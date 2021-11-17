https://tr.sputniknews.com/20211117/rusya-afganistan-yeni-bir-ic-savas-riski-ile-karsi-karsiya-kalabilir-1050883781.html
Rusya: Afganistan yeni bir iç savaş riskiyle karşı karşıya kalabilir
Rusya: Afganistan yeni bir iç savaş riskiyle karşı karşıya kalabilir
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Afganistan yönetimi durumu normalleştirmeyi başaramazsa ülkenin felaket ve yeni bir iç savaşla... 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T12:02+0300
2021-11-17T12:02+0300
2021-11-17T12:05+0300
taliban kontrolünde afganistan
abd
rusya
işid
afganistan
nikolay patruşev
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/09/1048745132_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_33bc774f6764b14cf332d7bdb64eff73.jpg
Moskova’daki Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinin güvenlik konseyi başkanlarının katıldığı toplantıda konuşan Patruşev, “Kabil’deki yeni yönetim durumu normalleştirmeyi başaramaz, uluslararası toplum da Afgan halkına etkili bir destek sunamazsa, olaylar felakete dönüşebilir, buna iç savaş, halkın genel olarak yoksullaşması ve açlık da dahil” ifadelerini kullandı. Patruşev, ülkedeki durumun hem siyasi hem de sosyo-ekonomik bakımdan görülmemiş düzeyde zorlu olduğunu ifade etti. Afganistan’daki durumu bahane ederek ABD ve müttefiklerinin BDT bölgesinde yer edinme girişimlerinde bulunmasına izin verilmemesi gerektiğini vurgulayan Konsey Sekreteri, “Afganistan’ın bir kez daha yabancı aktörlerin düşüncesizce jeopolitik macereları için bir alan haline gelmesine izin vermemek ayrı bir önem taşıyor. Bu tür girişimler daha önce üst düzeyde alınan kararlar doğrultusunda engellenmeli” dedi. ‘ABD, Afganistan’a saatli bomba bıraktı’ Patruşev’e göre, ülkede birçok modern silah ve askeri teçhizat bırakan ABD bölgeye bir saatli bomba yerleştirdi. Bu silahlar IŞİD, El Kaide veya Rusya ve diğer BDT ülkeleri için ciddi bir tehlike teşkil eden diğer örgütlerden teröristlerin eline geçebilir. Afganistan’dan artan mülteci akışını bölgesel bir tehdit olarak değerlendiren Patruşev, “Bu sorun, Batı’nın Libya, Suriye ve Irak’taki sorumsuz eylemlerinin yol açtığı göçmen krizlerinin neticelerini aşacak çapta olabilir” dedi.
rusya
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/09/1048745132_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_3a138ee894dca2d6726b0e2e40a6df9b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, rusya, işid, afganistan, nikolay patruşev
Rusya: Afganistan yeni bir iç savaş riskiyle karşı karşıya kalabilir
12:02 17.11.2021 (güncellendi: 12:05 17.11.2021)
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Afganistan yönetimi durumu normalleştirmeyi başaramazsa ülkenin felaket ve yeni bir iç savaşla karşılaşabileceğini söyledi.
Moskova’daki Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinin güvenlik konseyi başkanlarının katıldığı toplantıda konuşan Patruşev, “Kabil’deki yeni yönetim durumu normalleştirmeyi başaramaz, uluslararası toplum da Afgan halkına etkili bir destek sunamazsa, olaylar felakete dönüşebilir, buna iç savaş, halkın genel olarak yoksullaşması ve açlık da dahil” ifadelerini kullandı.
Patruşev, ülkedeki durumun hem siyasi hem de sosyo-ekonomik bakımdan görülmemiş düzeyde zorlu olduğunu ifade etti. Afganistan’daki durumu bahane ederek ABD ve müttefiklerinin BDT bölgesinde yer edinme girişimlerinde bulunmasına izin verilmemesi gerektiğini vurgulayan Konsey Sekreteri, “Afganistan’ın bir kez daha yabancı aktörlerin düşüncesizce jeopolitik macereları için bir alan haline gelmesine izin vermemek ayrı bir önem taşıyor. Bu tür girişimler daha önce üst düzeyde alınan kararlar doğrultusunda engellenmeli” dedi.
‘ABD, Afganistan’a saatli bomba bıraktı’
Patruşev’e göre, ülkede birçok modern silah ve askeri teçhizat bırakan ABD bölgeye bir saatli bomba yerleştirdi. Bu silahlar IŞİD, El Kaide veya Rusya ve diğer BDT ülkeleri için ciddi bir tehlike teşkil eden diğer örgütlerden teröristlerin eline geçebilir.
Afganistan’dan artan mülteci akışını bölgesel bir tehdit olarak değerlendiren Patruşev, “Bu sorun, Batı’nın Libya, Suriye ve Irak’taki sorumsuz eylemlerinin yol açtığı göçmen krizlerinin neticelerini aşacak çapta olabilir” dedi.