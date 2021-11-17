https://tr.sputniknews.com/20211117/maden-firmasi-arazisini-gasp-etti-tepki-olarak-yola-celik-ag-ordu-1050886260.html

Maden firması arazisini gasp etti, tepki olarak yola çelik ağ ördü

Maden firması arazisini gasp etti, tepki olarak yola çelik ağ ördü

Sivas’ta köylüye arsenikli su içirdiği iddiası ile Sivas Ağır Ceza Mahkemesi’nde davası görülen Koç Holding’e bağlı maden firması, şimdi de vatandaşların... 17.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-17T13:06+0300

2021-11-17T13:06+0300

2021-11-17T13:09+0300

maden

koç holding

türkiye

gasp

arsenik

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Sivas’ın Kangal ilçesi Pınargözü köyü sınırları içerisinde Koç grubuna bağlı olarak faaliyet gösteren Demir Export isimli firma, daha önce maden faaliyetleri sırasında köylünün içme suyunu kesmek ve köylüye arsenikli su içirmekle suçlandı. Firma ve çalışanları hakkında açılan arsenikli su davası Sivas 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sürerken firma yeni bir suçlama ile karşı karşıya kaldı.‘Özel mülktür girilemez’ tabelası astıPınargözü köyü sakinlerinden, İzmir’de yaşayan Cemal Bingöl, firmanın kendi rızasını almadan tarladan yol geçirdiğini ileri sürüp, tarlasından geçip şantiyeye giden yolu araç ulaşımına kapattı. Bingöl yola çelik ağ örüp üzerine ‘Özel mülktür girilemez’ yazılı bir tabela astı. Firma ise yolun bitişiğindeki araziyi satın alarak iş makilerini geçirecek yeni bir yol oluşturdu.Eski muhtar Engin: Sıra evlerimize gelecekPınargözü köyü eski muhtarı Hüsnü Engin, firmanın köylünün rızası olmadan arazilerini kullandığını, evlerini ise cebri kamulaştırma ile ellerinden almak istediğini ileri sürdü:Susuz kalan köylü, köyü terk ediyorSuyu kesilen köyün yaşanmaz bir hal aldığını kaydeden Engin, “Ben Davutoğlu mezrasındanım kışın 25 hane kalıyordu şimdi sadece madende çalışanlar kalıyor. İnsanlar köyü terk etti çünkü su yok, toz toprak, insanların evleri yarılmaya başlamıştı zaten. Neden dursunlar burada hayvancılık, tarım yapamıyorlar. Şu tarlada ne tarımı yapacaksın devamlı toz geliyor tarlayı kaplamış. Burada nasıl verim elde edeceksin tozdan hiçbir şey büyümüyor. Onun için insanlar köyü terk ediyorlar” şeklinde konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211115/somali-madenciler-kazandi-tazminatlari-odenecek-1050813511.html

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maden, koç holding, gasp, arsenik