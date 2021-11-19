Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211119/astroworld-faciasi-sonrasi-travis-scotta-750-milyon-dolarlik-dava-1050962365.html
Astroworld faciası sonrası Travis Scott'a 750 milyon dolarlık dava
Astroworld faciası sonrası Travis Scott'a 750 milyon dolarlık dava
ABD'de Astroworld Festivali'nde yaşanan 10 kişinin öldüğü olay sonrası, rap sanatçısı Travis Scott ve organizatörler hakkında 750 milyon dolarlık dava açıldı. 19.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-19T13:27+0300
2021-11-19T13:35+0300
travis scott
dünya
facia
dava
astroworld
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/13/1050962326_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b113e7bc1ae704fb521fbadeb33ca7b3.jpg
ABD’li rap sanatçısı Travis Scott’ın organize ettiği Astroworld Festivali'nde çıkan izdihamda ölü sayısı 10’a ulaştı. 50 bin kişinin katıldığı konserde güvenlik krizi yüzünden mağdur olan en az 125 kişi Scott’a dava açtı.Talep edilen toplam tazminat 750 milyon doları geçti.Gazete Duvar’ın aktardığına göre spor markası Nike, Scott ile işbirliği yaptığı ayakkabı modelinin tanıtımını erteledi. Scott’ın sevgilisi Kylie Jenner ile kapak yıldızı olduğu W dergisi de dağıtımı durdurdu.Houston polisinin festivalde yaşananlarla ilgili soruşturması devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20211115/astroworld-festivalindeki-olu-sayisi-10a-yukseldi-1050802158.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/13/1050962326_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_5eefe703ac98113c585ebaee0f2c3e30.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
travis scott, facia, dava, astroworld

Astroworld faciası sonrası Travis Scott'a 750 milyon dolarlık dava

13:27 19.11.2021 (güncellendi: 13:35 19.11.2021)
© AP Photo / Amy HarrisTravis Scott, Astroworld
Travis Scott, Astroworld - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2021
© AP Photo / Amy Harris
Abone ol
ABD'de Astroworld Festivali'nde yaşanan 10 kişinin öldüğü olay sonrası, rap sanatçısı Travis Scott ve organizatörler hakkında 750 milyon dolarlık dava açıldı.
ABD’li rap sanatçısı Travis Scott’ın organize ettiği Astroworld Festivali'nde çıkan izdihamda ölü sayısı 10’a ulaştı. 50 bin kişinin katıldığı konserde güvenlik krizi yüzünden mağdur olan en az 125 kişi Scott’a dava açtı.
Talep edilen toplam tazminat 750 milyon doları geçti.
Gazete Duvar’ın aktardığına göre spor markası Nike, Scott ile işbirliği yaptığı ayakkabı modelinin tanıtımını erteledi. Scott’ın sevgilisi Kylie Jenner ile kapak yıldızı olduğu W dergisi de dağıtımı durdurdu.
Houston polisinin festivalde yaşananlarla ilgili soruşturması devam ediyor.
Astroworld Müzik Festivali - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
YAŞAM
Astroworld Festivali'ndeki ölü sayısı 10'a yükseldi
15 Kasım, 10:01
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:47Formula 1'de sıradaki durak Katar
14:43İnsan Hakları Derneği: Doğu ve Güneydoğu'da 10 yılda 228 çocuk yaşamını yitirdi
14:35Almanya'da araştırma: Adalet sistemi Nazilerden ne kadar sürede kurtarıldı?
14:26Bakan Soylu: Ege Denizi'ne gelen gemiler, geri itmelerle rotasını İtalya'ya çeviriyor
14:23Çaldığı ürünleri aynı iş yerine iade edip parasını alan şüpheli yakalandı
14:17'Rıza Bey Apartmanı' davasında kavga çıktı, duruşmaya ara verildi
14:13Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri araştırması: Haluk Levent bu yıl da ilk sırada
14:13Keçiören'deki Onbirler Apartmanı'nın yıkımına başlandı
14:05Hırsızlık çetesi bebek kamerasına yakalandı
14:04Doğu Ekspresi seferleri haftada 2 defa düzenlenecek
13:56Düzce'deki depreme ilişkin rapor: 1999 depremlerinin etkisini gösterdi
13:52Erbaş: Her geçen gün daha fazla şahit olduğumuz kadına şiddet vicdanlarımızı yaralıyor
13:47Risk altındaki Zorava Çayı'nda sonbahar
13:46TİM Başkanı Gülle: Türk Lirası'nın bu kadar değer kaybetmesini anlamakta zorlanıyoruz
13:46Yunanistan'da göçmenleri taşıyan aracın yaptığı kazada 7 kişi öldü
13:38Çalıştığı döviz bürosunda 3 milyon liralık soygun yaptı
13:32Emniyet şeridinde yakalandı: 'Her gün kullanıyorum'
13:27Astroworld faciası sonrası Travis Scott'a 750 milyon dolarlık dava
13:25Putin ve Lukaşenko, bir haftada ikinci kez telefonda görüştü
13:24Türkiye'de ilk: Hastayla konuşularak yapılan 6 saatlik ameliyatta 8 organ çıkarıldı