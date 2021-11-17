https://tr.sputniknews.com/20211117/siyah-olmustu-windows-11-ile-mavi-ekran-geri-donuyor-1050894698.html

Siyahtan vazgeçen Microsoft 'mavi ekranı' geri getiriyor

Siyahtan vazgeçen Microsoft 'mavi ekranı' geri getiriyor

Microsoft, Windows 11 ile siyah renge bürünen mavi ekranı geri döndürüyor. Şirket, Windows 11'in son önizleme sürümüne ait güncelleme notlarında söz konusu... 17.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-17T15:26+0300

2021-11-17T15:26+0300

2021-11-17T15:32+0300

windows

yaşam

microsoft

mavi ekran

siyah

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Microsoft'un yeni işletim sistemi sürümü Windows 11, sadece büyük değişiklikler getirmedi, aynı zamanda pek çok kişinin karşısına çıktığında kabus görmüş gibi olduğu mavi ekran hatasının da rengini değiştirdi.Microsoft, Windows 11 ile birlikte geleneksel mavi ekranın yerine siyah bir ekran getirdi. Böylece Windows'un ilk sürümlerinden beri cihazda bir sorun yaşandığında çıkan ünlü mavi ekran, büyük bir değişikliğe uğradı. Ancak görünüşe bakılırsa ABD'li şirket bu kararından geri döndü.Mynet’in aktardığına göre, Windows 11'in son önizleme sürümünün çok uzun olan güncelleme notlarında, "Windows'un önceki sürümlerinde olduğu gibi bir cihaz çalışmayı durdurduğunda veya bir durdurma hatası oluştuğunda ekran rengini mavi olarak değiştirdik" ifadesi yer aldı.Böylece Microsoft, Windows 11'de siyah bir ekranla değiştirilen mavi ekranın tekrar mavi olacağını açıklamış oldu.

https://tr.sputniknews.com/20210702/mavi-ekran-Windows-11-ile-yerini-siyah-renge-birakiyor--1044873770.html

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windows, microsoft, mavi ekran, siyah