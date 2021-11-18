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Fransa'da basın, aşırı sağcıların tehditlerine karşı endişeli
Fransa'da basın, aşırı sağcıların tehditlerine karşı endişeli
Fransa'da 35 basın kuruluşu, aşırı sağcıların gazetecilere yönelik artan tehditlerinden endişe duyduklarını belirterek, hükümete ve siyasilere bu konuda önlem... 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T19:52+0300
2021-11-18T19:52+0300
dünya
fransa
afp
aşırı sağ
basın özgürlüğü
gazeteciler
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Fransız Liberation gazetesinde yayımlanan ortak mektupta, son haftalarda aşırı sağcıların gazetecilere tehditlerde ve hakaretlerde bulunduğu ifade edildi.Mektupta, aşırı sağcıların etkinliklerini takip eden gazetecilerin son haftalarda daha önce pek görülmemiş şekilde yoğun şiddete maruz kaldığı ve bunun kabul edilemez olduğu kaydedildi.Bu yöntemle gazetecilerin işini yapmasını engellenmeye çalışıldığı ifade edilen mektupta, gazetecilere yönelik tehdit ve şiddet nedeniyle endişe duyulduğu belirtildi.Mektupta, Nisan 2022'de düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimi öncesinde bu konuda önlem alınması ve bilgilendirme özgürlüğü savunulması konusunda hükümete ve siyasilere çağrıda bulunuldu.Street Press internet sitesi için çalışan birçok gazetecinin aşırı sağcılar tarafından Müslüman, Yahudi ve siyahların yer aldığı ırkçı çizimlerle hedef gösterilerek tehdit edildiği ifade edilen mektupta, gazetecilerin Bordeaux kentinde aşırı sağcı gazeteci ve yazar Eric Zemmour'un katılacağı etkinliği takip etmesinin yasaklandığı aktarıldı.Mektupta, aşırı sağcıların etkinliklerini takip eden ve onlar hakkında araştırma yapan Mediapart internet sitesi çalışanının haftalardır ölüm tehditleri aldığı belirtildi.Mektuba imza atanların arasında kamu yayıncısı France Info'nun yanı sıra, AFP çalışanları, Le Figaro, L'Express, Mediapart, BFMTV, Paris Match, RFI, RMC, RTL, LCI ve Liberation da yer alıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210417/rusyada-ukraynali-asiri-milliyetci-sag-sektor-yandasina-teror-sucundan-14-yil-hapis-cezasi-1044293786.html
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fransa, afp, aşırı sağ, basın özgürlüğü, gazeteciler

Fransa'da basın, aşırı sağcıların tehditlerine karşı endişeli

19:52 18.11.2021
© AALiberation
Liberation - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
© AA
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Fransa'da 35 basın kuruluşu, aşırı sağcıların gazetecilere yönelik artan tehditlerinden endişe duyduklarını belirterek, hükümete ve siyasilere bu konuda önlem alınması konusunda çağrıda bulundu.
Fransız Liberation gazetesinde yayımlanan ortak mektupta, son haftalarda aşırı sağcıların gazetecilere tehditlerde ve hakaretlerde bulunduğu ifade edildi.
Mektupta, aşırı sağcıların etkinliklerini takip eden gazetecilerin son haftalarda daha önce pek görülmemiş şekilde yoğun şiddete maruz kaldığı ve bunun kabul edilemez olduğu kaydedildi.
Bu yöntemle gazetecilerin işini yapmasını engellenmeye çalışıldığı ifade edilen mektupta, gazetecilere yönelik tehdit ve şiddet nedeniyle endişe duyulduğu belirtildi.
Mektupta, Nisan 2022'de düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimi öncesinde bu konuda önlem alınması ve bilgilendirme özgürlüğü savunulması konusunda hükümete ve siyasilere çağrıda bulunuldu.
Street Press internet sitesi için çalışan birçok gazetecinin aşırı sağcılar tarafından Müslüman, Yahudi ve siyahların yer aldığı ırkçı çizimlerle hedef gösterilerek tehdit edildiği ifade edilen mektupta, gazetecilerin Bordeaux kentinde aşırı sağcı gazeteci ve yazar Eric Zemmour'un katılacağı etkinliği takip etmesinin yasaklandığı aktarıldı.
Mektupta, aşırı sağcıların etkinliklerini takip eden ve onlar hakkında araştırma yapan Mediapart internet sitesi çalışanının haftalardır ölüm tehditleri aldığı belirtildi.
Mektuba imza atanların arasında kamu yayıncısı France Info'nun yanı sıra, AFP çalışanları, Le Figaro, L'Express, Mediapart, BFMTV, Paris Match, RFI, RMC, RTL, LCI ve Liberation da yer alıyor.

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