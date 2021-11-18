https://tr.sputniknews.com/20211118/alibeykoy-baraji-alarm-veriyor-doluluk-orani-yuzde-1641e-dustu-1050922758.html

Alibeyköy Barajı alarm veriyor: Doluluk oranı yüzde 16.41'e düştü

Alibeyköy Barajı alarm veriyor: Doluluk oranı yüzde 16.41'e düştü

Türkiye genelinde yağışsız geçen mevsimler nedeniyle barajlardaki su seviyeleri her geçen gün azalıyor. Bu durumdan en çok etkilenen Alibeyköy Barajı'nın... 18.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-18T12:50+0300

2021-11-18T12:50+0300

2021-11-18T12:48+0300

yaşam

yağış

kuraklık

alibeyköy barajı

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İstanbul’da beklenen yağışların etkili olmaması nedeniyle barajlardaki doluluk oranı yüzde 42.4 seviyesine düştü.İSKİ’nin verilerine göre Alibeyköy Barajı son 10 yılın en düşük su seviyelerinden birini görerek yüzde 16.41'e geriledi.Alibeyköy Barajı’nın 18 Kasım tarihi dikkate alınarak son 10 yılına bakıldığında en düşük doluluk oranı 2012 yılında yüzde 21.39 ölçülürken bu rakam bugün itibarıyla yüzde 16.41 olarak kayda geçti.

alibeyköy barajı

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2021

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yağış, kuraklık, alibeyköy barajı