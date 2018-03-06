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    Kültür & Sanat

    • Kızıl Ordu Korosu İstanbul'da konser verdi
      Son güncelleme: 03:14 06.03.2018
      03:14 06.03.2018

      Kızıl Ordu Korosu 90. yılında İstanbul'da konser verdi

      Aleksandrov Rus Kızıl Ordu Korosu ve Dans Topluluğu, kuruluşunun 90. yılında İstanbullu sanatseverlerle buluştu.

    • Nazım Hikmet
      Son güncelleme: 11:32 05.03.2018
      11:32 05.03.2018

      Nazım Hikmet'in Stalin için yazdığı şiir 65 yıl sonra ortaya çıktı

      Dünyaca ünlü şair Nazım Hikmet'in 1953 yılında Sovyet lideri İ. V. Stalin için yazdığı 'Hatırlıyorum' şiiri ilk kez Türkçe yayımlandı.

    • Sam Rockwell, Frances McDormand, Allison Janney and Gary Oldman - Oscar 2018
      Son güncelleme: 02:48 05.03.2018
      02:48 05.03.2018

      90. Oscar ödülleri sahiplerini buldu

      Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından bu yıl 90.'sı düzenlenen Akademi Ödülleri (Oscar) sahiplerini buldu. En İyi Erkek Oyuncu ödülüne Gary Oldman, En İyi Kadın Oyuncu ödülüne Frances McDormand, En İyi Film ödülüne de Meksikalı yönetmen Guillermo del Toro'nun çektiği 'The Shape of Water' layık görüldü.

    • Lev Tolstoy
      Son güncelleme: 22:49 04.03.2018
      22:49 04.03.2018

      Tolstoy'un kendi eserlerini okuduğu ses kaydı Türkçe'ye çevrildi

      Dünyaca ünlü Rus yazar Lev Tolstoy'un 1909 yılında kaydettiği ses kaydı Ümid Gurbanov tarafından Türkçe'ye çevrildi. Kayıt Twitter'da büyük ilgi topladı.

    • Rus yönetmen Zviaguintsev 64. Cesar Film ödüllerinde en iyi yabancı film ödülünü kazandı
      Son güncelleme: 07:08 03.03.2018
      07:08 03.03.2018

      Rus yönetmen Zvyagintsev'in 'Sevgisiz'ine bir ödül daha

      "Fransa'nın Oscar'ı" olarak bilinen Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini buldu. En iyi yabancı film ödülünü Rus yönetmen Andrey Zvyagintsev'in 'Sevgisiz'(Nebulyov/Loveless) filmi kazandı.

    • Maria Contreras-Sweet
      Son güncelleme: 17:18 02.03.2018
      17:18 02.03.2018

      Onlarca kadına cinsel tacizle suçlanan yapımcı Weinstein'ın şirketi kadınların yönetimindeki gruba satıldı

      Onlarca kadına cinsel taciz, cinsel saldırı ve tecavüzle suçlanan ABD'li yapımcı Harvey Weinstein'ın sahibi olduğu Weinstein Company, başında iş kadını Maria Contreras-Sweet'in olduğu yatırımcı grubuna 500 milyon dolara satıldı.

    • Quentin Tarantino - Brad Pitt
      Son güncelleme: 16:35 01.03.2018
      16:35 01.03.2018

      DiCaprio ve Pitt, Tarantino filminde buluşacak

      Quentin Tarantino'nun yeni filmi 'Once Upon a Time In Hollywood' filmine Brad Pitt de dahil oldu.

    • Rolling Stones Mick Jagger Keith Richards Stones - No Filter turu Esprit arena Düsseldorf 2017
      Son güncelleme: 15:36 01.03.2018
      15:36 01.03.2018

      Jagger için 'vazektomiye ihtiyacı olan azgın teke' dedi, sonra özür diledi

      Dünyayı yarım asırdır sallayan efsane müzik grubu Rolling Stones'un solisti Mick Jagger ile gitaristi Keith Richards arasındaki akor bozukluğu bir kez daha medyaya yansıdı. Aralık 2016'da 8. kez baba olan Jagger'ın 'vazektomiye ihtiyacı olduğunu' ima eden Richards, daha sonra bizzat arkadaşından özür dilediğini kamuoyuna duyurdu.

    • Kızıl Ordu Korosu
      Son güncelleme: 12:49 01.03.2018
      12:49 01.03.2018

      Kızıl Ordu Korosu, 90. yılında İstanbul'da konser verecek

      Dünyanın en büyük ordu korosu olarak gösterilen Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu ve Dans Topluluğu, 90. yılında İstanbul’da konser verecek.

    • Spotify
      Son güncelleme: 02:44 01.03.2018
      02:44 01.03.2018

      Dijital müzik devi Spotify için ilk halka arz başvurusu

      Spotify'ın New York borsasında işlem görmesi için ilk halka arz (IPO) başvurusunda bulunuldu.

