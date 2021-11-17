https://tr.sputniknews.com/20211117/polonyali-askerler-belarus-sinirinda-cekim-yapan-gazetecilere-saldirdi-1050892981.html

'Polonyalı askerler, Belarus sınırında çekim yapan gazetecilere saldırdı'

'Polonyalı askerler, Belarus sınırında çekim yapan gazetecilere saldırdı'

Polonyalı gazetecilik örgütü Press Club Polska, Polonya ordusundan askerlerin göçmen krizinin yaşandığı Belarus sınırı yakınlarında 3 foto muhabire... 17.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-17T15:10+0300

2021-11-17T15:10+0300

2021-11-17T15:24+0300

polonya-belarus sınırında göçmen krizi

polonya

belarus

saldırı

gazeteci

göçmenler

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Press Club Polska'dan yapılan açıklamada, "Wiejki köyünde foto muhabirler saldırıya uğradı. Polonya ordusu üniformalı bir grup 3 gazeteciye saldırdı. Maciek Nabrdalik, Macieja Moskwe ve Martin Divisek gazetecilik görevlerini icra ediyordu" ifadelerine yer verildi.Açıklamaya göre çekim yapan gazeteciler daha sonra araçlarında ilerlerken askerlerce durdurulup aşağı indirildi.İtilip kakılan gazetecilere küfür de edildiği kaydedilen açıklamada, kelepçelenen muhabirlerin polis gelene kadar 1 saatten fazla tutulduğu bilgisi paylaşıldı.Açıklamaya göre bu sırada gazetecilerin araçları da arandı ve kameralarındaki hafıza kartları incelendi.Polisin gelmesinin ardından kelepçeler çıkarıldı. Ancak polis, gazetecilerin isteğine rağmen saldırganların kimliğini belirlemeyi reddetti. Gazeteciler olanlarla ilgili şikayetçi olmak istediklerini belirtti. Ellerinde saldırganların bazılarının fotoğrafları da bulunuyor.'Saldırı değil meşru müdahale'Polonya Savunma Bakanlığı ise bunun saldırı olarak değerlendirilmesine karşı çıktı.Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, bunun 'tamamen meşru bir müdahale olduğu' öne sürüldü.Belarus-Polonya sınırında gerilim, Ortadoğu ülkelerinden gelen binlerce göçmenin, Almanya gibi Avrupa ülkelerine ulaşabilmek için Polonya sınırında toplanmaya başlamasıyla yükselmişti.Krizden Minsk'i sorumlu tutan Varşova ve Brüksel, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'yu, ülkesine uygulanan AB yaptırımlarına karşı intikam almakla suçluyor. Minsk, bu suçlamaları daha önce defalarca kez reddetmişti.Rusya ise kendi yerel havayolu şirketi Aeroflot üzerinden sınırdaki gerilimde rol aldığı yönündeki suçlamaları reddediyor.AB sınırlarındaki göçmen krizinin, Brüksel'in, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki hatalı politikalarından kaynaklandığı belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, yıllardır bu ülkelere asker gönderip kendi yaşam biçimlerinin propagandasını yapan ve yıkıcı politikalarıyla söz konusu ülkeleri yaşanmaz hâle getiren Batılı ülkeleri sorumluluk almaya çağırıyor.Rusya ve Belarus ayrıca, Polonya'nın göçmen krizi gerekçesiyle Belarus sınırına düzenli ordu birliklerini yığmış olmasından endişe duyduğunu dile getiriyor.Bu sırada göçmenlerse dondurucu soğukta beklemeye devam ediyor. Polonya yardımların ulaşmasını sınırlıyor, gönüllüler de göçmenlere yardım etmeye çabalıyor.

https://tr.sputniknews.com/20211116/belarus-polonya-sinirdaki-gocmenlere-karsi-zehirli-kimyasallar-kullandi-1050871051.html

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polonya, belarus, saldırı, gazeteci, göçmenler