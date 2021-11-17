Suriyeli sanatçı Omar Souleyman, terör örgütü üyeliğinden gözaltına alındı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'PKK/YPG üyesi olma’ suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Suriye uyruklu sanatçı Omar Souleyman’ı Şanlıurfa kent merkezinde düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.Gözaltına alınan Ömer Süleyman, işlemleri için karakola götürüldü.2013 Nobel Barış Ödülleri Konseri’nde de sahne alan müzisyen, Suriye’deki iç savaş sonrası yaklaşık 10 yıl önce Urfa’nın Akçakale ilçesine yerleşmişti.
Şanlıurfa'da jandarmanın düzenlediği operasyonda PKK/YPG'ye üye olmak suçundan aranan Suriyeli sanatçı Omar Souleyman, yakalanıp gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'PKK/YPG üyesi olma’ suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Suriye uyruklu sanatçı Omar Souleyman’ı Şanlıurfa kent merkezinde düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.
Gözaltına alınan Ömer Süleyman, işlemleri için karakola götürüldü.
2013 Nobel Barış Ödülleri Konseri’nde de sahne alan müzisyen, Suriye’deki iç savaş sonrası yaklaşık 10 yıl önce Urfa’nın Akçakale ilçesine yerleşmişti.