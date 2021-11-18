https://tr.sputniknews.com/20211118/estonyali-yedek-askerler-rusya-sinirina-gecici-cit-cekecek-1050912733.html

Estonyalı yedek askerler, Rusya sınırına geçici çit çekecek

Estonyalı yedek askerler, Rusya sınırına geçici çit çekecek

Estonya hükümeti, 17-25 Kasım'da yapılacak olan Okas 2021 ek tatbikata yaklaşık bin 700 yedek askerin çağrıldığını bildirdi. Tatbikat kapsamında ayrıca Rusya... 18.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-18T02:30+0300

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Estonya hükümetinin yaptığı açıklamaya göre, 17-25 Kasım'da yapılacak olan Okas 2021 ek tatbikata yaklaşık bin 700 yedek asker çağrıldı. Tatbikat kapsamında ayrıca Rusya sınırında geçici çit çekme çalışmalarına başlanacak.Bakanlar kabinesi, tatbikata 17. ve 27. istihkam taburları ile 191. ve 291. istihbarat alaylarının yedek askerlerinin katılacağını vurguladı. Tatbikatın harp hazırlık düzeyini test etmek ve komuta zincirinin etkinliğini değerlendirmek için yapılacağı vurgulandı.Diğer yandan Estonya polis departmanı ile sınır muhafaza dairesi tarafından yapılan açıklamada, tatbikat kapsamında ülkenin doğu sınırına geçici çit çekme çalışmalarının yapılacağı belirtildi.Açıklamada, “Okas 2021 ek tatbikatının doğu sınırındaki görevlerinden biri, 40 kilometreye kadar uzunlukta geçici çitin çekilmesi olacak. Kesici telden çitler, polis ve sınır muhafaza dairesinin yasadışı sınır geçişi riskinin daha yüksek olduğunu tahmin ettiği en fazla on yere çekilecek” ifadelerine yer verildi.Polis Departmanı Genel Müdürü Elmar Vaher, Litvanya, Letonya ve Polonya'da yaşanan göç kriziyle ilgili olayların, sınır altyapısının güçlendirilmesini gerektirdiğine dikkat çekti. Vaher aynı zamanda tel çit çekmenin geçici çözüm olduğunu ve toplu göçün engellenmesi için son derece önemli olan sınır inşaatının hızlandırılarak devam edeceğini ifade etti.Vaher, “Güvenlik uzmanlarına göre göç baskısı, hibrid savaş yöntemi olarak yıllar boyunca kullanılacak, önlenmesi ve kesilmesi için sadece fiziksel engellere değil, izleme ekipmanlarını da içeren tüm altyapıya ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.

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rusya, estonya, sınır