşulların yerine getirilmediği durumda Musk'ın satıştan çekilebileceği anlamına geliyor.Alıcının Musk ile iletişim kurması gerekiyorTeknoloji girişimcisi ilk olarak temmuzda evin satışı için sahibinden ilanı vermişti. İlana göre muhtemel alıcıların aracılar yerine doğrudan Musk'la iletişim kurması gerekiyordu.The New York Post'un ismini vermediği bir kaynağa dayandırarak aktardığına göre, kimse Musk'a ulaşamadığı için ev aylarca satılamamış.
SpaceX, Tesla ve Neuralink şirketlerinin CEO'su Elon Musk'ın, ABD'nin San Francisco şehrinde bir ay önce satışa çıkardığı son ev satıldı.
Mars'ın kolonileştirilmesine odaklanmak için Mayıs 2020'de tüm emlak portföyünü elden çıkaracağını söyleyen Elon Musk, bir buçuk yıl sonra 13 Kasım'da son evine de alıcı buldu.
Şarta bağlı madde var
Ancak satış sözleşmesinde şarta bağlı bir madde yer aldığı belirtildi. Bu da ilk teklif kabul edilse de belirli koşulların yerine getirilmediği durumda Musk'ın satıştan çekilebileceği anlamına geliyor.
Alıcının Musk ile iletişim kurması gerekiyor
Teknoloji girişimcisi ilk olarak temmuzda evin satışı için sahibinden ilanı vermişti. İlana göre muhtemel alıcıların aracılar yerine doğrudan Musk'la iletişim kurması gerekiyordu.
The New York Post'un ismini vermediği bir kaynağa dayandırarak aktardığına göre, kimse Musk'a ulaşamadığı için ev aylarca satılamamış.