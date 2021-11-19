https://tr.sputniknews.com/20211119/appleda-otomobil-icin-tarih-belli-oldu--1050952171.html

Apple'da otomobil için tarih belli oldu

Apple'da otomobil için tarih belli oldu

Apple, elektrikli otomobil projesini yeniden gündemine alan şirket 2025’te tam otonom elektrikli araç projesini tamamlamayı hedefliyor. 19.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-19T09:16+0300

2021-11-19T09:16+0300

2021-11-19T09:22+0300

ekonomi

apple

google

tesla

otomotiv

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Apple sıradaki büyük hamlesi olarak elektrikli otomobil projesini yeniden gündeme getirdi. Bloomberg'e konuşan konuya yakın kaynaklara göre Apple yeni elektrikli otomobil projesinde tam otonom sürüşe odaklanacak. Apple geçen yıllarda otomobil projesinde yollarda olan birçok otomobilde olan yarı otonom sürüş teknolojisi seçeneğini de değerlendiriyordu. Ancak Apple Watch’un da yazılım direktörlüğünü yapan Kevin Lynch’in projeye atanmasıyla tam otonom seçeneği tercih edilmiş oldu. Tam otonom teknolojisi Google ve Tesla gibi devler tarafından da gündeme getirilmiş, ancak günlük hayatta yapılan testlerde oluşan kazalar birçok firmanın planlarını ertelemesine ya da ortadan kaldırmasına yol açmıştı. Apple ise 2025’te tam otonom elektrikli araç projesini tamamlamayı hedefliyor.

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apple, google, tesla, otomotiv