https://tr.sputniknews.com/20211118/guney-afrika-dunya-kupasi-eleme-macinda-sike-iddiasiyla-fifaya-basvurdu-1050938484.html
Güney Afrika, Dünya Kupası eleme maçında şike iddiasıyla FIFA'ya başvurdu
Güney Afrika, Dünya Kupası eleme maçında şike iddiasıyla FIFA'ya başvurdu
Güney Afrika Futbol Federasyonu (SASA), 14 Kasım'da Güney Afrika ile Gana arasında oynanan 2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri G Grubu son maçında şike... 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T19:14+0300
2021-11-18T19:14+0300
2021-11-18T19:14+0300
spor
güney afrika
katar
gana
futbol
2022 dünya kupası
şike
bahis
maç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/12/1050938459_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a431a1ed2eb956e9c59fbe0c26b25b2d.jpg
Gana, pazar günü oynanan maçta, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Andre Ayew'in penaltıdan kaydettiği golle Güney Afrika'yı 1-0 yenip, Dünya Kupası'na katılmak için play-off oynama hakkı elde etmişti.SASA Başkanı Danny Jordaan, basına yaptığı açıklamada, maçın hemen öncesinde Gana lehine oynanan bahislerdeki olağanüstü artışı ve Güney Afrika aleyhindeki hakem hatalarını gerekçe göstererek, bu maçta bahis bağlantılı şike gerçekleştirildiğini ileri sürdü.Jordaan, bu konuda FIFA'ya şikayette bulunduklarını duyurdu.Gana Futbol Federasyonu (GFA) ise şike iddialarını reddetti.
güney afrika
katar
gana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/12/1050938459_105:0:753:486_1920x0_80_0_0_59389fd0f430cb0c5398e1742d3854e9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
güney afrika, katar, gana, futbol, 2022 dünya kupası, şike, bahis, maç
Güney Afrika, Dünya Kupası eleme maçında şike iddiasıyla FIFA'ya başvurdu
Güney Afrika Futbol Federasyonu (SASA), 14 Kasım'da Güney Afrika ile Gana arasında oynanan 2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri G Grubu son maçında şike yapıldığı iddiasıyla FIFA'ya başvurdu.
Gana, pazar günü oynanan maçta, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Andre Ayew'in penaltıdan kaydettiği golle Güney Afrika'yı 1-0 yenip, Dünya Kupası'na katılmak için play-off oynama hakkı elde etmişti.
SASA Başkanı Danny Jordaan, basına yaptığı açıklamada, maçın hemen öncesinde Gana lehine oynanan bahislerdeki olağanüstü artışı ve Güney Afrika aleyhindeki hakem hatalarını gerekçe göstererek, bu maçta bahis bağlantılı şike gerçekleştirildiğini ileri sürdü.
Jordaan, bu konuda FIFA'ya şikayette bulunduklarını duyurdu.
Gana Futbol Federasyonu (GFA) ise şike iddialarını reddetti.