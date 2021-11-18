https://tr.sputniknews.com/20211118/belarus-nukleer-santralinin-birinci-unitesinin-elektrik-sebekeyle-baglantisi-kesildi-1050914528.html

Belarus Nükleer Santrali’nin birinci ünitesinin elektrik şebekeyle bağlantısı kesildi

Belarus Nükleer Santrali’nin birinci ünitesinin elektrik şebekeyle bağlantısı kesildi

Belarus Nükleer Santrali’nde otomatik koruma sisteminin devreye girmesi nedeniyle ilk güç ünitenin elektrik tedarik şebekesiyle bağlantısının kesildiği... 18.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-18T05:41+0300

2021-11-18T05:41+0300

2021-11-18T05:41+0300

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belarus

nükleer santral

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Belarus Enerji Bakanlığı’nın açıklamasında, “17 Kasım saat 10.33’te Belarus Nükleer Santrali’nin birinci güç ünitesinin elektrik tedarik şebekesiyle bağlantısı, otomatik koruma sisteminin devreye girmesi nedeniyle kapatıldı” ifadesine yer verildi.Uzmanların, ünitedeki sistemlerin işleyişinin teşhis ve analiz etmekte olduğu belirtilen açıklamada, “Nükleer santralde ve çevresindeki radyasyon normal seviyede” dendi.Belarus Nükleer Santrali’nde son 5 ay içinde üçüncü kez ünitenin elektrik tedarik şebekesiyle bağlantısı kesiliyor. Benzer durumlar daha önce 12 Temmuz ve 4 Ekim’de yaşanmıştı. Santral ve çevresindeki radyasyon seviyesinde değişiklik gözlemlenmemişti.Belarus Nükleer Santrali’nin birinci güç ünitesi 10 Haziran 2021 tarihinde hizmete girmişti.Belarus, 18 Kasım'dan itibaren Ukrayna'ya elektrik tedarikini durduracakBelarus Enerji Bakanlığı ayrıca 18 Kasım’dan itibaren Ukrayna’ya elektrik tedarikinin durdurulacağını duyurdu.Bakanlığın açıklamasında, “Akdi ilişkiler kapsamındaki işbirliği usulü gereği, 18 Kasım’dan itibaren Ukrayna’ya elektrik tedariki sonlandırılacak” bilgisine yer verildi.Açıklamada, tedarikin sonlandırılma nedenleri belirtilmedi.Ukrayna, geçen Mayıs ayında Rusya ve Belarus’tan elektrik ithalatını yasaklamıştı. Ancak 6 Kasım’da, Belarus’tan Ukrayna’ya ticari amaçlı elektrik tedariki yeniden başlatmıştı.

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belarus, nükleer santral