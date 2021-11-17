https://tr.sputniknews.com/20211117/halk-otobusunun-calinan-koltuklari-sofore-teslim-edildi--1050901870.html
Halk otobüsünün çalınan koltukları, şoföre teslim edildi
Halk otobüsünün çalınan koltukları, şoföre teslim edildi
Hatay'ın Antakya ilçesinde özel halk otobüsünden iki yolcu tarafından çalınan koltuklar, polis ekipleri tarafından bulunup şoföre teslim edildi. 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T17:48+0300
2021-11-17T17:48+0300
2021-11-17T17:48+0300
türkiye
hatay
polis
antakya
koltuk
teslim
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şoför
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Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşanan olay, 13 Kasım günü saat 18.00 sıralarında TOKİ- Şirince Mahallesi güzergahında çalışan özel halk otobüsünde meydana geldi.Şoför Süleyman Çolak, aracını temizlediği sırada arka bölümdeki 2 koltuğun yerinde olmadığını fark etti.Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Çolak, iki yolcunun koltukları söküp aracın arka kapısından indiğini tespit etti.Durumu polise bildiren Çolak, şüphelilerden şikayetçi oldu.Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin H.K. ve O.K. olduğunu belirledi.Şüpheliler, dün adreslerine yapılan baskınla gözaltına alındı, çalıntı koltuklar da ele geçirildi.Ekipler, bugün şoför Çolak'a çalınan koltukları teslim etti. Koltukları yerine monte eden Çolak, polis ekiplerine teşekkür etti.Çolak "Başımızdan böyle bir olay geçtiği için elbette üzgünüm, inşallah bir daha yaşanmaz. Emniyet ekipleri sağ olsunlar, hemen harekete geçtiler, ilgilendiler" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211116/koltuklari-calinan-ozel-halk-otobusunun-soforu-nereye-goturdunuz-koltuklarimi-lutfen-geri-getirin-1050858643.html
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hatay, polis, antakya, koltuk, teslim, otobüs, şoför
Halk otobüsünün çalınan koltukları, şoföre teslim edildi
Hatay'ın Antakya ilçesinde özel halk otobüsünden iki yolcu tarafından çalınan koltuklar, polis ekipleri tarafından bulunup şoföre teslim edildi.
Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşanan olay, 13 Kasım günü saat 18.00 sıralarında TOKİ- Şirince Mahallesi güzergahında çalışan özel halk otobüsünde meydana geldi.
Şoför Süleyman Çolak, aracını temizlediği sırada arka bölümdeki 2 koltuğun yerinde olmadığını fark etti.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Çolak, iki yolcunun koltukları söküp aracın arka kapısından indiğini tespit etti.
Durumu polise bildiren Çolak, şüphelilerden şikayetçi oldu.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin H.K. ve O.K. olduğunu belirledi.
Şüpheliler, dün adreslerine yapılan baskınla gözaltına alındı, çalıntı koltuklar da ele geçirildi.
Ekipler, bugün şoför Çolak'a çalınan koltukları teslim etti. Koltukları yerine monte eden Çolak, polis ekiplerine teşekkür etti.
Çolak "Başımızdan böyle bir olay geçtiği için elbette üzgünüm, inşallah bir daha yaşanmaz. Emniyet ekipleri sağ olsunlar, hemen harekete geçtiler, ilgilendiler" dedi.