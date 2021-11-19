Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Aşısızları kapatmaktan herkesi kapatmaya geçen Avusturya'da şubattan itibaren aşı zorunlu olacak
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211119/fyodor-dostoyevskinin-hayati-hakkinda-ne-biliyorsunuz--1050959542.html
Fyodor Dostoyevski’nin hayatı hakkında ne biliyorsunuz?
Fyodor Dostoyevski’nin hayatı hakkında ne biliyorsunuz?
19.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-19T12:57+0300
2021-11-19T12:57+0300
yaşam
kültür & sanat
rusya
fyodor dostoyevski
yazar
test
kültür
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0b/1050709280_0:446:2048:1598_1920x0_80_0_0_1a92700892a59a099c04d38bf26889b2.jpg
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0b/1050709280_0:254:2048:1790_1920x0_80_0_0_4931a1828468d0c8b866facdabd217dc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kültür & sanat, rusya, fyodor dostoyevski, yazar, test, kültür, тесты

Fyodor Dostoyevski’nin hayatı hakkında ne biliyorsunuz?

12:57 19.11.2021
© SputnikDostoyevski 200 yaşında
Dostoyevski 200 yaşında - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2021
© Sputnik
Abone ol
1 'dan 7
Fyodor Mihayloviç Dostoyevski nerede doğdu?
Fyodor Dostoyevski - Sputnik Türkiye
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:13Londra’da Noel hazırlıkları, Windsor Park'ında başladı
13:10Mbappe, yavru pandanın vaftiz babası oldu
13:07Peskov: NATO, doğuya doğru genişlememe sözünü tutmayarak Rusya'yı aldattı
12:59TOBB: Yılın ilk 10 ayında kapanan şirket sayısı 11 bin 466
12:48Jüpiter'den büyük öte gezegen keşfedildi: 1 yılı 3 gün sürüyor
12:46Aşısızları kapatmaktan herkesi kapatmaya geçen Avusturya'da şubattan itibaren aşı zorunlu olacak
12:40Ankete göre Türkiye'de yaşayan İngilizlerin pahalı bulduğu tek şey ne?
12:35Umur Birand: Bence Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu olacak
12:34DİSK, asgari ücret talebini açıkladı
12:29Başak Cengiz cinayetinin görüntülerine erişim engeli getirildi
12:2810 gündür kayıp olan Müslüme'nin cansız bedenine ulaşıldı
12:27Kafede masa masa gezen karga, müşterilerin sigaralarını çalıyor
12:22Akkuyu Nükleer AŞ'den 'ölüm ve intihar girişimi' iddiasına yalanlama
12:18İspanya'da Kovid-19'da yeni vakalar ve ölü sayıları yeniden artışta
12:08Ayı saldırısından güreşerek kurtuldu: 'Cesaretim sayesinde yaşıyorum'
12:04AK Partili Turan: 50+1, başkanlık sisteminin esası ve temeli, bizim derdimiz daha yüksek oy almak
12:03Kuş gribi yeniden kapıya dayandı: Tarım ve Orman Bakanlığı’nda koordinasyon kurulu oluşturulacak
11:56Yüzyılların en uzun Ay tutulması başladı
11:53Tartıştığı eşinin otomobilini taşla parçaladı
11:47Türkiye'de yağışlar son 20 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti