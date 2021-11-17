https://tr.sputniknews.com/20211117/ozlem-tureci-ve-ugur-sahine-bir-odul-daha-1050908137.html

Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e bir ödül daha

Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e bir ödül daha

25. Alman Gelecek Ödülü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını geliştiren BioNTech kurucularına verildi. 17.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-17T22:18+0300

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dünya

almanya

frank-walter steinmeier

uğur şahin

özlem türeci

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Bu yıl 25.'si verilen Alman Gelecek Ödülü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını geliştiren Uğur Şahin, Özlem Türeci, Christoph Huber ve Katalin Kariko'nun oldu.Almanya Cumhurbaşkanlığ'ından yapılan yazılı açıklamada, Frank-Walter Steinmeier'in 250 bin avro değerindeki ödülü Berlin'de BioNTech şirketi kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile Christoph Huber ve Katalin Kariko'ya takdim ettiği ifade edildi.Açıklamada, bilim insanları ekibinin, mRNA üzerinde yıllarca süren araştırmalara ve Kovid-19'un katlanarak yayılacağına dair ön görüye dayanarak virüse karşı aşı geliştiren ilk kişiler oldukları vurgulandı.Federal Eğitim ve Araştırma Bakanı Anja Karliczek, ödüle ilişkin yaptığı açıklamada, BioNTech'in pandemide elde ettiği başarının çığır açıcı ve ilham verici olduğunu belirterek, "Güvenli ve etkili bir aşının geliştirilmesiyle BioNTech araştırmacıları dünya çapında milyonlarca insanın hayatını kurtardı ve onların ciddi hastalıklardan korunmasına katkıda bulundu. Böylece BioNTech, bir yıl içinde Kovid-19 pandemisine karşı mücadelede bir dönüm noktası oluşturdu. Bu başarıya, uzun yıllara dayanan araştırma fonumuzla katkıda bulunabildiğimiz için gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.Almanya'da Cumhurbaşkanı, seçkin araştırma ve geliştirme projelerini Alman Gelecek Ödülü ile onurlandırıyor.

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almanya, frank-walter steinmeier, uğur şahin, özlem türeci