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Bitlis’te 5 kilo metamfetamin ele geçirildi
Bitlis’te 5 kilo metamfetamin ele geçirildi
Bitlis'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta 5 kilo metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı. 19.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-19T18:38+0300
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bitlis
metamfetamin
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Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yol kontrolleri sırasında şüphe üzerine durdurduğu araçta arama yapıldı.Aramalarda aracın gizli bölmelerinde 5 kilo metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili S.D. gözaltına alındı.S.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
https://tr.sputniknews.com/20210316/vanda-2-iran-uyruklunun-midesinden-103-kapsul-metamfetamin-cikti-1044040633.html
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polis, bitlis, metamfetamin, kontrol

Bitlis’te 5 kilo metamfetamin ele geçirildi

18:38 19.11.2021
© DHABitlis’te 5 kilo metamfetamin ele geçirildi
Bitlis’te 5 kilo metamfetamin ele geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2021
© DHA
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Bitlis'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta 5 kilo metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yol kontrolleri sırasında şüphe üzerine durdurduğu araçta arama yapıldı.
Aramalarda aracın gizli bölmelerinde 5 kilo metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili S.D. gözaltına alındı.
S.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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