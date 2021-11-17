Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211117/rusya-afganistan-yeni-bir-ic-savas-riski-ile-karsi-karsiya-kalabilir-1050883781.html
Rusya: Afganistan yeni bir iç savaş riskiyle karşı karşıya kalabilir
Rusya: Afganistan yeni bir iç savaş riskiyle karşı karşıya kalabilir
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Afganistan yönetimi durumu normalleştirmeyi başaramazsa ülkenin felaket ve yeni bir iç savaşla... 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T12:02+0300
2021-11-17T12:05+0300
taliban kontrolünde afganistan
abd
rusya
işid
afganistan
nikolay patruşev
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/09/1048745132_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_33bc774f6764b14cf332d7bdb64eff73.jpg
Moskova’daki Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinin güvenlik konseyi başkanlarının katıldığı toplantıda konuşan Patruşev, “Kabil’deki yeni yönetim durumu normalleştirmeyi başaramaz, uluslararası toplum da Afgan halkına etkili bir destek sunamazsa, olaylar felakete dönüşebilir, buna iç savaş, halkın genel olarak yoksullaşması ve açlık da dahil” ifadelerini kullandı. Patruşev, ülkedeki durumun hem siyasi hem de sosyo-ekonomik bakımdan görülmemiş düzeyde zorlu olduğunu ifade etti. Afganistan’daki durumu bahane ederek ABD ve müttefiklerinin BDT bölgesinde yer edinme girişimlerinde bulunmasına izin verilmemesi gerektiğini vurgulayan Konsey Sekreteri, “Afganistan’ın bir kez daha yabancı aktörlerin düşüncesizce jeopolitik macereları için bir alan haline gelmesine izin vermemek ayrı bir önem taşıyor. Bu tür girişimler daha önce üst düzeyde alınan kararlar doğrultusunda engellenmeli” dedi. ‘ABD, Afganistan’a saatli bomba bıraktı’ Patruşev’e göre, ülkede birçok modern silah ve askeri teçhizat bırakan ABD bölgeye bir saatli bomba yerleştirdi. Bu silahlar IŞİD, El Kaide veya Rusya ve diğer BDT ülkeleri için ciddi bir tehlike teşkil eden diğer örgütlerden teröristlerin eline geçebilir. Afganistan’dan artan mülteci akışını bölgesel bir tehdit olarak değerlendiren Patruşev, “Bu sorun, Batı’nın Libya, Suriye ve Irak’taki sorumsuz eylemlerinin yol açtığı göçmen krizlerinin neticelerini aşacak çapta olabilir” dedi.
rusya
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/09/1048745132_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_3a138ee894dca2d6726b0e2e40a6df9b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, rusya, işid, afganistan, nikolay patruşev

Rusya: Afganistan yeni bir iç savaş riskiyle karşı karşıya kalabilir

12:02 17.11.2021 (güncellendi: 12:05 17.11.2021)
© AAAfganistan’ın başkenti Kabil’de ABD’nin terk ettiği büyükelçilik binasının duvarına Taliban bayrağı resmedildi.
Afganistan’ın başkenti Kabil’de ABD’nin terk ettiği büyükelçilik binasının duvarına Taliban bayrağı resmedildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
© AA
Abone ol
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Afganistan yönetimi durumu normalleştirmeyi başaramazsa ülkenin felaket ve yeni bir iç savaşla karşılaşabileceğini söyledi.
Moskova’daki Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinin güvenlik konseyi başkanlarının katıldığı toplantıda konuşan Patruşev, “Kabil’deki yeni yönetim durumu normalleştirmeyi başaramaz, uluslararası toplum da Afgan halkına etkili bir destek sunamazsa, olaylar felakete dönüşebilir, buna iç savaş, halkın genel olarak yoksullaşması ve açlık da dahil” ifadelerini kullandı.
Patruşev, ülkedeki durumun hem siyasi hem de sosyo-ekonomik bakımdan görülmemiş düzeyde zorlu olduğunu ifade etti. Afganistan’daki durumu bahane ederek ABD ve müttefiklerinin BDT bölgesinde yer edinme girişimlerinde bulunmasına izin verilmemesi gerektiğini vurgulayan Konsey Sekreteri, “Afganistan’ın bir kez daha yabancı aktörlerin düşüncesizce jeopolitik macereları için bir alan haline gelmesine izin vermemek ayrı bir önem taşıyor. Bu tür girişimler daha önce üst düzeyde alınan kararlar doğrultusunda engellenmeli” dedi.

‘ABD, Afganistan’a saatli bomba bıraktı’

Patruşev’e göre, ülkede birçok modern silah ve askeri teçhizat bırakan ABD bölgeye bir saatli bomba yerleştirdi. Bu silahlar IŞİD, El Kaide veya Rusya ve diğer BDT ülkeleri için ciddi bir tehlike teşkil eden diğer örgütlerden teröristlerin eline geçebilir.
Afganistan’dan artan mülteci akışını bölgesel bir tehdit olarak değerlendiren Patruşev, “Bu sorun, Batı’nın Libya, Suriye ve Irak’taki sorumsuz eylemlerinin yol açtığı göçmen krizlerinin neticelerini aşacak çapta olabilir” dedi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:06Başak Cengiz’i öldüren Can Göktuğ Boz’un annesi, oğlunun avukatlık görevinden istifa etti
12:02Rusya: Afganistan yeni bir iç savaş riskiyle karşı karşıya kalabilir
12:00Dünyanın en yüksek aşılama oranına sahip Cebelitarık, Noel etkinliklerini iptal etti
11:54Fatih Altaylı: Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu şey CHP'yi CHAKP yapmak ya da AKP2.0'a dönüşmek değildir
11:51AK Parti'nin yeni Grup Başkanı İsmet Yılmaz oldu
11:50Anket: İş yükündeki artışa rağmen çoğu insan uzaktan çalışırken daha rahat hissediyor
11:49Bilim Kurulu üyesi Prof. Akın'dan aralık ayı uyarısı: Vaka artışını 25-30 binlerde tutamayacağız
11:30Sahnede hayranının suratına idrarını yapan rock müzisyeni Sophia Urista özür diledi
11:26Ebru Şallı'nın eşine hapis cezası: Kuveytli iş insanlarını 20 milyon dolar dolandırdı
11:16HDP, eski MİT yöneticisi Mehmet Eymür hakkında suç duyurusunda bulundu
11:06İlkokul öğrencileri okul bahçesinde 'Bilmem mi?' şarkısı ile coştu
11:02İran'ın güneyindeki petrol boru hattında patlama
10:53Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan ile dün yaşanan çatışmalarda 7 asker şehit oldu
10:52Tom Holland ve Zendaya'lı Spider-Man: No Way Home filminden yeni fragman yayınlandı
10:50Çin'den devasa genişleme hamlesi: Köylerin çoğu 5G kapsamına alınacak
10:44Akşener: Şimdiye kadar ekonominin nasıl batırılacağına dair hiçbir kitap yazılmamıştı
10:40Almanya'da Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı
10:34Japon Fugaku, 'dünyanın en hızlı bilgisayarı' konumunu korudu
10:31İstanbul'da taksici, değişim saati bahanesiyle Türk yolcuyu almayıp turistleri aldı
10:27Cezaevinden 'Kovid-19 izniyle' çıkan hükümlülerle ilgili karar yolda: Az cezası kalan dönmeyecek