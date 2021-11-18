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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211118/merkez-bankasinin-faiz-indirimini-nasil-degerlendiriyorsunuz-1050937927.html
Merkez Bankası'nın faiz indirimini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Merkez Bankası'nın faiz indirimini nasıl değerlendiriyorsunuz?
18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T19:01+0300
2021-11-18T19:01+0300
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ekonomi
anket
dolar
tl
merkez bankası
faiz
dolar/tl
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anket, dolar, tl, merkez bankası, faiz, dolar/tl, опросы
Merkez Bankası'nın faiz indirimini nasıl değerlendiriyorsunuz?
19:01 18.11.2021 (güncellendi: 19:03 18.11.2021)