YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
Rusya’da savaş uçağı gibi kokan bir parfüm satışa çıkarıldı
15:50 17.11.2021 (güncellendi: 16:43 17.11.2021)
© Fotoğraf : Twitter/ @RostecRussiaRostec- Parfüm
© Fotoğraf : Twitter/ @RostecRussia
Rus parfümörler, ülkenin beşinci nesil Su-75 Checkmate savaş uçağından esinlenerek cam ve metal notalarıyla harmanladıkları bir koku yarattı. Rusya’nın savunma sanayii şirketi Rostec’in yetkilileri, parfümün, uçağın uluslararası tanıtımı için piyasaya sürüldüğünü söyledi.
Rostec’in, Checkmate (şah mat) jetinden esinlenilerek yaratılan koku ile ilgili açıklamasına göre parfüm checkmate, uçağın gövdesinin, motorlarının ve kokpitinin yapımında kullanılan cam, deri ve metal notaları ile harmanlandı.
Parfümörlerin, kokuyu oluştururken uçağın orijinal parçalarından yararlandıkları belirtiliyor. Koku ayrıca, alt notalarındaki ardıç, paçuli ve meşe yosunu ile dengelenmiş.
В России создан парфюм с запахом истребителя Checkmate— Ростех (@RostecRussia) November 15, 2021
Ноты аромата сочетают в себе запахи стекла, натуральной кожи и металлов, использованных в конструкции фюзеляжа, двигателей и кабины самолета. Партнером Ростеха выступила Гильдия парфюмеров России.
Фото: Александр Уткин pic.twitter.com/jsdNbFwCQv
Parfüm Checkmate’in şişesinin kapağınaysa uçağın ismine atıfla, satranç oyunundaki taşlardan birisi olan at şeklinin verildiği görülüyor. Parfümün kutusunun iç yüzeyiyse satranç tahtası renklerinde tasarlanmış.
Jetin, Dubai’deki ilk uluslararası tanıtımı için satışa sunulan parfümün sadece 50 mililitrelik şişelerde sınırlı sayıda üretildiği belirtiliyor. Sadece bir motorlu, hafif, beşinci nesil bir taktik jet olan Su-75 Checkmate’in ilk tanıtımı temmuz ayında Rusya’da düzenlenen bir havacılık fuarında yapılmıştı.
1.8 mach ses hızına ulaşabilen uçağın, radarların göremeyeceği biçimde, her hava koşulunda uçabilmek üzere tasarlandığı biliniyor. Checkmate’in ayrıca, havalanmak için uzun bir piste ihtiyacı olmayacağı anlamına gelen ‘kısa havalanma’ teknolojisine sahip olduğu belirtiliyor. Parfüm yaratılırken de uçağın tüm bu özelliklerini yansıtması gerektiği düşünülmüş ve esanslar, parfümörler tarafından buna uygun biçimde harmanlanmış.
⚡️ Rostec unveils Checkmate limited edition perfume for the Dubai Airshow 2021— Rostec Сorporation (@Rostec_Russia) November 13, 2021
The project is made to accompany the foreign debut of the fighter, which will happen tomorrow in Dubai.
The video contains references to the key features and unique capabilities of the fighter. pic.twitter.com/sUrw9zh5b5
Checkmate jeti, sipariş eden tarafın isteğine göre pilotsuz da olmak üzere farklı biçimlerde tasarlanabileceği açıklanmıştı.