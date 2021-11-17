Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Мигранты собираются на белорусско-польской границе в попытке пересечь ее на пограничном переходе Брузги-Кузница-Белостоцкая - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
Polonya-Belarus sınırında göçmen krizi
Ortadoğu ve Afrika'dan AB'ye gitmek isteyen göçmenlerin bekleyişi sürüyor. Varşova Minsk'i istikrarı bozmakla; Minsk ise AB'yi krizin asıl sorumlusu olmakla suçluyor.
https://tr.sputniknews.com/20211117/polonyali-askerler-belarus-sinirinda-cekim-yapan-gazetecilere-saldirdi-1050892981.html
'Polonyalı askerler, Belarus sınırında çekim yapan gazetecilere saldırdı'
'Polonyalı askerler, Belarus sınırında çekim yapan gazetecilere saldırdı'
Polonyalı gazetecilik örgütü Press Club Polska, Polonya ordusundan askerlerin göçmen krizinin yaşandığı Belarus sınırı yakınlarında 3 foto muhabire... 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T15:10+0300
2021-11-17T15:24+0300
polonya-belarus sınırında göçmen krizi
polonya
belarus
saldırı
gazeteci
göçmenler
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/11/1050892807_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_4f4261bc40d07744b6eaea7fda9f1341.jpg
Press Club Polska'dan yapılan açıklamada, "Wiejki köyünde foto muhabirler saldırıya uğradı. Polonya ordusu üniformalı bir grup 3 gazeteciye saldırdı. Maciek Nabrdalik, Macieja Moskwe ve Martin Divisek gazetecilik görevlerini icra ediyordu" ifadelerine yer verildi.Açıklamaya göre çekim yapan gazeteciler daha sonra araçlarında ilerlerken askerlerce durdurulup aşağı indirildi.İtilip kakılan gazetecilere küfür de edildiği kaydedilen açıklamada, kelepçelenen muhabirlerin polis gelene kadar 1 saatten fazla tutulduğu bilgisi paylaşıldı.Açıklamaya göre bu sırada gazetecilerin araçları da arandı ve kameralarındaki hafıza kartları incelendi.Polisin gelmesinin ardından kelepçeler çıkarıldı. Ancak polis, gazetecilerin isteğine rağmen saldırganların kimliğini belirlemeyi reddetti. Gazeteciler olanlarla ilgili şikayetçi olmak istediklerini belirtti. Ellerinde saldırganların bazılarının fotoğrafları da bulunuyor.'Saldırı değil meşru müdahale'Polonya Savunma Bakanlığı ise bunun saldırı olarak değerlendirilmesine karşı çıktı.Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, bunun 'tamamen meşru bir müdahale olduğu' öne sürüldü.Belarus-Polonya sınırında gerilim, Ortadoğu ülkelerinden gelen binlerce göçmenin, Almanya gibi Avrupa ülkelerine ulaşabilmek için Polonya sınırında toplanmaya başlamasıyla yükselmişti.Krizden Minsk'i sorumlu tutan Varşova ve Brüksel, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'yu, ülkesine uygulanan AB yaptırımlarına karşı intikam almakla suçluyor. Minsk, bu suçlamaları daha önce defalarca kez reddetmişti.Rusya ise kendi yerel havayolu şirketi Aeroflot üzerinden sınırdaki gerilimde rol aldığı yönündeki suçlamaları reddediyor.AB sınırlarındaki göçmen krizinin, Brüksel'in, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki hatalı politikalarından kaynaklandığı belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, yıllardır bu ülkelere asker gönderip kendi yaşam biçimlerinin propagandasını yapan ve yıkıcı politikalarıyla söz konusu ülkeleri yaşanmaz hâle getiren Batılı ülkeleri sorumluluk almaya çağırıyor.Rusya ve Belarus ayrıca, Polonya'nın göçmen krizi gerekçesiyle Belarus sınırına düzenli ordu birliklerini yığmış olmasından endişe duyduğunu dile getiriyor.Bu sırada göçmenlerse dondurucu soğukta beklemeye devam ediyor. Polonya yardımların ulaşmasını sınırlıyor, gönüllüler de göçmenlere yardım etmeye çabalıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211116/belarus-polonya-sinirdaki-gocmenlere-karsi-zehirli-kimyasallar-kullandi-1050871051.html
polonya
belarus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/11/1050892807_30:0:1099:802_1920x0_80_0_0_e11cd4436645d47eaf8c16fc30ec2d3e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
polonya, belarus, saldırı, gazeteci, göçmenler

'Polonyalı askerler, Belarus sınırında çekim yapan gazetecilere saldırdı'

