Starship'in ilk yörünge uçuşu için hedef Ocak 2022

Dünyanın en zenginlerinden olan SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk, Mars ve Ay'a göndermeyi planladığı yeni nesil dev uzay aracı Starship'in ilk yörünge uçuşunun tarihini 'bir terslik olmazsa' Ocak 2022 olarak belirledi. Ulusal Bilim, Mühendislik ve Tıp Akademileri'nde Uzay Çalışmaları oturumunda konuşan Musk, "Aralıkta bir dizi test yapacağız, umuyorum ocak ayında da fırlatma gerçekleşecek" dedi. Aracın ilk denemede yörüngeye ulaşmayı başarıp başaramayacağından emin olmayan Musk yine de Starship'in 2022'de uzaya fırlatılacağından emin. SpaceX'in bu misyon için Federal Havacılık İdaresi'nden lisans alması gerekiyor. Nitekim kurumun bu yıl sonunda kadar kilit önemdeki bir çevre değerlendirmesini tamamlaması bekleniyor.
Elon Musk, şirketi SpaceX tarafından geliştirilen Starship'in ilk yörünge uçuşunu gelecek yılın başlarında yapmasını planladıklarını söyledi.
Dünyanın en zenginlerinden olan SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk, Mars ve Ay'a göndermeyi planladığı yeni nesil dev uzay aracı Starship'in ilk yörünge uçuşunun tarihini 'bir terslik olmazsa' Ocak 2022 olarak belirledi.
Ulusal Bilim, Mühendislik ve Tıp Akademileri'nde Uzay Çalışmaları oturumunda konuşan Musk, "Aralıkta bir dizi test yapacağız, umuyorum ocak ayında da fırlatma gerçekleşecek" dedi.
Aracın ilk denemede yörüngeye ulaşmayı başarıp başaramayacağından emin olmayan Musk yine de Starship'in 2022'de uzaya fırlatılacağından emin.