https://tr.sputniknews.com/20211118/erkek-arkadasi-kendisinden-ayrilinca-6-metrelik-yukseklikten-alt-gecide-atladi-1050914829.html

Erkek arkadaşı kendisinden ayrılınca 6 metrelik yükseklikten alt geçide atladı

Erkek arkadaşı kendisinden ayrılınca 6 metrelik yükseklikten alt geçide atladı

Adana’da 21 yaşındaki genç kız, iddiaya göre erkek arkadaşı kendisinden ayrılınca 6 metrelik yükseklikten alt geçide atladı. Durumu öğrenen erkek arkadaşı olay... 18.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-18T06:41+0300

2021-11-18T06:41+0300

2021-11-18T06:39+0300

yaşam

adana

intihar girişimi

müdahale

intihar

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Olay, Yüreğir ilçesi D-400 karayolunda bulunan alt geçitte meydana geldi. İddiaya göre, Büşra Melisa P., erkek arkadaşı kendisinden ayrıldığı için 6 metre yükseklikten alt geçide atladı. Düşmenin şiddetiyle genç kızın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştu. Evinin yakınında kız arkadaşının atladığı öğrenen E.A.Y hemen olayın olduğu alt geçide geldi. Büşra Melis P., ambulansa bindirildikten sonra erkek arkadaşı E.A.Y’de kız arkadaşının yanında hastaneye gitti.Adana Şehir Hastanesine kaldırılan genç kız tedavi altına alındı.

adana

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

adana, intihar girişimi, müdahale, intihar