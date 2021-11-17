https://tr.sputniknews.com/20211117/rusya-afganistan-yeni-bir-ic-savas-riski-ile-karsi-karsiya-kalabilir-1050883781.html

Rusya: Afganistan yeni bir iç savaş riskiyle karşı karşıya kalabilir

Rusya: Afganistan yeni bir iç savaş riskiyle karşı karşıya kalabilir

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Afganistan yönetimi durumu normalleştirmeyi başaramazsa ülkenin felaket ve yeni bir iç savaşla... 17.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-17T12:02+0300

2021-11-17T12:02+0300

2021-11-17T12:05+0300

taliban kontrolünde afganistan

abd

rusya

işid

afganistan

nikolay patruşev

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/09/1048745132_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_33bc774f6764b14cf332d7bdb64eff73.jpg

Moskova’daki Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinin güvenlik konseyi başkanlarının katıldığı toplantıda konuşan Patruşev, “Kabil’deki yeni yönetim durumu normalleştirmeyi başaramaz, uluslararası toplum da Afgan halkına etkili bir destek sunamazsa, olaylar felakete dönüşebilir, buna iç savaş, halkın genel olarak yoksullaşması ve açlık da dahil” ifadelerini kullandı. Patruşev, ülkedeki durumun hem siyasi hem de sosyo-ekonomik bakımdan görülmemiş düzeyde zorlu olduğunu ifade etti. Afganistan’daki durumu bahane ederek ABD ve müttefiklerinin BDT bölgesinde yer edinme girişimlerinde bulunmasına izin verilmemesi gerektiğini vurgulayan Konsey Sekreteri, “Afganistan’ın bir kez daha yabancı aktörlerin düşüncesizce jeopolitik macereları için bir alan haline gelmesine izin vermemek ayrı bir önem taşıyor. Bu tür girişimler daha önce üst düzeyde alınan kararlar doğrultusunda engellenmeli” dedi. ‘ABD, Afganistan’a saatli bomba bıraktı’ Patruşev’e göre, ülkede birçok modern silah ve askeri teçhizat bırakan ABD bölgeye bir saatli bomba yerleştirdi. Bu silahlar IŞİD, El Kaide veya Rusya ve diğer BDT ülkeleri için ciddi bir tehlike teşkil eden diğer örgütlerden teröristlerin eline geçebilir. Afganistan’dan artan mülteci akışını bölgesel bir tehdit olarak değerlendiren Patruşev, “Bu sorun, Batı’nın Libya, Suriye ve Irak’taki sorumsuz eylemlerinin yol açtığı göçmen krizlerinin neticelerini aşacak çapta olabilir” dedi.

rusya

afganistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, rusya, işid, afganistan, nikolay patruşev