DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kitap kapağı önerisi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından “Ekonominin kitabını yazdık” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, kitabının ön kapağı için bir öneride bulundu.Babacan, “Sayın Erdoğan ekonominin kitabını yazdığını söylüyor değil mi? Kendisine kitabının ön kapağı için resim tavsiyem ektedir” ifadelerini kullandı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Ekonominin kitabını yazdık” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ekonomi kitabının ön kapağı için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte artan dolar kuru fiyatını gösteren grafik tablosunu önerdi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından “Ekonominin kitabını yazdık” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, kitabının ön kapağı için bir öneride bulundu.
Babacan, “Sayın Erdoğan ekonominin kitabını yazdığını söylüyor değil mi? Kendisine kitabının ön kapağı için resim tavsiyem ektedir” ifadelerini kullandı.
Sayın Erdoğan ekonominin kitabını yazdığını söylüyor değil mi?