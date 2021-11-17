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https://tr.sputniknews.com/20211117/hasan-can-kayadan-tiktok-rekoru-1-milyari-gecti-1050895549.html
Hasan Can Kaya'dan TikTok rekoru: 1 milyarı geçti
Hasan Can Kaya'dan TikTok rekoru: 1 milyarı geçti
EXXEN’de yayınlanan 'Konuşanlar' programı ile ilgi gören Hasan Can Kaya TikTok’ta 1 milyar izlenme sayısını geçerek yeni bir rekor daha kırdı. 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T15:40+0300
2021-11-17T15:41+0300
konuşanlar
yaşam
rekor
tiktok
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Hürriyet'te yer alan habere göre, kendine ait TikTok hesabı olmayan komedyen Hasan Can Kaya'nın videoları, TikTok'ta 1 milyar izlenmeyi geçti.Kaya'nın ABD'nin ünlü komedyenlerinden Ellen DeGeneres'in TikTok izlenme sayısını da geçtiği belirtildi. Ellen DeGeneres 988 milyon izlenirken, Hasan Can Kaya 1 milyardan fazla izlendi.
https://tr.sputniknews.com/20210823/hasan-can-kaya-acun-ilicalinin-evini-aldi-1048256081.html
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konuşanlar , rekor, tiktok, hasan can kaya

Hasan Can Kaya'dan TikTok rekoru: 1 milyarı geçti

15:40 17.11.2021 (güncellendi: 15:41 17.11.2021)
© YouTube/KonuşanlarHasan Can Kaya
Hasan Can Kaya - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
© YouTube/Konuşanlar
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EXXEN’de yayınlanan 'Konuşanlar' programı ile ilgi gören Hasan Can Kaya TikTok’ta 1 milyar izlenme sayısını geçerek yeni bir rekor daha kırdı.
Hürriyet'te yer alan habere göre, kendine ait TikTok hesabı olmayan komedyen Hasan Can Kaya'nın videoları, TikTok'ta 1 milyar izlenmeyi geçti.
Kaya'nın ABD'nin ünlü komedyenlerinden Ellen DeGeneres'in TikTok izlenme sayısını da geçtiği belirtildi.
Ellen DeGeneres 988 milyon izlenirken, Hasan Can Kaya 1 milyardan fazla izlendi.
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