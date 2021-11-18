Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211118/belarus-nukleer-santralinin-birinci-unitesinin-elektrik-sebekeyle-baglantisi-kesildi-1050914528.html
Belarus Nükleer Santrali’nin birinci ünitesinin elektrik şebekeyle bağlantısı kesildi
Belarus Nükleer Santrali’nin birinci ünitesinin elektrik şebekeyle bağlantısı kesildi
Belarus Nükleer Santrali’nde otomatik koruma sisteminin devreye girmesi nedeniyle ilk güç ünitenin elektrik tedarik şebekesiyle bağlantısının kesildiği... 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T05:41+0300
2021-11-18T05:41+0300
dünya
belarus
nükleer santral
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/01/1043132675_0:106:3265:1942_1920x0_80_0_0_ac54fc8f08e0a2c8c9f9635a28e5b907.jpg
Belarus Enerji Bakanlığı’nın açıklamasında, “17 Kasım saat 10.33’te Belarus Nükleer Santrali’nin birinci güç ünitesinin elektrik tedarik şebekesiyle bağlantısı, otomatik koruma sisteminin devreye girmesi nedeniyle kapatıldı” ifadesine yer verildi.Uzmanların, ünitedeki sistemlerin işleyişinin teşhis ve analiz etmekte olduğu belirtilen açıklamada, “Nükleer santralde ve çevresindeki radyasyon normal seviyede” dendi.Belarus Nükleer Santrali’nde son 5 ay içinde üçüncü kez ünitenin elektrik tedarik şebekesiyle bağlantısı kesiliyor. Benzer durumlar daha önce 12 Temmuz ve 4 Ekim’de yaşanmıştı. Santral ve çevresindeki radyasyon seviyesinde değişiklik gözlemlenmemişti.Belarus Nükleer Santrali’nin birinci güç ünitesi 10 Haziran 2021 tarihinde hizmete girmişti.Belarus, 18 Kasım'dan itibaren Ukrayna'ya elektrik tedarikini durduracakBelarus Enerji Bakanlığı ayrıca 18 Kasım’dan itibaren Ukrayna’ya elektrik tedarikinin durdurulacağını duyurdu.Bakanlığın açıklamasında, “Akdi ilişkiler kapsamındaki işbirliği usulü gereği, 18 Kasım’dan itibaren Ukrayna’ya elektrik tedariki sonlandırılacak” bilgisine yer verildi.Açıklamada, tedarikin sonlandırılma nedenleri belirtilmedi.Ukrayna, geçen Mayıs ayında Rusya ve Belarus’tan elektrik ithalatını yasaklamıştı. Ancak 6 Kasım’da, Belarus’tan Ukrayna’ya ticari amaçlı elektrik tedariki yeniden başlatmıştı.
belarus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/01/1043132675_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_92ccfe98be141c2b3d63b6b478cc3845.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
belarus, nükleer santral

Belarus Nükleer Santrali’nin birinci ünitesinin elektrik şebekeyle bağlantısı kesildi

05:41 18.11.2021
© Fotoğraf : WikipediaOstrovets'teki Belarus Nükleer Güç Santrali (BelNPP)
Ostrovets'teki Belarus Nükleer Güç Santrali (BelNPP) - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
© Fotoğraf : Wikipedia
Abone ol
Belarus Nükleer Santrali’nde otomatik koruma sisteminin devreye girmesi nedeniyle ilk güç ünitenin elektrik tedarik şebekesiyle bağlantısının kesildiği duyuruldu.
Belarus Enerji Bakanlığı’nın açıklamasında, “17 Kasım saat 10.33’te Belarus Nükleer Santrali’nin birinci güç ünitesinin elektrik tedarik şebekesiyle bağlantısı, otomatik koruma sisteminin devreye girmesi nedeniyle kapatıldı” ifadesine yer verildi.
Uzmanların, ünitedeki sistemlerin işleyişinin teşhis ve analiz etmekte olduğu belirtilen açıklamada, “Nükleer santralde ve çevresindeki radyasyon normal seviyede” dendi.
Belarus Nükleer Santrali’nde son 5 ay içinde üçüncü kez ünitenin elektrik tedarik şebekesiyle bağlantısı kesiliyor. Benzer durumlar daha önce 12 Temmuz ve 4 Ekim’de yaşanmıştı. Santral ve çevresindeki radyasyon seviyesinde değişiklik gözlemlenmemişti.
Belarus Nükleer Santrali’nin birinci güç ünitesi 10 Haziran 2021 tarihinde hizmete girmişti.

Belarus, 18 Kasım'dan itibaren Ukrayna'ya elektrik tedarikini durduracak

Belarus Enerji Bakanlığı ayrıca 18 Kasım’dan itibaren Ukrayna’ya elektrik tedarikinin durdurulacağını duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında, “Akdi ilişkiler kapsamındaki işbirliği usulü gereği, 18 Kasım’dan itibaren Ukrayna’ya elektrik tedariki sonlandırılacak” bilgisine yer verildi.
Açıklamada, tedarikin sonlandırılma nedenleri belirtilmedi.
Ukrayna, geçen Mayıs ayında Rusya ve Belarus’tan elektrik ithalatını yasaklamıştı. Ancak 6 Kasım’da, Belarus’tan Ukrayna’ya ticari amaçlı elektrik tedariki yeniden başlatmıştı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
06:41Erkek arkadaşı kendisinden ayrılınca 6 metrelik yükseklikten alt geçide atladı
06:05Rus uzmanlar, Türkiye ve ABD arasındaki olası F-16 anlaşmasının güncelliğini sorguladı
05:41Belarus Nükleer Santrali’nin birinci ünitesinin elektrik şebekeyle bağlantısı kesildi
05:26Belarus: Litvanyalı güvenlik güçleri, yerde yatan göçmeni vahşice döverek üzerine köpek saldı
05:01Mersin’de narenciye paketlerken iş kazasında ölen 13 yaşındaki Ula Suriye’de defnedildi
04:39Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Lütfen faiz indirimi yapmayın, gelin dönün bu yoldan
04:14Meksika'da gizli bir mezarda 65 ceset bulundu
03:42Dolar 10.93 TL'yi gördü
03:34Bakan Muş: 13 akaryakıt dağıtım şirketinin lisansı iptal edildi
03:03ABD Savunma Bakanı Austin: Aslında, Putin'in tam niyeti ne bilmiyoruz
02:40Moderna, Kovid-19 aşısı 3. dozun ABD'de tüm yetişkinlere uygulanması için onay istedi
02:30Estonyalı yedek askerler, Rusya sınırına geçici çit çekecek
02:19Rusya’da mahkeme, tweetleri kaldırmayı reddettiği için Twitter'a 5 milyon rublelik cezayı onadı
02:17BM Afganistan Özel Temsilcisi: Taliban, IŞİD'in Afganistan'da büyümesini durduramıyor
02:06Belavia, Afganistan vatandaşlarının Türkiye'den uçuşlarına izin verilmeyeceğini bildirdi
02:05Sivas'ta iki doz Kovid-19 aşısı yaptıranların oranı yüzde 75'i geçti
01:58AK Parti ile CHP arasında 'uyuşturucu ile mücadele' tartışması
01:54Aydın'da 998 sikke ele geçirildi
01:49Belarus'tan AB'ye: Sığınmacılar için insani koridor açın
01:35Rusya Kırım’daki askeri grubunu hava indirme alayıyla güçlendirecek