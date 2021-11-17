https://tr.sputniknews.com/20211117/kilicdaroglundan-erdogana-ebrar-karakurtun-sozuyle-yanit-dedim-olabilir-1050888969.html
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Ebrar Karakurt'un sözüyle yanıt: 'Dedim olabilir'
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Ebrar Karakurt'un sözüyle yanıt: 'Dedim olabilir'
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında söylediği " Bay Kemal, ben seninle ilgili kazandığım davaları geri çektim mi? Çektim ama... 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T14:07+0300
2021-11-17T14:07+0300
2021-11-17T14:07+0300
politika
recep tayyip erdoğan
kemal kılıçdaroğlu
ebrar karakurt
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin bugünkü grup toplantısında Kılıçdaroğlu'nun helalleşme adımına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Ey Kılıçdaroğlu sen önce başörtülü kızlarımızdan, bacılarımızdan helallik dile. Utanmadan, sıkılmadan, hala diyorsun ki 'Onların hukukunu biz koruduk'. Hayatın yalan. Biz bu işin gerisindeki niyeti görmesek, diyeceğiz ki olabilir, insan değişebilir. Bay Kemal, ben seninle ilgili kazandığım davaları geri çektim mi? Çektim ama sen bunların kıymetini anlamadın. Sende bunu anlayacak bir yüz de yok. CHP aynı CHP, Kılıçdaroğlu aynı Kılıçdaroğlu, zihniyet aynı zihniyet. Sadece bunlara verilen rol değişti" ifadelerini kullandı.Voleybolcu Ebrar Karakurt ile özdeşleşen 'Dedim olabilir' sözleriyle Erdoğan'a yanıt veren Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından şunları yazdı:"Şahıs bugün grup toplantısında "Bay Kemal, kadir kıymetimi bilmedi" demiş; dedim olabilir"
https://tr.sputniknews.com/20211117/cumhurbaskani-erdogan-sezai-karakocun-olumu-hepimiz-icin-cok-onemli-bir-kayip-1050884715.html
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recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, ebrar karakurt
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Ebrar Karakurt'un sözüyle yanıt: 'Dedim olabilir'
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında söylediği " Bay Kemal, ben seninle ilgili kazandığım davaları geri çektim mi? Çektim ama sen bunların kıymetini anlamadın" sözlerine "Dedim olabilir" paylaşımıyla yanıt verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin bugünkü grup toplantısında Kılıçdaroğlu'nun helalleşme adımına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Ey Kılıçdaroğlu sen önce başörtülü kızlarımızdan, bacılarımızdan helallik dile. Utanmadan, sıkılmadan, hala diyorsun ki 'Onların hukukunu biz koruduk'. Hayatın yalan. Biz bu işin gerisindeki niyeti görmesek, diyeceğiz ki olabilir, insan değişebilir. Bay Kemal, ben seninle ilgili kazandığım davaları geri çektim mi? Çektim ama sen bunların kıymetini anlamadın. Sende bunu anlayacak bir yüz de yok. CHP aynı CHP, Kılıçdaroğlu aynı Kılıçdaroğlu, zihniyet aynı zihniyet. Sadece bunlara verilen rol değişti" ifadelerini kullandı.
Voleybolcu Ebrar Karakurt ile özdeşleşen 'Dedim olabilir' sözleriyle Erdoğan'a yanıt veren Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından şunları yazdı:
"Şahıs bugün grup toplantısında "Bay Kemal, kadir kıymetimi bilmedi" demiş; dedim olabilir"