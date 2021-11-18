https://tr.sputniknews.com/20211118/gulseren-budayicioglu-seans-ucretiyle-ilgili-konustu-sosyal-medyada-yer-alan-fiyatlar-dogru-degil-1050921698.html

Gülseren Budayıcıoğlu seans ücretiyle ilgili konuştu: Sosyal medyada yer alan fiyatlar doğru değil

Gülseren Budayıcıoğlu seans ücretiyle ilgili konuştu: Sosyal medyada yer alan fiyatlar doğru değil

Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda ve Camdaki Kız gibi dizilerin senaryo danışmanlığını yapan psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu, 'danışanlarından 20 dakikalık... 18.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-18T12:22+0300

2021-11-18T12:22+0300

2021-11-18T12:22+0300

yaşam

dizi

psikiyatri

psikolog

kırmızı oda

gülseren budayıcıoğlu

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Son dönemde senaryo danışmanlığını yaptığı birçok dizi ile gündemden düşmeyen psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu, Fatih Altaylı'nın Bloomberg HT'de yayınlanan programına konuk oldu.Budayıcıoğlu, seans ücretleri ile ilgili sosyal medyada çıkan haberlere ilişkin, "Bu doğru değil, pandemi başladığından beri hiç hasta bakmadım, kliniğe gitmedim. Ben de okuyunca, 'vay hakikaten dudak uçuklatıcı fiyatlar' dedim" ifadelerini kullandı. Budayıcıoğlu ayrıca, "Mesleğimi çok özlüyorum. Diziden fırsat bulamıyorum. Olabildiğince hayatım evde devam ediyor. Eski hastalarımla online görüşüyorum" dedi.'Kırmızı Oda dizisinden sonra patlama yaptı'Meslek yıllarının ilk dönemlerinden de bahseden Budayıcıoğlu, "Ben psikiyatriye başladığımda bizim adımız 'deli doktoru'ydu. Ben muayenehaneyi açtığımda insanlar salonda yan yana oturmak istemiyorlar. Çünkü ayıp. Ama orada gördüm ki insanların buna nasıl ihtiyacı var. Bedenen çok sağlıklı ama huzurunuz yoksa o sağlığın anlamı yok. İnsanlar bundan korkmasın. En akıllı insanların gideceği yerdir aslında psikiyatri. 'Kırmızı Oda'dan sonra patlama yaptı. Türkiye'nin her yerinde psikologlar ve psikiyatristlerde randevular dolu. Buralara başvuranlarının çoğunun ruh sağlığı son derece yerinde. Ama bunun farkındalığı geliştirmek önemli" diye konuştu.'Depresyonlar arttı'Budayıcıoğlu ayrıca, Fatih Altaylı'nın, "Ruh sağlığı bozulan bir toplum haline mi geldik?" sorusuna, "Türkiye için söylenemez ama dünya bu halde. Bizim ülkemiz de bundan nasibini alıyor. Pandemiyle kaygılar ve depresyonlar attı. Yaşam alışkanlıkları değişti" yanıtını verdi.

https://tr.sputniknews.com/20211007/kirmizi-oda-senaristi-tbmmde-anlatti-diziden-sonra-psikologa-basvurma-sayisi-ciddi-oranda-artti-1049610415.html

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dizi, psikiyatri, psikolog, kırmızı oda, gülseren budayıcıoğlu