https://tr.sputniknews.com/20211117/fahriye-evcenin-dizide-kurt-gibi-ulumasi-gundem-oldu-sevdigim-bey-ulkucuyum-demistir-1050889591.html

Fahriye Evcen'in dizide kurt gibi uluması gündem oldu: 'Sevdiğim bey 'Ülkücüyüm' demiştir'

Fahriye Evcen'in dizide kurt gibi uluması gündem oldu: 'Sevdiğim bey 'Ülkücüyüm' demiştir'

Fahriye Evcen'in rol aldığı ‘Alparslan: Büyük Selçuklu’ dizisinde uluduğu sahne sosyal medyada büyük olay yarattı. Kısa sürede çok sayıda paylaşım alan video... 17.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-17T13:56+0300

2021-11-17T13:56+0300

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yaşam

fahriye evcen

kurt

trt

sosyal medya

dizi

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TRT ekranlarında yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun karakterini canlandıran Fahriye Evcen'in kurtlarla iletişime geçmek için 'uluduğu' sahne sosyal medyada ti'ye alındı.Espri konusu haline gelen uluma sahnesi dizinin bile önüne geçti. Sosyal medyada Fahriye Evcen'in uluduğu sahneler kısa sürede çok sayıda paylaşım aldı.Bahsi geçen sahne için ’Sevdiğim Bey, Ülkücüyüm demiştir’, ‘Ocak dışısın böyle uluma mı olur?’, ‘Herkesin içinde bir uluma aşkı varmış meğer’ gibi yorumlar yapıldı.

https://tr.sputniknews.com/20150523/1015626983.html

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fahriye evcen, kurt, trt, sosyal medya, dizi