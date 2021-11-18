https://tr.sputniknews.com/20211118/aksenerden-faiz-karari-tepkisi-mutlu-musun-sayin-erdogan-1050930835.html

Akşener'den faiz kararı tepkisi: Mutlu musun Sayın Erdoğan?

Akşener'den faiz kararı tepkisi: Mutlu musun Sayın Erdoğan?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Merkez Bankası'nın faizi indirme kararının ardından "Mutlu musun Sayın Erdoğan?" dedi. 18.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-18T15:38+0300

2021-11-18T15:38+0300

2021-11-18T15:38+0300

ekonomi

recep tayyip erdoğan

meral akşener

merkez bankası

faiz

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Merkez Bankası (MB) politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 15’e çekmesinin ardından Akşener, "Yanlıştaki inadının milletimizin her bir ferdine 1 saatteki maliyeti 3000 lira oldu. Mutlu musun Sayın Erdoğan?" ifadelerini kullandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan indirerek yüzde 15'e düşürdü.Merkez Bankası enflasyondaki yükselişe rağmen faiz indirimlerine eylülde 100 baz puan ile başlamış, geçen ay ise piyasa beklentilerini de aşan 200 baz puanlık indirim gerçekleşmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211118/kilicdaroglundan-merkez-bankasi-karari-sonrasi-ilk-tepki-artik-dur-erdogan-1050927591.html

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recep tayyip erdoğan, meral akşener, merkez bankası, faiz