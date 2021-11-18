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Süper Lig, 27.78'lik yaş ortalamasıyla Avrupa'nın en yaşlı ligi
Süper Lig, 27.78'lik yaş ortalamasıyla Avrupa'nın en yaşlı ligi
UEFA ülke puanı klasmanındaki ilk 20 ülkede bu sezon yapılan maçlar baz alındığında, en yüksek yaş ortalaması Türkiye'ye ait. 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T12:22+0300
2021-11-18T12:32+0300
fenerbahçe
beşiktaş
spor
yunanistan
la liga
süper lig
yaş
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Süper Lig'de 12 hafta geride kalırken, toplamda 30 dakikanın üzerinde forma giyen futbolcuların yaş ortalaması 27.78 oldu.Türkiye'yi 27.38'lik ortalamayla Yunanistan takip ediyor.Türk ve Yunan ligi haricinde Avrupa'da 27'nin üzerinde yaş ortalamasına sahip lig bulunmuyor.En yaşlı lig klasmanının üçüncü sırasındaysa Güney Kıbrıs var. Rum liginde forma giyen oyuncuların yaş ortalaması 26.91.En genç futbolcular Danimarka, Hollanda ve Avusturya'daAvrupa'nın en genç futbolcuları Danimarka'da top koşturuyor. Kuzey Avrupa ülkesinde 12 takımlı ligin yaş ortalaması 24.18.Hollanda ligi, 24.35'lik oranla Avrupa'nın en genç ikinci ligi olurken, 24.38'lik ortalamaya sahip Avusturya ligi klasmanda üçüncü sırada yer alıyor.Majör liglerin en yaşlısı La Liga, en genci Ligue 1Avrupa'nın 5 büyük ligi içinde İspanya La Liga, en yaşlı lig pozisyonunda bulunuyor. La Liga'da top koşturan futbolcuların yaş ortalaması 26.71.İtalya Serie A'nın 26.23, İngiltere Premier Lig'in 25.91 ve Almanya Bundesliga'nın 25.5'lik yaş ortalaması var.Fransa Ligue 1 ise 25.07'lik ortalamayla majör liglerin en genci olarak dikkati çekiyor.Süper Lig'in en genç takımı Yeni Malatyaspor, en yaşlı ekibi SivassporSüper Lig'de bu sezon forma giyen futbolcular içinde yaş ortalaması en düşük kulüp Yeni Malatyaspor oldu. Sarı-siyahlı ekip, 25.88'lik değerle ligin en genç takımı konumunda yer alıyor.En genç takım sıralamasında ikinci sırada Galatasaray var. Sarı-kırmızılı ekibin yaş ortalaması 26.04.‘Dört büyükler’den Fenerbahçe 26.84'lük değer yakalarken, Trabzonspor 27, Beşiktaş ise 27.57'lik ortalamayla mücadele etti.Süper Lig'in en yaşlı ekibi ise 30.18'lik yaş ortalamasıyla Sivasspor oldu.Süper Lig'de gençler azınlıktaSüper Lig'de geride kalan 12 haftada, 25 yaşından küçük futbolcuların oynama oranı yüzde 19.7'de kaldı.Ligdeki 20 takım, 25 yaşın altındaki oyunculara toplamda 46 bin 663 dakika şans tanıdı.Yaşı 25 ve üzerinde olan futbolcularsa toplamda 190 bin 168 dakika forma giyerek, yüzde 80.3'lük oynama oranına ulaştı.25 yaşından küçük futbolculara en fazla süren ekip FenerbahçeFenerbahçe, 5 bin 781 dakikayla 25 yaşından küçük futbolculara en fazla süre veren takım konumunda yer aldı. Sarı-lacivertli ekipte bu oyuncuların oynama oranı yüzde 49 olarak gerçekleşti.Fenerbahçe'yi 5 bin 577 dakikayla Galatasaray takip ederken, üçüncü sıradaki Göztepe'nin 25 yaşına gelmemiş futbolculara verdiği süre 3 bin 969 dakika.Genç oyunculara (25 yaş altı) sadece 152 dakika süre veren Kayserispor, bu kategoride son sırada bulunuyor.
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fenerbahçe, beşiktaş, yunanistan, la liga, süper lig, yaş

