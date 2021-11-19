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https://tr.sputniknews.com/20211119/bitliste-5-kilo-metamfetamin-ele-gecirildi-1050974213.html
Bitlis’te 5 kilo metamfetamin ele geçirildi
Bitlis’te 5 kilo metamfetamin ele geçirildi
Bitlis'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta 5 kilo metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı. 19.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-19T18:38+0300
2021-11-19T18:38+0300
2021-11-19T18:38+0300
türkiye
polis
bitlis
metamfetamin
kontrol
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Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yol kontrolleri sırasında şüphe üzerine durdurduğu araçta arama yapıldı.Aramalarda aracın gizli bölmelerinde 5 kilo metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili S.D. gözaltına alındı.S.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
https://tr.sputniknews.com/20210316/vanda-2-iran-uyruklunun-midesinden-103-kapsul-metamfetamin-cikti-1044040633.html
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polis, bitlis, metamfetamin, kontrol
Bitlis’te 5 kilo metamfetamin ele geçirildi
Bitlis'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta 5 kilo metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yol kontrolleri sırasında şüphe üzerine durdurduğu araçta arama yapıldı.
Aramalarda aracın gizli bölmelerinde
5 kilo metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili S.D. gözaltına alındı.
S.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.