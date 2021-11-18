Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211118/pakistanda-cinsel-istismar-suclarina-iliskin-yeni-yasa-kimyasal-hadim-yururluge-girdi-1050936640.html
Pakistan'da cinsel istismar suçlarına ilişkin yeni yasa: Kimyasal hadım yürürlüğe girdi
Pakistan'da cinsel istismar suçlarına ilişkin yeni yasa: Kimyasal hadım yürürlüğe girdi
Pakistan'da cinsel istismar suçlarına ilişkin yeni yasal düzenleme Çarşamba günü meclisten geçti. Yeni yasaya göre, cinsel saldırı suçlarından mahkum olanlara... 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T18:04+0300
2021-11-18T18:04+0300
dünya
pakistan
cinsel saldırı
mahkeme
yargı
kimyasal hadım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/12/1050936615_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_b55e1009c9a8dbfba1993cf312eccdbb.jpg
Pakistan’da hükümet yetkilisi Waqar Hüseyin, Reuters’a yaptığı açıklamada, cinsel suçlara yönelik hızlı yargılanmanın önünü açacak yasayı Çarşamba günü meclisten geçirdiklerini söyledi. Yürürlüğe giren yasaya göre, cinsel saldırı şüphelilerine 'kimyasal hadım' uygulanabilecek.Pakistan Başbakanı Imran Khan, 2020 yılında ülkede artan cinsel saldırı suçları ve iki çocuk annesi bir kadının arabasından dışarı zorla dışarı çıkartılarak, silah zoruyla tecavüze maruz bırakılmasının ardından ortaya çıkan kamusal tepkiyle birlikte bu cezayı getirmek istediğini dile getirmişti.Kimyasal hadım, Polonya, Çekya, Güney Kore ve ABD'deki bazı eyaletlerde uygulanıyor. Cinsel suçlara karşı kimyasal hadım yöntemi, dünyanın birçok noktasında tartışılan konulardan biri. Birçok kadın, çocuk ve insan hakları örgütleri cinsel suçlara karşı hadım cezasının toplum öfkesini yatıştırsa bile bir ceza olamayacağını savunuyor. Uluslararası Af Örgütü de cinsel suçlara karşı daha sert cezaları tercih etmek yerine cinsel saldırıların nedenlerinin araştırılması ve bunu önlemeye yönelik politikaların düzenlenmesini istiyor
pakistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/12/1050936615_54:0:907:640_1920x0_80_0_0_649504286afde5fec06a3d5ba25a5039.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
pakistan, cinsel saldırı, mahkeme, yargı, kimyasal hadım

Pakistan'da cinsel istismar suçlarına ilişkin yeni yasa: Kimyasal hadım yürürlüğe girdi

18:04 18.11.2021
© REUTERSpakistan kadın hakları
pakistan kadın hakları - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
© REUTERS
Abone ol
Pakistan'da cinsel istismar suçlarına ilişkin yeni yasal düzenleme Çarşamba günü meclisten geçti. Yeni yasaya göre, cinsel saldırı suçlarından mahkum olanlara 'kimyasal hadım' olarak bilinen uygulama da yürürlüğe girdi.
Pakistan’da hükümet yetkilisi Waqar Hüseyin, Reuters’a yaptığı açıklamada, cinsel suçlara yönelik hızlı yargılanmanın önünü açacak yasayı Çarşamba günü meclisten geçirdiklerini söyledi. Yürürlüğe giren yasaya göre, cinsel saldırı şüphelilerine 'kimyasal hadım' uygulanabilecek.

Pakistan Başbakanı Imran Khan, 2020 yılında ülkede artan cinsel saldırı suçları ve iki çocuk annesi bir kadının arabasından dışarı zorla dışarı çıkartılarak, silah zoruyla tecavüze maruz bırakılmasının ardından ortaya çıkan kamusal tepkiyle birlikte bu cezayı getirmek istediğini dile getirmişti.

Kimyasal hadım, Polonya, Çekya, Güney Kore ve ABD'deki bazı eyaletlerde uygulanıyor.

Cinsel suçlara karşı kimyasal hadım yöntemi, dünyanın birçok noktasında tartışılan konulardan biri. Birçok kadın, çocuk ve insan hakları örgütleri cinsel suçlara karşı hadım cezasının toplum öfkesini yatıştırsa bile bir ceza olamayacağını savunuyor. Uluslararası Af Örgütü de cinsel suçlara karşı daha sert cezaları tercih etmek yerine cinsel saldırıların nedenlerinin araştırılması ve bunu önlemeye yönelik politikaların düzenlenmesini istiyor
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:49Necmettin Batırel'den yeni yorum: Dolar 13, 15, 20 lira mı olacak, bunlar hayal mahsulü rakamlar
18:47Mansur Yavaş: Öyle bir kent konseyi kuralım ki, benim bütün suçumu üstüne alsın
18:44Meksika, turistik otele düzenlenen saldırı sonrası bölgeye asker gönderme kararı aldı
18:36Lukaşenko’dan AB’ye: 2 bin göçmenin tahliyesi için Avrupa’ya insani koridor açılsın
18:32Rusya, NATO ülkelerine yaptığı 'gizli ihracatları' ciddi oranda artırdı
18:24İngiltere, Polonya-Belarus sınırına istihkam bölüğü gönderiyor
18:19Hollanda'da Kovid-19 vakalarında rekor artış sürüyor
18:16Avrupa Parlamentosu, Türkiye'deki Suriyelilere 150 milyon euro desteği onayladı
18:04Pakistan'da cinsel istismar suçlarına ilişkin yeni yasa: Kimyasal hadım yürürlüğe girdi
18:02İzmir'de taksi ücretlerine zam
17:48Sevim Emre, Orhan Gencebay hakkında çıkan koronavirüs iddialarını doğruladı
17:43Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçağı düştü
17:40AB'nin ilaç düzenleyicisi yeni Kovid-19 ilacını değerlendirmeye aldı
17:38Türk yatırımcılar Moskova bölgesine 30 milyar rublenin üzerinde yatırım yaptı
17:35Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile MEB arasında mesleki ve teknik eğitimde iş birliği
17:30Ukrayna: Batı ile beraber Rusya’ya karşı 3 katmanlı çevreleme planı geliştiriyoruz
17:23Jandarma, çocuklar için özel çizgi film hazırladı
17:1310 bin dolar maaşı bıraktı, köyünde kendi işini kurdu
17:13Avusturya'nın ilk komünist belediye başkanı, yemin ederek göreve başladı
17:06'DogPhone' sayesinde evde yalnız kalan köpeklere ulaşmak mümkün