Süper Lig, 27.78'lik yaş ortalamasıyla Avrupa'nın en yaşlı ligi

12:22 18.11.2021 (güncellendi: 12:32 18.11.2021)
© AASüper Lig şampiyonluk yarışı - Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe
Süper Lig şampiyonluk yarışı - Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
© AA
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UEFA ülke puanı klasmanındaki ilk 20 ülkede bu sezon yapılan maçlar baz alındığında, en yüksek yaş ortalaması Türkiye'ye ait.
Süper Lig'de 12 hafta geride kalırken, toplamda 30 dakikanın üzerinde forma giyen futbolcuların yaş ortalaması 27.78 oldu.
Türkiye'yi 27.38'lik ortalamayla Yunanistan takip ediyor.
Türk ve Yunan ligi haricinde Avrupa'da 27'nin üzerinde yaş ortalamasına sahip lig bulunmuyor.
En yaşlı lig klasmanının üçüncü sırasındaysa Güney Kıbrıs var. Rum liginde forma giyen oyuncuların yaş ortalaması 26.91.

En genç futbolcular Danimarka, Hollanda ve Avusturya'da

Avrupa'nın en genç futbolcuları Danimarka'da top koşturuyor. Kuzey Avrupa ülkesinde 12 takımlı ligin yaş ortalaması 24.18.
Hollanda ligi, 24.35'lik oranla Avrupa'nın en genç ikinci ligi olurken, 24.38'lik ortalamaya sahip Avusturya ligi klasmanda üçüncü sırada yer alıyor.

Majör liglerin en yaşlısı La Liga, en genci Ligue 1

Avrupa'nın 5 büyük ligi içinde İspanya La Liga, en yaşlı lig pozisyonunda bulunuyor. La Liga'da top koşturan futbolcuların yaş ortalaması 26.71.
İtalya Serie A'nın 26.23, İngiltere Premier Lig'in 25.91 ve Almanya Bundesliga'nın 25.5'lik yaş ortalaması var.
Fransa Ligue 1 ise 25.07'lik ortalamayla majör liglerin en genci olarak dikkati çekiyor.

Süper Lig'in en genç takımı Yeni Malatyaspor, en yaşlı ekibi Sivasspor

Süper Lig'de bu sezon forma giyen futbolcular içinde yaş ortalaması en düşük kulüp Yeni Malatyaspor oldu. Sarı-siyahlı ekip, 25.88'lik değerle ligin en genç takımı konumunda yer alıyor.
En genç takım sıralamasında ikinci sırada Galatasaray var. Sarı-kırmızılı ekibin yaş ortalaması 26.04.
‘Dört büyükler’den Fenerbahçe 26.84'lük değer yakalarken, Trabzonspor 27, Beşiktaş ise 27.57'lik ortalamayla mücadele etti.
Süper Lig'in en yaşlı ekibi ise 30.18'lik yaş ortalamasıyla Sivasspor oldu.

Süper Lig'de gençler azınlıkta

Süper Lig'de geride kalan 12 haftada, 25 yaşından küçük futbolcuların oynama oranı yüzde 19.7'de kaldı.
Ligdeki 20 takım, 25 yaşın altındaki oyunculara toplamda 46 bin 663 dakika şans tanıdı.
Yaşı 25 ve üzerinde olan futbolcularsa toplamda 190 bin 168 dakika forma giyerek, yüzde 80.3'lük oynama oranına ulaştı.
25 yaşından küçük futbolculara en fazla süren ekip Fenerbahçe
Fenerbahçe, 5 bin 781 dakikayla 25 yaşından küçük futbolculara en fazla süre veren takım konumunda yer aldı. Sarı-lacivertli ekipte bu oyuncuların oynama oranı yüzde 49 olarak gerçekleşti.
Fenerbahçe'yi 5 bin 577 dakikayla Galatasaray takip ederken, üçüncü sıradaki Göztepe'nin 25 yaşına gelmemiş futbolculara verdiği süre 3 bin 969 dakika.
Genç oyunculara (25 yaş altı) sadece 152 dakika süre veren Kayserispor, bu kategoride son sırada bulunuyor.
Süper Lig, futbol, top - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2021
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