15:10 17.11.2021 (güncellendi: 15:24 17.11.2021)
© REUTERS / BelTAPolonya - göçmen krizi
Polonya - göçmen krizi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
© REUTERS / BelTA
Abone ol
Polonyalı gazetecilik örgütü Press Club Polska, Polonya ordusundan askerlerin göçmen krizinin yaşandığı Belarus sınırı yakınlarında 3 foto muhabire saldırdığını duyurdu.
Press Club Polska'dan yapılan açıklamada, "Wiejki köyünde foto muhabirler saldırıya uğradı. Polonya ordusu üniformalı bir grup 3 gazeteciye saldırdı. Maciek Nabrdalik, Macieja Moskwe ve Martin Divisek gazetecilik görevlerini icra ediyordu" ifadelerine yer verildi.
Açıklamaya göre çekim yapan gazeteciler daha sonra araçlarında ilerlerken askerlerce durdurulup aşağı indirildi.
İtilip kakılan gazetecilere küfür de edildiği kaydedilen açıklamada, kelepçelenen muhabirlerin polis gelene kadar 1 saatten fazla tutulduğu bilgisi paylaşıldı.
Açıklamaya göre bu sırada gazetecilerin araçları da arandı ve kameralarındaki hafıza kartları incelendi.
Polisin gelmesinin ardından kelepçeler çıkarıldı. Ancak polis, gazetecilerin isteğine rağmen saldırganların kimliğini belirlemeyi reddetti.
Gazeteciler olanlarla ilgili şikayetçi olmak istediklerini belirtti. Ellerinde saldırganların bazılarının fotoğrafları da bulunuyor.

'Saldırı değil meşru müdahale'

Polonya Savunma Bakanlığı ise bunun saldırı olarak değerlendirilmesine karşı çıktı.
Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, bunun 'tamamen meşru bir müdahale olduğu' öne sürüldü.
Belarus-Polonya sınırında gerilim, Ortadoğu ülkelerinden gelen binlerce göçmenin, Almanya gibi Avrupa ülkelerine ulaşabilmek için Polonya sınırında toplanmaya başlamasıyla yükselmişti.
Krizden Minsk'i sorumlu tutan Varşova ve Brüksel, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'yu, ülkesine uygulanan AB yaptırımlarına karşı intikam almakla suçluyor. Minsk, bu suçlamaları daha önce defalarca kez reddetmişti.
Rusya ise kendi yerel havayolu şirketi Aeroflot üzerinden sınırdaki gerilimde rol aldığı yönündeki suçlamaları reddediyor.
AB sınırlarındaki göçmen krizinin, Brüksel'in, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki hatalı politikalarından kaynaklandığı belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, yıllardır bu ülkelere asker gönderip kendi yaşam biçimlerinin propagandasını yapan ve yıkıcı politikalarıyla söz konusu ülkeleri yaşanmaz hâle getiren Batılı ülkeleri sorumluluk almaya çağırıyor.
Rusya ve Belarus ayrıca, Polonya'nın göçmen krizi gerekçesiyle Belarus sınırına düzenli ordu birliklerini yığmış olmasından endişe duyduğunu dile getiriyor.
Bu sırada göçmenlerse dondurucu soğukta beklemeye devam ediyor. Polonya yardımların ulaşmasını sınırlıyor, gönüllüler de göçmenlere yardım etmeye çabalıyor.
Belarus-Polonya sınırındaki durum - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
Polonya-Belarus sınırında göçmen krizi
Belarus: Polonya sınırdaki göçmenlere karşı zehirli kimyasallar kullandı
Dün, 22:26
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:45Organize İşler serisinin üçüncü filmi geliyor: Kadro senaryodan sonra belli olacak
16:43TBMM Milli Savunma Komisyonu başkanlığına AK Partili Ahmet Aydın seçildi
16:30Rusya'da Kovid-19 kaynaklı ölü sayısında yeni rekor
16:30Roscosmos ile NASA, çapraz uçuşlar için prensipte anlaşmaya vardı
16:28Mesut Özil'den Galatasaray maçı açıklaması: Allah bana nasip ederse derbide olacağım
16:27Fazla para vermeyen yolcuyu kesici aletle minibüsten indiren taksicinin belgesi iptal edildi
16:17Patrice Evra: Messi'ye Ballon D'Or vermekten bıktım
16:16Araştırma: Çay ve kahve tüketimi felç ve demans riskini azaltıyor
16:15İspanya'da iç savaş döneminden kalma toplu mezar 85 yıl sonra açıldı
16:09Ankara kahvehanelerinde çaya zam: 'Kahvenin 40 yıl hatırı vardı, bizim kahvecinin hiç hatırı yokmuş'
16:04CHP lideri Kılıçdaroğu, TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ı kabul etti
16:03CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener ile görüştü
15:5216 günde 17 kez yanan evin gizemi çözüldü
15:50Rusya’da savaş uçağı gibi kokan bir parfüm satışa çıkarıldı
15:48Çocuklarının önünde boşandığı eşini öldüren sanığa en alt sınırdan ceza verildi
15:44Neler yapacağını sosyal medya hesabında paylaşmış: Anne ve babasını öldüren genç intihar etti
15:43Düzce'de 5.2 büyüklüğünde deprem
15:40Hasan Can Kaya'dan TikTok rekoru: 1 milyarı geçti
15:39Maçka Parkı'nda kırık camlı saldırı davasında karar: 11 yıl hapis
15:36Akdeniz'i geçmeye çalışan göçmen teknesinde 10 kişinin cesedi bulundu