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Fahriye Evcen'in dizide kurt gibi uluması gündem oldu: 'Sevdiğim bey 'Ülkücüyüm' demiştir'
Fahriye Evcen'in dizide kurt gibi uluması gündem oldu: 'Sevdiğim bey 'Ülkücüyüm' demiştir'
Fahriye Evcen'in rol aldığı ‘Alparslan: Büyük Selçuklu’ dizisinde uluduğu sahne sosyal medyada büyük olay yarattı. Kısa sürede çok sayıda paylaşım alan video... 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T13:56+0300
2021-11-17T14:02+0300
yaşam
fahriye evcen
kurt
trt
sosyal medya
dizi
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TRT ekranlarında yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun karakterini canlandıran Fahriye Evcen'in kurtlarla iletişime geçmek için 'uluduğu' sahne sosyal medyada ti'ye alındı.Espri konusu haline gelen uluma sahnesi dizinin bile önüne geçti. Sosyal medyada Fahriye Evcen'in uluduğu sahneler kısa sürede çok sayıda paylaşım aldı.Bahsi geçen sahne için ’Sevdiğim Bey, Ülkücüyüm demiştir’, ‘Ocak dışısın böyle uluma mı olur?’, ‘Herkesin içinde bir uluma aşkı varmış meğer’ gibi yorumlar yapıldı.
https://tr.sputniknews.com/20150523/1015626983.html
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fahriye evcen, kurt, trt, sosyal medya, dizi

Fahriye Evcen'in dizide kurt gibi uluması gündem oldu: 'Sevdiğim bey 'Ülkücüyüm' demiştir'

13:56 17.11.2021 (güncellendi: 14:02 17.11.2021)
© YouTube/Alparslan: Büyük SelçukluAlparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Fahriye Evcen
Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Fahriye Evcen - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
© YouTube/Alparslan: Büyük Selçuklu
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Fahriye Evcen'in rol aldığı ‘Alparslan: Büyük Selçuklu’ dizisinde uluduğu sahne sosyal medyada büyük olay yarattı. Kısa sürede çok sayıda paylaşım alan video için 'Sevdiğim Bey, Ülkücüyüm demiştir', 'Ocak dışısın, böyle uluma mı olur?" tarzında yorumlar yapıldı.
TRT ekranlarında yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun karakterini canlandıran Fahriye Evcen'in kurtlarla iletişime geçmek için 'uluduğu' sahne sosyal medyada ti'ye alındı.
Espri konusu haline gelen uluma sahnesi dizinin bile önüne geçti. Sosyal medyada Fahriye Evcen'in uluduğu sahneler kısa sürede çok sayıda paylaşım aldı.
Bahsi geçen sahne için ’Sevdiğim Bey, Ülkücüyüm demiştir’, ‘Ocak dışısın böyle uluma mı olur?’, ‘Herkesin içinde bir uluma aşkı varmış meğer’ gibi yorumlar yapıldı.
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