https://tr.sputniknews.com/20211118/rusya-merkez-bankasi-dijital-rublenin-tedavule-sokulmasi-icin-on-kosulunu-acikladi---1050934142.html
Rusya Merkez Bankası, dijital rublenin tedavüle sokulması için ön koşulunu açıkladı
Rusya Merkez Bankası, dijital rublenin tedavüle sokulması için ön koşulunu açıkladı
Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina, dijital rublenin başarıyla uygulanması için ana koşulun bu ruble türünün enflasyonu tırmandırmaması olduğunu belirtti... 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T16:50+0300
2021-11-18T16:50+0300
2021-11-18T16:52+0300
rusya merkez bankası
ruble
dijital para
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da konuşan Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, dijital rublenin tedavüle sokulması için gereken koşulu açıkladı. Nabiullina, dijital rublenin başarılı olabilmesi için bu para biriminin enflasyonu tetiklememesi gerektiğinin altını çizdi. Merkez Bankası olarak gerçek para rolüne aday olan özel para birimlerine son derece olumsuz baktıklarını kaydeden Nabiullina, dijital rubleyi yalnızca ulusal para biriminin nakitten dijitale kolayca dönüştürülebildiğinden emin olduklarında onaylayacaklarını söyledi. Naibullina, sorumlu bir devletin kripto parayı teşvik etmemesi gerektiğini vurguladı. 'Enflasyon sorununa müdahale edilmesi gerekiyor' Rusya'da artışını sürdüren enflasyon oranlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Nabiullina, bu soruna müdahale edilmesi gerektiğini belirterek, "Gıda fiyatlarında enflasyon maalesef çift haneli seviyelere çıktı. Eğer enflasyonu düşürmezsek, halkın en kırılgan kesimi zarar görecek" dedi. Gıda fiyatlarının, sadece hasat ve küresel fiyatlardan ötürü artmadığına işaret eden Nabiullina, "Rusya'ya gelen göçmenlerin sayısındaki düşüş nedeniyle tarım sektöründe artan maliyetler de önemli bir etken" ifadesini kullandı. Rusya'da yıllık enflasyon ekim ayında yüzde 8.13'e çıkarak, Şubat 2016'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210408/rusya-merkez-bankasi-dijital-ruble-testlerine-2022de-baslayacak-1044224436.html
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rusya merkez bankası, ruble, dijital para
Rusya Merkez Bankası, dijital rublenin tedavüle sokulması için ön koşulunu açıkladı
16:50 18.11.2021 (güncellendi: 16:52 18.11.2021)
Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina, dijital rublenin başarıyla uygulanması için ana koşulun bu ruble türünün enflasyonu tırmandırmaması olduğunu belirtti, ülkedeki enflasyon sorununa müdahale edilmesi gerektiğini söyledi.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da konuşan Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, dijital rublenin tedavüle sokulması için gereken koşulu açıkladı.
Nabiullina, dijital rublenin başarılı olabilmesi için bu para biriminin enflasyonu tetiklememesi gerektiğinin altını çizdi. Merkez Bankası olarak gerçek para rolüne aday olan özel para birimlerine son derece olumsuz baktıklarını kaydeden Nabiullina, dijital rubleyi yalnızca ulusal para biriminin nakitten dijitale kolayca dönüştürülebildiğinden emin olduklarında onaylayacaklarını söyledi. Naibullina, sorumlu bir devletin kripto parayı teşvik etmemesi gerektiğini vurguladı.
'Enflasyon sorununa müdahale edilmesi gerekiyor'
Rusya'da artışını sürdüren enflasyon oranlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Nabiullina, bu soruna müdahale edilmesi gerektiğini belirterek, "Gıda fiyatlarında enflasyon maalesef çift haneli seviyelere çıktı. Eğer enflasyonu düşürmezsek, halkın en kırılgan kesimi zarar görecek" dedi.
Gıda fiyatlarının, sadece hasat ve küresel fiyatlardan ötürü artmadığına işaret eden Nabiullina, "Rusya'ya gelen göçmenlerin sayısındaki düşüş nedeniyle tarım sektöründe artan maliyetler de önemli bir etken" ifadesini kullandı.
Rusya'da yıllık enflasyon ekim ayında yüzde 8.13'e çıkarak, Şubat 2016'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı.