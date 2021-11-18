https://tr.sputniknews.com/20211118/guney-afrika-dunya-kupasi-eleme-macinda-sike-iddiasiyla-fifaya-basvurdu-1050938484.html

Güney Afrika, Dünya Kupası eleme maçında şike iddiasıyla FIFA'ya başvurdu

Güney Afrika, Dünya Kupası eleme maçında şike iddiasıyla FIFA'ya başvurdu

Güney Afrika Futbol Federasyonu (SASA), 14 Kasım'da Güney Afrika ile Gana arasında oynanan 2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri G Grubu son maçında şike... 18.11.2021, Sputnik Türkiye

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2021-11-18T19:14+0300

2021-11-18T19:14+0300

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bahis

maç

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Gana, pazar günü oynanan maçta, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Andre Ayew'in penaltıdan kaydettiği golle Güney Afrika'yı 1-0 yenip, Dünya Kupası'na katılmak için play-off oynama hakkı elde etmişti.SASA Başkanı Danny Jordaan, basına yaptığı açıklamada, maçın hemen öncesinde Gana lehine oynanan bahislerdeki olağanüstü artışı ve Güney Afrika aleyhindeki hakem hatalarını gerekçe göstererek, bu maçta bahis bağlantılı şike gerçekleştirildiğini ileri sürdü.Jordaan, bu konuda FIFA'ya şikayette bulunduklarını duyurdu.Gana Futbol Federasyonu (GFA) ise şike iddialarını reddetti.

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