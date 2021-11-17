https://tr.sputniknews.com/20211117/italyan-kozmetik-markasi-kiko-turkiyeden-cekiliyor-1050902089.html

İtalyan kozmetik markası Kiko, Türkiye'den çekiliyor

İtalyan kozmetik markası Kiko, Türkiye'den çekiliyor

İtalyan kozmetik markası Kiko, 2015 yılında Doğuş Grubu ile ortaklık kurarak girdiği Türkiye pazarından çekilme kararı aldı. Kiko, hisselerini Doğuş Grubu'na... 17.11.2021, Sputnik Türkiye

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Doğuş Grubu ile ortak şirket kuran İtalyan'ın önde gelen şirketlerinden Kiko Milano'nun, Türkiye pazarından çekileceği belirtildi.Dünya gazetesinin haberine göre, dünyanın en önemli kozmetik şirketlerinden biri olan Kiko, hisselerini Doğuş Grubu iştiraklerinden Doğuş Zhenfa Kozmetik adlı firmaya devrediyor.Anlaşma sağlanırsa Kiko Milano Türkiye’den çekilecek. 1997 yılında İtalya'da Percassi Group bünyesinde kurulan Kiko, 20 ülkede 936 mağazaya sahip. Bin 200 çeşit ürüne sahip şirketin 30 ülkede de online satış ağı bulunuyor.

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haberler, italya, türkiye, marka