    • Suudi Arabistan- Caz festivali
      Son güncelleme: 12:23 28.02.2018
      12:23 28.02.2018

      Suudi Arabistan'da ilk caz festivali

      Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın ülkenin tutucu imajını değiştirme kampanyası çerçevesinde ilk kez kadın ve erkekler başkent Riyad'da düzenlenen caz festivalinde birlikte müzik dinleyerek eğlendi.

    • Ed Sheeran
      Son güncelleme: 17:01 27.02.2018
      17:01 27.02.2018

      İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'dan 2017'de çifte rekor

      İngiliz şarkıcı Ed Sheeran, 'Divide' adlı albümüyle dünyada satış rekoru kırdı.

    • Rıza Zelyut
      Son güncelleme: 16:32 27.02.2018
      16:32 27.02.2018

      Zelyut'un 'Osmanlı'da Oğlancılık' kitabına muzır neşriyat kararı

      Kaynak Yayınları'ndan iki yıl önce çıkan Rıza Zelyut'un 'Osmanlı'da Oğlancılık' kitabı için 'muzır neşriyat' kararı verildi.

    • Payitaht Abdülhamid
      Son güncelleme: 16:13 27.02.2018
      16:13 27.02.2018

      2. Abdülhamid'in torunundan dizi tepkisi: Tam bir facia

      Sultan 2. Abdülhamid'in üçüncü kuşak torunu Ayşe Adile Nami Osmanoğlu Tars, büyük dedesinin hayatını konu alan Payitaht Abdülhamid dizisine, "O benim için bir facia" sözleriyle tepki gösterdi.

    • 50 Cent
      Son güncelleme: 15:09 27.02.2018
      15:09 27.02.2018

      Bitcoin milyoneri sanılan 50 Cent gerçeği saklamış

      ABD'li rapçi 50 Cent'in daha önce medyaya yansıdığının aksine hesabında unuttuğu Bitcoin'lerden milyonlarca dolar kazanmadığı, birkaç bin dolar kazandığı ortaya çıktı. Uzun süredir devam eden iflas davasındaki mahkeme kayıtlarına göre 50 Cent 'imajına zarar vermediği gerekçesiyle' söz konusu haberleri yalanlamadığını söyledi.

    • Leonardo da Vinci Salvator Mundi Christie's New York $450.3 million müzayede rekor
      Son güncelleme: 14:25 27.02.2018
      14:25 27.02.2018

      İki Arap veliaht prens, Da Vinci tablosuyla lüks yatı takas ediyor

      Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın geçen aylarda satın aldığı Leonardo da Vinci'nin Salvatore Mundi isimli tablosunu, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid'e ait bir yatla takasa karar verdiği iddia edildi.

    • 68. Berlinale'de en iyi film ödülünü kazanan Touch Me Not'ın yönetmeni Adina Pintilie
      Son güncelleme: 01:13 25.02.2018
      01:13 25.02.2018

      68. Berlinale ödülleri sahiplerini buldu: Altın Ayı 'Touch me not'a gitti

      Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleşen 68. Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) ödül kazanan filmler açıklandı. Festivalin yarışma kısmının en prestijli ödülü olan 'Altın Ayı'yı Romanyalı yönetmen Adina Pintilie'nin yönettiği 'Touch me not' kazandı.

    • Atatürk'ün kürek çekerken görüldüğü fotoğraflar Macaristan'dan İstanbul'a geldi
      Son güncelleme: 02:54 23.02.2018
      02:54 23.02.2018

      Atatürk'ün kürek çekerken görüldüğü fotoğraflar Macaristan'dan İstanbul'a geldi

      Macar antrenör Rezso Peter'in 1935'te çektiği Mustafa Kemal Atatürk'ün 2 fotoğrafı İstanbul'da sergilenmeye başladı.

    • Jennifer Lawrence
      Son güncelleme: 17:13 22.02.2018
      17:13 22.02.2018

      Jennifer Lawrence'dan elbisesini eleştirenlere: Bu feminizm değil

      ABD'li oyuncu Jennifer Lawrence'ın Londra'daki bir fotoğraf çekiminde giydiği elbisesi 'feminizm' tartışması yarattı.'Kızıl Serçe' filminin tanıtımı için soğuk havada, erkek rol arkadaşları arasında derin dekolteli elbise giydiği için gelen eleştirilere sosyal medyadan yanıt veren Lawrence 'Bu seksist ve gülünç. Bu feminizm değil" dedi.

    • Volkan Konak
      Son güncelleme: 00:09 22.02.2018
      00:09 22.02.2018

      Volkan Konak'a silahlı saldırı girişimi

      Şarkıcı Volkan Konak'a, İstanbul Ataşehir'de sahne aldığı barda, "Sen vatan hainisin" diyen bir kişi ateş açtı. Konak saldırıyı yara almadan atlatırken, ateş açan kişi vurularak yakalandı.

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