https://tr.sputniknews.com/20211117/halk-otobusunun-calinan-koltuklari-sofore-teslim-edildi--1050901870.html

Halk otobüsünün çalınan koltukları, şoföre teslim edildi

Halk otobüsünün çalınan koltukları, şoföre teslim edildi

Hatay'ın Antakya ilçesinde özel halk otobüsünden iki yolcu tarafından çalınan koltuklar, polis ekipleri tarafından bulunup şoföre teslim edildi. 17.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-17T17:48+0300

2021-11-17T17:48+0300

2021-11-17T17:48+0300

türkiye

hatay

polis

antakya

koltuk

teslim

otobüs

şoför

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/11/1050901845_0:0:641:361_1920x0_80_0_0_3fb0416c5e7f6626d4ce832b0e2f4c21.jpg

Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşanan olay, 13 Kasım günü saat 18.00 sıralarında TOKİ- Şirince Mahallesi güzergahında çalışan özel halk otobüsünde meydana geldi.Şoför Süleyman Çolak, aracını temizlediği sırada arka bölümdeki 2 koltuğun yerinde olmadığını fark etti.Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Çolak, iki yolcunun koltukları söküp aracın arka kapısından indiğini tespit etti.Durumu polise bildiren Çolak, şüphelilerden şikayetçi oldu.Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin H.K. ve O.K. olduğunu belirledi.Şüpheliler, dün adreslerine yapılan baskınla gözaltına alındı, çalıntı koltuklar da ele geçirildi.Ekipler, bugün şoför Çolak'a çalınan koltukları teslim etti. Koltukları yerine monte eden Çolak, polis ekiplerine teşekkür etti.Çolak "Başımızdan böyle bir olay geçtiği için elbette üzgünüm, inşallah bir daha yaşanmaz. Emniyet ekipleri sağ olsunlar, hemen harekete geçtiler, ilgilendiler" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211116/koltuklari-calinan-ozel-halk-otobusunun-soforu-nereye-goturdunuz-koltuklarimi-lutfen-geri-getirin-1050858643.html

türkiye

hatay

antakya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hatay, polis, antakya, koltuk, teslim, otobüs, şoför