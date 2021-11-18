Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211118/insan-haklari-izleme-orgutu-yalan-haber-yaymayi-suc-kabul-eden-duzenlemeye-karsi-yunanistani-uyardi-1050910165.html
İnsan Hakları İzleme Örgütü yalan haber yaymayı suç kabul eden düzenlemeye karşı Yunanistan'ı uyardı
İnsan Hakları İzleme Örgütü yalan haber yaymayı suç kabul eden düzenlemeye karşı Yunanistan'ı uyardı
İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Yunanistan Parlamentosunun onayladığı, "yalan haber" (fake news) yaymayı bir suç olarak kabul eden yasal düzenlemenin, ifade... 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T00:13+0300
2021-11-18T00:13+0300
dünya
yunanistan
insan hakları izleme örgütü (hrw)
yalan haber
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102088/61/1020886175_0:20:1025:596_1920x0_80_0_0_ccb711007125bcdf8777152f70163ed8.jpg
HRW’nin resmi internet sitesinde yayımlanan haberde, Yunanistan Parlamentosunun yalan haber yayılmasını ceza gerektiren bir suç haline getiren yasal düzenlemeye dikkat çekilirken, "Yunan hükümeti derhal ifade ve basın özgürlüğü ile bağdaşmayan bu hükmü iptal etmek için harekete geçmelidir." ifadesine yer verildi.HRW, Ceza Kanunu'nun "Her kim alenen veya internet aracılığıyla herhangi bir şekilde toplumun ulusal ekonomiye, ülkenin savunma kabiliyetine ya da kamu sağlığına olan güvenini sarsacak ya da vatandaşlarda endişe ve korkuya yol açacak yalan haber yayar veya dağıtırsa en az üç ay hapis cezası ve para cezasına çarptırılır." ifadesinin yer aldığı 191. maddesi nedeniyle basın mensuplarının yanı sıra devlet politikalarını eleştiren kişilerin de ceza alabileceğine işaret etti.
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102088/61/1020886175_102:0:921:614_1920x0_80_0_0_7cd446f0c8dba9f37abd397b56bd6c72.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yunanistan, insan hakları izleme örgütü (hrw), yalan haber

İnsan Hakları İzleme Örgütü yalan haber yaymayı suç kabul eden düzenlemeye karşı Yunanistan'ı uyardı

00:13 18.11.2021
© AP Photo / Daniel Ochoa de OlzaYunanistan bayrağı / Atina
Yunanistan bayrağı / Atina - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
Abone ol
İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Yunanistan Parlamentosunun onayladığı, "yalan haber" (fake news) yaymayı bir suç olarak kabul eden yasal düzenlemenin, ifade ve medya özgürlüğü ile bağdaşmadığını bildirdi.
HRW’nin resmi internet sitesinde yayımlanan haberde, Yunanistan Parlamentosunun yalan haber yayılmasını ceza gerektiren bir suç haline getiren yasal düzenlemeye dikkat çekilirken, "Yunan hükümeti derhal ifade ve basın özgürlüğü ile bağdaşmayan bu hükmü iptal etmek için harekete geçmelidir." ifadesine yer verildi.
HRW, Ceza Kanunu'nun "Her kim alenen veya internet aracılığıyla herhangi bir şekilde toplumun ulusal ekonomiye, ülkenin savunma kabiliyetine ya da kamu sağlığına olan güvenini sarsacak ya da vatandaşlarda endişe ve korkuya yol açacak yalan haber yayar veya dağıtırsa en az üç ay hapis cezası ve para cezasına çarptırılır." ifadesinin yer aldığı 191. maddesi nedeniyle basın mensuplarının yanı sıra devlet politikalarını eleştiren kişilerin de ceza alabileceğine işaret etti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
00:23Rusya’dan ABD’ye Meksika sınırındaki göçmen kriziyle ilgilenme tavsiyesi
00:20Rus Dışişleri, Lavrov ile Fransız ve Alman mevkidaşları arasındaki yazışmaları yayınladı
00:13İnsan Hakları İzleme Örgütü yalan haber yaymayı suç kabul eden düzenlemeye karşı Yunanistan'ı uyardı
00:08Erbaş: FETÖ, küresel güç odaklarının taşeronluğunu yapan karanlık bir örgüttür
00:05Rusya: Suriye’de devlet benzeri oluşumlar kurma girişimleri kabul edilemez
DünABD Finansal Araştırma Ofisi: Enflasyon ve parasal sıkılaşma sistemik riskleri artırabilir
DünSeçin: Rusya’da oluşturulacak genom veri tabanının ilk katılımcıları Rosneft çalışanları olacak
DünRTÜK’ten televizyon ve radyolara ceza
DünEGM'den Kolombiya'da ele geçirilen uyuşturucuya ilişkin açıklama: Adli yardımlaşma talepleri olmadı
DünPentagon: ABD, Türk ordusunun modernizasyon ihtiyaçlarını tanıyor
DünKandilli: Bölgenin deprem tehlikesinin göreceli olarak çok yüksek olduğunu göstermektedir
Dünİstanbul Boğazı’ndaki yatlara denetim
Dün‘Biden ile Şi'nin diyaloğunun başlaması önemli, dünya ekonomisi Çin ve ABD'yi ortak paydaya itiyor'
DünTekirdağ’da 76 ton sahte içki ele geçirildi
DünRus Dışişleri: ABD’nin Karadeniz’deki askeri tatbikatları provokasyon
DünLavrov: Zelenskiy'in Batı'dan yardım almak için provokasyonlardan kaçınmayacağı aşikar
DünAK Partili Özkan: Japonya 114 yen olan dolar kurunu göstererek kendi ekonomisini değerlendiriyor mu?
DünÖzlem Türeci ve Uğur Şahin'e bir ödül daha
DünKanada'da enflasyon 18 yılın zirvesinde
DünMaraş'ta çekilen klip, Güney Kıbrıs'ta tepkilere neden oldu