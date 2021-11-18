https://tr.sputniknews.com/20211118/elektrikte-kademeli-fatura-donemi-siniri-asan-daha-fazla-odeyecek-1050916343.html

Elektrikte kademeli fatura dönemi: Sınırı aşan daha fazla ödeyecek

Elektrikte kademeli fatura dönemi: Sınırı aşan daha fazla ödeyecek

AK Parti, elektrik faturalarından TRT payı ve enerji fonunu kaldıran yasayı Meclis’e sundu. Teklifte, elektrik faturalarında kademeli sistem de öngörülüyor. 18.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-18T09:25+0300

2021-11-18T09:25+0300

2021-11-18T09:25+0300

ekonomi

elektrik

enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

fatura

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik faturalarında kademeli sistemi devreye almak için düğmeye bastı. Yeni yapılacak düzenleme ile hanelerin gerekli enerji ihtiyaçlarının ortalaması kadar elektrik tüketimi için daha ucuz tarife belirleneceği gibi daha fazla elektrik tüketen aboneler için ise daha pahalı olacak şekilde yeni bir tarife belirlenecek.AK Parti milletvekillerinin TBMM'ye sunduğu yasa teklifiyle 6446 sayılı Elektrik Piyasası yasasında değişiklik yapılıyor. 6447 yasanın 17'nci maddesinde yer alan, "Kurul tarafından tüketici özelliklerine göre abone grupları veya yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi amacıyla ayrı tarifeler belirlenebilir" cümlesine, "abone grupları" ibaresinden sonra, "bu abone grupları için elektrik enerjisi tüketim miktarına göre farklı" ibaresi ekleniyor. 'Amaç enerji verimliliğini arttırmak'Maddenin gerekçesinde ise şu ifadelere yer verildi:"Madde ile enerji verimliliğini arttırmak amacıyla aynı abone grubunda yer alsa bile maliyet bazlı tarife metodunun yanında elektrik enerjisinin tasarruflu kullanılmasını teşvik edici, benzer abone gruplarında fazla tüketim yapanların fazla tüketimin maliyetine katlanması amaçlanmaktadır. Bu düzenleme ile maliyetler için bir çalışma yapılması, gerekli olan abone grubu için normal tüketim miktarına uygun olarak bir kademe belirlenmesi ve oluşan tüketim artışından kaynaklanan ilave maliyetlerin bu kademe üstünde tüketim yapan aynı abonelere yansıtılması amaçlanmaktadır."EPDK çalışma yapacakSabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre, bu yetkinin alınmasının ardından Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) tüketicilere göre bir çalışma yapması bekleniyor. Bu çalışmada tüketicilerin ortalama elektrik tüketiminin belirleneceği öğrenildi.Yeni tarife belirlenirken bir ailenin kullandığı televizyon, buzdolabı, ütü gibi tüketimlerinin aylık ortalaması dikkate alınacak. Belli bir kilovatsaatlik üst limit belirlenecek. Belirlenen kilovatın üstünde tüketim yapanlar normal tarifenin üstünde bir fatura ile karşı karşıya kalacak. Örneğin klimayı ısınma için kullanan faturayı daha fazla ödeyecek.Cep telefonlarına indirilebilecek olan uygulamaya vatandaş, örneğin buzdolabını nasıl kullandığını yazacak, uygulama da vatandaşa nasıl tasarruf yapabileceğinin yolunu gösterecek.

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elektrik, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, fatura