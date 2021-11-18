Akşener'den faiz kararı tepkisi: Mutlu musun Sayın Erdoğan?

Merkez Bankası (MB) politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 15’e çekmesinin ardından Akşener, "Yanlıştaki inadının milletimizin her bir ferdine 1 saatteki maliyeti 3000 lira oldu. Mutlu musun Sayın Erdoğan?" ifadelerini kullandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan indirerek yüzde 15'e düşürdü.Merkez Bankası enflasyondaki yükselişe rağmen faiz indirimlerine eylülde 100 baz puan ile başlamış, geçen ay ise piyasa beklentilerini de aşan 200 baz puanlık indirim gerçekleşmişti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Merkez Bankası'nın faizi indirme kararının ardından "Mutlu musun Sayın Erdoğan?" dedi.
Merkez Bankası (MB) politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 15’e çekmesinin ardından Akşener, "Yanlıştaki inadının milletimizin her bir ferdine 1 saatteki maliyeti 3000 lira oldu. Mutlu musun Sayın Erdoğan?" ifadelerini kullandı.
Yanlıştaki inadının milletimizin her bir ferdine 1 saatteki maliyeti 3000 lira oldu.