https://tr.sputniknews.com/20211119/arjantinde-gokyuzune-bakanlar-son-500-yilin-en-uzun-ay-tutulmasina-sahit-oldu-1050956806.html

Yüzyılların en uzun Ay tutulması başladı

Yüzyılların en uzun Ay tutulması başladı

2021'in son, yüzyılların da en uzun parçalı Ay tutulması dünyanın çeşitli yerlerinden gözlemlenmeye başlandı. 19.11.2021, Sputnik Türkiye

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Son 580 yılın en uzun parçalı Ay tutulması dünyanın çeşitli yerlerinde gözlemlenmeye başladı. Tutulma sırasında Ay'ın yüzde 97'si Dünya'nın gölgesinde kalacak ve bu durum tam 3 saat, 28 dakika ve 23 saniye sürecek.NASA, Ay'ın tamamen Dünya gölgesi altına girmeyecek olmasından dolayı bu tutulmayı 'neredeyse tam tutulma' olarak niteliyor.Kasım dolunayı, kunduzların bu ayda kış hazırlığı yapmasından dolayı Kızılderili almanağında 'Kunduz ayı' olarak bilinirken Ay tutulması sırasında ortaya çıkan kırmızı görüntüsü nedeniyle 'Kanlı Ay' olarak da isimlendiriliyor.Bir sonraki Ay tutulması 16 Mayıs 2022’de gerçekleşecek.

https://tr.sputniknews.com/20211117/yuzyillarin-en-buyuk-ay-tutulmasi-geliyor-1050878966.html

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nasa, uzay, sputnik, dolunay, ay tutulması