https://tr.sputniknews.com/20211117/hasan-can-kayadan-tiktok-rekoru-1-milyari-gecti-1050895549.html

Hasan Can Kaya'dan TikTok rekoru: 1 milyarı geçti

Hasan Can Kaya'dan TikTok rekoru: 1 milyarı geçti

EXXEN’de yayınlanan 'Konuşanlar' programı ile ilgi gören Hasan Can Kaya TikTok’ta 1 milyar izlenme sayısını geçerek yeni bir rekor daha kırdı. 17.11.2021, Sputnik Türkiye

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konuşanlar

yaşam

rekor

tiktok

hasan can kaya

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Hürriyet'te yer alan habere göre, kendine ait TikTok hesabı olmayan komedyen Hasan Can Kaya'nın videoları, TikTok'ta 1 milyar izlenmeyi geçti.Kaya'nın ABD'nin ünlü komedyenlerinden Ellen DeGeneres'in TikTok izlenme sayısını da geçtiği belirtildi. Ellen DeGeneres 988 milyon izlenirken, Hasan Can Kaya 1 milyardan fazla izlendi.

https://tr.sputniknews.com/20210823/hasan-can-kaya-acun-ilicalinin-evini-aldi-1048256081.html

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konuşanlar , rekor, tiktok, hasan can kaya