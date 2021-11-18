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Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211118/merkez-bankasinin-faiz-indirimini-nasil-degerlendiriyorsunuz-1050937927.html
Merkez Bankası'nın faiz indirimini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Merkez Bankası'nın faiz indirimini nasıl değerlendiriyorsunuz?
18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T19:01+0300
2021-11-18T19:03+0300
ekonomi
anket
dolar
tl
merkez bankası
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
anket, dolar, tl, merkez bankası, faiz, dolar/tl, опросы

Merkez Bankası'nın faiz indirimini nasıl değerlendiriyorsunuz?

19:01 18.11.2021 (güncellendi: 19:03 18.11.2021)
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