https://tr.sputniknews.com/20211117/rusyada-savas-ucagi-gibi-kokan-bir-parfum-satisa-cikarildi--1050895744.html

Rusya’da savaş uçağı gibi kokan bir parfüm satışa çıkarıldı

Rusya’da savaş uçağı gibi kokan bir parfüm satışa çıkarıldı

Rus parfümörler, ülkenin beşinci nesil Su-75 Checkmate savaş uçağından esinlenerek cam ve metal notalarıyla harmanladıkları bir koku yarattı. Rusya’nın savunma... 17.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-17T15:50+0300

2021-11-17T15:50+0300

2021-11-17T16:43+0300

rusya

parfüm

jet

checkmate

yaşam

at

su-75

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Rostec’in, Checkmate (şah mat) jetinden esinlenilerek yaratılan koku ile ilgili açıklamasına göre parfüm checkmate, uçağın gövdesinin, motorlarının ve kokpitinin yapımında kullanılan cam, deri ve metal notaları ile harmanlandı. Parfümörlerin, kokuyu oluştururken uçağın orijinal parçalarından yararlandıkları belirtiliyor. Koku ayrıca, alt notalarındaki ardıç, paçuli ve meşe yosunu ile dengelenmiş. Parfüm Checkmate’in şişesinin kapağınaysa uçağın ismine atıfla, satranç oyunundaki taşlardan birisi olan at şeklinin verildiği görülüyor. Parfümün kutusunun iç yüzeyiyse satranç tahtası renklerinde tasarlanmış. Jetin, Dubai’deki ilk uluslararası tanıtımı için satışa sunulan parfümün sadece 50 mililitrelik şişelerde sınırlı sayıda üretildiği belirtiliyor. Sadece bir motorlu, hafif, beşinci nesil bir taktik jet olan Su-75 Checkmate’in ilk tanıtımı temmuz ayında Rusya’da düzenlenen bir havacılık fuarında yapılmıştı. 1.8 mach ses hızına ulaşabilen uçağın, radarların göremeyeceği biçimde, her hava koşulunda uçabilmek üzere tasarlandığı biliniyor. Checkmate’in ayrıca, havalanmak için uzun bir piste ihtiyacı olmayacağı anlamına gelen ‘kısa havalanma’ teknolojisine sahip olduğu belirtiliyor. Parfüm yaratılırken de uçağın tüm bu özelliklerini yansıtması gerektiği düşünülmüş ve esanslar, parfümörler tarafından buna uygun biçimde harmanlanmış. Checkmate jeti, sipariş eden tarafın isteğine göre pilotsuz da olmak üzere farklı biçimlerde tasarlanabileceği açıklanmıştı.

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rusya, parfüm, jet, checkmate, at, su-75