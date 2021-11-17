Fahriye Evcen'in dizide kurt gibi uluması gündem oldu: 'Sevdiğim bey 'Ülkücüyüm' demiştir'

TRT ekranlarında yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun karakterini canlandıran Fahriye Evcen'in kurtlarla iletişime geçmek için 'uluduğu' sahne sosyal medyada ti'ye alındı.Espri konusu haline gelen uluma sahnesi dizinin bile önüne geçti. Sosyal medyada Fahriye Evcen'in uluduğu sahneler kısa sürede çok sayıda paylaşım aldı.Bahsi geçen sahne için ’Sevdiğim Bey, Ülkücüyüm demiştir’, ‘Ocak dışısın böyle uluma mı olur?’, ‘Herkesin içinde bir uluma aşkı varmış meğer’ gibi yorumlar yapıldı.
Fahriye Evcen'in rol aldığı ‘Alparslan: Büyük Selçuklu’ dizisinde uluduğu sahne sosyal medyada büyük olay yarattı. Kısa sürede çok sayıda paylaşım alan video için 'Sevdiğim Bey, Ülkücüyüm demiştir', 'Ocak dışısın, böyle uluma mı olur?" tarzında yorumlar yapıldı.
TRT ekranlarında yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun karakterini canlandıran Fahriye Evcen'in kurtlarla iletişime geçmek için 'uluduğu' sahne sosyal medyada ti'ye alındı.
Espri konusu haline gelen uluma sahnesi dizinin bile önüne geçti. Sosyal medyada Fahriye Evcen'in uluduğu sahneler kısa sürede çok sayıda paylaşım aldı.
Bahsi geçen sahne için ’Sevdiğim Bey, Ülkücüyüm demiştir’, ‘Ocak dışısın böyle uluma mı olur?’, ‘Herkesin içinde bir uluma aşkı varmış meğer’ gibi yorumlar yapıldı.