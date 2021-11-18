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Çin'de çok yemek yediği için restorana alınmayan müşteri: Çok yiyen insanlara karşı ayrımcılık var
Çin'de çok yemek yediği için restorana alınmayan müşteri: Çok yiyen insanlara karşı ayrımcılık var
Çin’de yemek programları yapan bir sunucu, çok fazla yemek yediği için sık sık gittiği 'yiyebildiğin kadar ye' restoranı tarafından 'kara liste'ye alındı... 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T16:28+0300
2021-11-18T16:36+0300
dünya
çin
kara liste
yemek
restoran
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Çin’de 'Mr. Kang' (Bay Kang) olarak bilinen ve canlı video yemek içerikleri üreten bir sunucu, Hunan TV’ye verdiği röportajda, Changsha kentindeki Handadi Deniz Ürünleri Izgara Büfesi’ne girişinin yasaklandığını söyledi. Restorana ilk ziyaretinde 1.5 kg domuz paçası ve bir başka gidişinde 3.5 ile 4 kg arasında karides yediğini söyleyen Bay Kang, restoranın çok yemek yiyebilen insanlara karşı ‘ayrımcı’ olduğunu iddia etti."Çok yiyebilirim. Bu bir sorun mu?” diye tepkisini dile getiren kara listedeki sunucu, yemeklerin hiçbirini israf etmediğini de belirtti.‘Karidesleri almak için insanlar maşa kullanıyor, o tepsiyi alıyor’Öte yandan daha sonra restoran sahibi aynı muhabire Bay Kang'ın zarara uğrattığını ve restorana her geldiğinde birkaç yüz yuan kaybettiğini söyledi ve ekledi:"Soya sütü içtiğinde bile 20-30 şişe içebiliyor. Domuz paçalarını yediğinde bütün tepsiyi bitiriyor. Karidesleri almak için genellikle insanlar maşa kullanıyor, o tepsiyi alıyor”Restoran sahibi aynı zamanda sadece o değil, canlı yayıncıları tamamen yasakladığını da sözlerine ekledi.Söz konusu röportaj, Çin’deki popüler sosyal medya uygulaması Weibo'da kısa sürede 250 milyondan fazla görüntüleme alarak viral hale geldi. Sosyal medya kullanıcılarının bir bölümü eğer işletme karşılayamıyorlarsa, restoranın ‘yiyebildiğiniz kadar yiyebileceğiniz’ bir restoran olmaması gerektiğini savundu. Bir grup insan da restoran sahibine üzüldüğünü dile getirdi.
https://tr.sputniknews.com/20211107/karaborsaya-dustu-ciger-eskiden-garibanindi-simdi-zenginin-yemegi-oldu-1050555893.html
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çin, kara liste, yemek, restoran

Çin'de çok yemek yediği için restorana alınmayan müşteri: Çok yiyen insanlara karşı ayrımcılık var

16:28 18.11.2021 (güncellendi: 16:36 18.11.2021)
© AP Photo / Ahn Young-joonUNESCO'nun Kültürel Miras Listesi'nde yer alan yemekler
UNESCO'nun Kültürel Miras Listesi'nde yer alan yemekler - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
© AP Photo / Ahn Young-joon
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Çin’de yemek programları yapan bir sunucu, çok fazla yemek yediği için sık sık gittiği 'yiyebildiğin kadar ye' restoranı tarafından 'kara liste'ye alındı. Restorana girişi yasaklanan sunucu, "Çok yiyebilirim. Bu bir sorun mu?” dedi.
Çin’de 'Mr. Kang' (Bay Kang) olarak bilinen ve canlı video yemek içerikleri üreten bir sunucu, Hunan TV’ye verdiği röportajda, Changsha kentindeki Handadi Deniz Ürünleri Izgara Büfesi’ne girişinin yasaklandığını söyledi.
Restorana ilk ziyaretinde 1.5 kg domuz paçası ve bir başka gidişinde 3.5 ile 4 kg arasında karides yediğini söyleyen Bay Kang, restoranın çok yemek yiyebilen insanlara karşı ‘ayrımcı’ olduğunu iddia etti.
"Çok yiyebilirim. Bu bir sorun mu?” diye tepkisini dile getiren kara listedeki sunucu, yemeklerin hiçbirini israf etmediğini de belirtti.

‘Karidesleri almak için insanlar maşa kullanıyor, o tepsiyi alıyor’

Öte yandan daha sonra restoran sahibi aynı muhabire Bay Kang'ın zarara uğrattığını ve restorana her geldiğinde birkaç yüz yuan kaybettiğini söyledi ve ekledi:
"Soya sütü içtiğinde bile 20-30 şişe içebiliyor. Domuz paçalarını yediğinde bütün tepsiyi bitiriyor. Karidesleri almak için genellikle insanlar maşa kullanıyor, o tepsiyi alıyor”
Restoran sahibi aynı zamanda sadece o değil, canlı yayıncıları tamamen yasakladığını da sözlerine ekledi.
Söz konusu röportaj, Çin’deki popüler sosyal medya uygulaması Weibo'da kısa sürede 250 milyondan fazla görüntüleme alarak viral hale geldi.

Sosyal medya kullanıcılarının bir bölümü eğer işletme karşılayamıyorlarsa, restoranın ‘yiyebildiğiniz kadar yiyebileceğiniz’ bir restoran olmaması gerektiğini savundu. Bir grup insan da restoran sahibine üzüldüğünü dile getirdi.
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