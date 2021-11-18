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Türkiye
Мигранты собираются на белорусско-польской границе в попытке пересечь ее на пограничном переходе Брузги-Кузница-Белостоцкая - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
Polonya-Belarus sınırında göçmen krizi
Ortadoğu ve Afrika'dan AB'ye gitmek isteyen göçmenlerin bekleyişi sürüyor. Varşova Minsk'i istikrarı bozmakla; Minsk ise AB'yi krizin asıl sorumlusu olmakla suçluyor.
https://tr.sputniknews.com/20211118/belavia-afganistan-vatandaslarinin-turkiyeden-ucuslarina-izin-verilmeyecegini-bildirdi-1050912243.html
Belavia, Afganistan vatandaşlarının Türkiye'den uçuşlarına izin verilmeyeceğini bildirdi
Belavia, Afganistan vatandaşlarının Türkiye'den uçuşlarına izin verilmeyeceğini bildirdi
Belarus’un havayolu şirketi Belavia, Türkiye'den Belarus'a yapılacak uçuşlarda Afganistan vatandaşlarının da kabul edilmeyeceğini bildirdi. 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T02:06+0300
2021-11-18T02:06+0300
polonya-belarus sınırında göçmen krizi
haberler
belarus
afganistan
belavia
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Belavia’nın internet sitesinde yapılan açıklamada, Türkiye'den Belarus'a yapılacak uçuşlarda daha önce duyurulan Suriye, Irak ve Yemen vatandaşlarının yanı sıra Afganistan vatandaşlarının da kabul edilmeyeceği belirtildi.Belavia daha önce Türkiye ve BAE’den gerçekleştireceği uçuşlara, söz konusu iki ülkenin yetkili makamlarının isteği doğrultusunda Suriye, Irak ve Yemen vatandaşlarını kabul etmeyeceğini açıklamıştı.Açıklamada, “Belavia havayolu şirketinin bu yasağın kapsamına giren yolcuları, bilet satın aldıkları yerde ücretinin tamamını kesintisiz bir şekilde iade alabilir” ifadeleri yer aldı.Belarus havayolu şirketi, daha önce ‘yasadışı göçmenlerin Belarus Cumhuriyeti'ne taşınmasını hiçbir zaman kolaylaştırmadığını’, ‘uzun yıllar boyunca Afganistan, Irak, Yemen ve Suriye'ye düzenli veya charter uçuşlar gerçekleştirmediğini’ duyurmuştu.Daha önce Türkiye; Suriye, Irak ve Yemen vatandaşlarının kendi havalimanlarından Belarus’a uçmalarına yasak getirmişti. Belarus’un havayolu şirketi Belavia da Türkiye ve BAE’den gerçekleştireceği uçuşlara, söz konusu iki ülkenin yetkili makamlarının isteği doğrultusunda, Suriye, Irak ve Yemen vatandaşlarını kabul etmeme kararı aldı.Suriye’nin özel havayolu şirketi Cham Wings Airlines’ın cumartesi günü Minsk uçuşlarını askıya aldığı biliniyor.Belarus-Polonya sınırında gerilim, binlerce Ortadoğulu göçmenin Almanya gibi Avrupa ülkelerine ulaşabilmek için Polonya sınırında toplanmaya başladığı geçen pazartesiden beri yüksek.Varşova ve Brüksel, Polonya sınırında gözlenen göçmen krizinin suçlusunu Belarus liderliği ilan etmiş durumda. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’yu, ülkesine uygulanan AB yaptırımlarının karşılığı olarak göçmenleri Polonya sınırına gitmeleri için cesaretlendirmekle suçluyor. Minsk, bu suçlamaları defalarca reddetti.
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haberler, belarus, afganistan, belavia

Belavia, Afganistan vatandaşlarının Türkiye'den uçuşlarına izin verilmeyeceğini bildirdi

02:06 18.11.2021
© SputnikBelavia
Belavia - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
© Sputnik
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Belarus’un havayolu şirketi Belavia, Türkiye'den Belarus'a yapılacak uçuşlarda Afganistan vatandaşlarının da kabul edilmeyeceğini bildirdi.
Belavia’nın internet sitesinde yapılan açıklamada, Türkiye'den Belarus'a yapılacak uçuşlarda daha önce duyurulan Suriye, Irak ve Yemen vatandaşlarının yanı sıra Afganistan vatandaşlarının da kabul edilmeyeceği belirtildi.
Belavia daha önce Türkiye ve BAE’den gerçekleştireceği uçuşlara, söz konusu iki ülkenin yetkili makamlarının isteği doğrultusunda Suriye, Irak ve Yemen vatandaşlarını kabul etmeyeceğini açıklamıştı.
Açıklamada, “Belavia havayolu şirketinin bu yasağın kapsamına giren yolcuları, bilet satın aldıkları yerde ücretinin tamamını kesintisiz bir şekilde iade alabilir” ifadeleri yer aldı.
Belarus havayolu şirketi, daha önce ‘yasadışı göçmenlerin Belarus Cumhuriyeti'ne taşınmasını hiçbir zaman kolaylaştırmadığını’, ‘uzun yıllar boyunca Afganistan, Irak, Yemen ve Suriye'ye düzenli veya charter uçuşlar gerçekleştirmediğini’ duyurmuştu.
Daha önce Türkiye; Suriye, Irak ve Yemen vatandaşlarının kendi havalimanlarından Belarus’a uçmalarına yasak getirmişti.
Belarus’un havayolu şirketi Belavia da Türkiye ve BAE’den gerçekleştireceği uçuşlara, söz konusu iki ülkenin yetkili makamlarının isteği doğrultusunda, Suriye, Irak ve Yemen vatandaşlarını kabul etmeme kararı aldı.
Suriye’nin özel havayolu şirketi Cham Wings Airlines’ın cumartesi günü Minsk uçuşlarını askıya aldığı biliniyor.
Belarus-Polonya sınırında gerilim, binlerce Ortadoğulu göçmenin Almanya gibi Avrupa ülkelerine ulaşabilmek için Polonya sınırında toplanmaya başladığı geçen pazartesiden beri yüksek.
Varşova ve Brüksel, Polonya sınırında gözlenen göçmen krizinin suçlusunu Belarus liderliği ilan etmiş durumda. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’yu, ülkesine uygulanan AB yaptırımlarının karşılığı olarak göçmenleri Polonya sınırına gitmeleri için cesaretlendirmekle suçluyor. Minsk, bu suçlamaları defalarca reddetti.
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