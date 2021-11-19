Astroworld faciası sonrası Travis Scott'a 750 milyon dolarlık dava

ABD’li rap sanatçısı Travis Scott’ın organize ettiği Astroworld Festivali'nde çıkan izdihamda ölü sayısı 10’a ulaştı. 50 bin kişinin katıldığı konserde güvenlik krizi yüzünden mağdur olan en az 125 kişi Scott’a dava açtı.Talep edilen toplam tazminat 750 milyon doları geçti.Gazete Duvar’ın aktardığına göre spor markası Nike, Scott ile işbirliği yaptığı ayakkabı modelinin tanıtımını erteledi. Scott’ın sevgilisi Kylie Jenner ile kapak yıldızı olduğu W dergisi de dağıtımı durdurdu.Houston polisinin festivalde yaşananlarla ilgili soruşturması devam ediyor.
ABD'de Astroworld Festivali'nde yaşanan 10 kişinin öldüğü olay sonrası, rap sanatçısı Travis Scott ve organizatörler hakkında 750 milyon dolarlık dava açıldı.
ABD’li rap sanatçısı Travis Scott’ın organize ettiği Astroworld Festivali'nde çıkan izdihamda ölü sayısı 10’a ulaştı. 50 bin kişinin katıldığı konserde güvenlik krizi yüzünden mağdur olan en az 125 kişi Scott’a dava açtı.
Talep edilen toplam tazminat 750 milyon doları geçti.
Gazete Duvar’ın aktardığına göre spor markası Nike, Scott ile işbirliği yaptığı ayakkabı modelinin tanıtımını erteledi. Scott’ın sevgilisi Kylie Jenner ile kapak yıldızı olduğu W dergisi de dağıtımı durdurdu.
Houston polisinin festivalde yaşananlarla ilgili soruşturması devam ediyor.