https://tr.sputniknews.com/20211119/deva-partisi-genel-baskani-babacandan-cumhurbaskani-erdogana-kitap-kapagi-onerisi-1050968804.html

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kitap kapağı önerisi

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kitap kapağı önerisi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Ekonominin kitabını yazdık” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ekonomi kitabının ön kapağı için Cumhurbaşkanlığı Hükümet... 19.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-19T15:57+0300

2021-11-19T15:57+0300

2021-11-19T15:57+0300

politika

recep tayyip erdoğan

ak parti

ali babacan

dolar

cumhurbaşkanı

ekonomi

deva partisi

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından “Ekonominin kitabını yazdık” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, kitabının ön kapağı için bir öneride bulundu.Babacan, “Sayın Erdoğan ekonominin kitabını yazdığını söylüyor değil mi? Kendisine kitabının ön kapağı için resim tavsiyem ektedir” ifadelerini kullandı.

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recep tayyip erdoğan, ak parti, ali babacan, dolar, cumhurbaşkanı, ekonomi, deva partisi