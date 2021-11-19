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https://tr.sputniknews.com/20211119/fyodor-dostoyevskinin-hayati-hakkinda-ne-biliyorsunuz--1050959542.html
Fyodor Dostoyevski’nin hayatı hakkında ne biliyorsunuz?
Fyodor Dostoyevski’nin hayatı hakkında ne biliyorsunuz?
19.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-19T12:57+0300
2021-11-19T12:57+0300
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yaşam
kültür & sanat
rusya
fyodor dostoyevski
yazar
test
kültür
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kültür & sanat, rusya, fyodor dostoyevski, yazar, test, kültür, тесты
Fyodor Dostoyevski’nin hayatı hakkında ne biliyorsunuz?