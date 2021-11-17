https://tr.sputniknews.com/20211117/federer-avustralya-acikta-yer-almayacak-1050891417.html
Federer, Avustralya Açık'ta yer almayacak
Federer, Avustralya Açık'ta yer almayacak
İsviçreli tenisçi Roger Federer, ocak ayında düzenlenecek sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta yer almayacağını duyurdu. 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T14:41+0300
2021-11-17T14:41+0300
2021-11-17T14:41+0300
spor
roger federer
avustralya açık tenis turnuvası
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avustralya açık
tenis turnuvası
sakatlık
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Ülkesinin Le Matin gazetesine röportaj veren Federer, diz ameliyatı sonrası rehabilitasyon döneminin kendisi için çok önemli olduğunu belirterek, "Wimbledon'da oynayabilirsem benim için büyük sürpriz olur" dedi.Röportajda, Federer'in ocak ayında yeniden koşmaya başlayacağı ve en erken mart-nisan aylarında kortlara dönmesinin beklendiği kaydedildi.'Bu tür mucizelere inanırım'Kortta ve günlük hayatındaki geleceği için ameliyatın kaçınılmaz olduğunu aktaran Federer, "İleride çocuklarımla kayak yapmak, arkadaşlarımla futbol ya da tenis oynamak istiyorum. Biliyorum çok zor olacak ama ben bu tür mucizelere inanırım. Tenis kortunda tekrar neler başarabileceğimi görmek istiyorum" ifadelerini kullandı.Geri dönmeye çalışmanın hayranlarına teşekkür etme şekli olduğunu kaydeden deneyimli sporcu, kendisini destekleyenlerin geçen sezon çim korttaki performansından daha iyisini hak ettiklerini söyledi.Dünya klasmanının ilk 10'una ilk kez Mayıs 2002'de giren ve 968 hafta kalan 40 yaşındaki Federer, geçen ay ilk 10'un dışına çıkmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210713/federer-sakatligi-nedeniyle-tokyo-2020ye-katilamayacak-1044960311.html
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roger federer, avustralya açık tenis turnuvası, tenis, avustralya açık, tenis turnuvası, sakatlık
Federer, Avustralya Açık'ta yer almayacak
İsviçreli tenisçi Roger Federer, ocak ayında düzenlenecek sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta yer almayacağını duyurdu.
Ülkesinin Le Matin gazetesine röportaj veren Federer, diz ameliyatı sonrası rehabilitasyon döneminin kendisi için çok önemli olduğunu belirterek, "Wimbledon'da oynayabilirsem benim için büyük sürpriz olur" dedi.
Röportajda, Federer'in ocak ayında yeniden koşmaya başlayacağı ve en erken mart-nisan aylarında kortlara dönmesinin beklendiği kaydedildi.
'Bu tür mucizelere inanırım'
Kortta ve günlük hayatındaki geleceği için ameliyatın kaçınılmaz olduğunu aktaran Federer, "İleride çocuklarımla kayak yapmak, arkadaşlarımla futbol ya da tenis oynamak istiyorum. Biliyorum çok zor olacak ama ben bu tür mucizelere inanırım. Tenis kortunda tekrar neler başarabileceğimi görmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
Geri dönmeye çalışmanın hayranlarına teşekkür etme şekli olduğunu kaydeden deneyimli sporcu, kendisini destekleyenlerin geçen sezon çim korttaki performansından daha iyisini hak ettiklerini söyledi.
Dünya klasmanının ilk 10'una ilk kez Mayıs 2002'de giren ve 968 hafta kalan 40 yaşındaki Federer, geçen ay ilk 10'un dışına çıkmıştı.