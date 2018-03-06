Kültür & Sanat

Aleksandrov Rus Kızıl Ordu Korosu ve Dans Topluluğu, kuruluşunun 90. yılında İstanbullu sanatseverlerle buluştu.
Dünyaca ünlü şair Nazım Hikmet'in 1953 yılında Sovyet lideri İ. V. Stalin için yazdığı 'Hatırlıyorum' şiiri ilk kez Türkçe yayımlandı.
Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından bu yıl 90.'sı düzenlenen Akademi Ödülleri (Oscar) sahiplerini buldu. En İyi Erkek Oyuncu ödülüne Gary Oldman, En İyi Kadın Oyuncu ödülüne Frances McDormand, En İyi Film ödülüne de Meksikalı yönetmen Guillermo del Toro'nun çektiği 'The Shape of Water' layık görüldü.
Dünyaca ünlü Rus yazar Lev Tolstoy'un 1909 yılında kaydettiği ses kaydı Ümid Gurbanov tarafından Türkçe'ye çevrildi. Kayıt Twitter'da büyük ilgi topladı.
"Fransa'nın Oscar'ı" olarak bilinen Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini buldu. En iyi yabancı film ödülünü Rus yönetmen Andrey Zvyagintsev'in 'Sevgisiz'(Nebulyov/Loveless) filmi kazandı.
Onlarca kadına cinsel taciz, cinsel saldırı ve tecavüzle suçlanan ABD'li yapımcı Harvey Weinstein'ın sahibi olduğu Weinstein Company, başında iş kadını Maria Contreras-Sweet'in olduğu yatırımcı grubuna 500 milyon dolara satıldı.
Quentin Tarantino'nun yeni filmi 'Once Upon a Time In Hollywood' filmine Brad Pitt de dahil oldu.
Dünyayı yarım asırdır sallayan efsane müzik grubu Rolling Stones'un solisti Mick Jagger ile gitaristi Keith Richards arasındaki akor bozukluğu bir kez daha medyaya yansıdı. Aralık 2016'da 8. kez baba olan Jagger'ın 'vazektomiye ihtiyacı olduğunu' ima eden Richards, daha sonra bizzat arkadaşından özür dilediğini kamuoyuna duyurdu.
Dünyanın en büyük ordu korosu olarak gösterilen Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu ve Dans Topluluğu, 90. yılında İstanbul’da konser verecek.
Spotify'ın New York borsasında işlem görmesi için ilk halka arz (IPO) başvurusunda bulunuldu.
Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın ülkenin tutucu imajını değiştirme kampanyası çerçevesinde ilk kez kadın ve erkekler başkent Riyad'da düzenlenen caz festivalinde birlikte müzik dinleyerek eğlendi.
İngiliz şarkıcı Ed Sheeran, 'Divide' adlı albümüyle dünyada satış rekoru kırdı.
Kaynak Yayınları'ndan iki yıl önce çıkan Rıza Zelyut'un 'Osmanlı'da Oğlancılık' kitabı için 'muzır neşriyat' kararı verildi.
Sultan 2. Abdülhamid'in üçüncü kuşak torunu Ayşe Adile Nami Osmanoğlu Tars, büyük dedesinin hayatını konu alan Payitaht Abdülhamid dizisine, "O benim için bir facia" sözleriyle tepki gösterdi.
ABD'li rapçi 50 Cent'in daha önce medyaya yansıdığının aksine hesabında unuttuğu Bitcoin'lerden milyonlarca dolar kazanmadığı, birkaç bin dolar kazandığı ortaya çıktı. Uzun süredir devam eden iflas davasındaki mahkeme kayıtlarına göre 50 Cent 'imajına zarar vermediği gerekçesiyle' söz konusu haberleri yalanlamadığını söyledi.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın geçen aylarda satın aldığı Leonardo da Vinci'nin Salvatore Mundi isimli tablosunu, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid'e ait bir yatla takasa karar verdiği iddia edildi.
Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleşen 68. Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) ödül kazanan filmler açıklandı. Festivalin yarışma kısmının en prestijli ödülü olan 'Altın Ayı'yı Romanyalı yönetmen Adina Pintilie'nin yönettiği 'Touch me not' kazandı.
Macar antrenör Rezso Peter'in 1935'te çektiği Mustafa Kemal Atatürk'ün 2 fotoğrafı İstanbul'da sergilenmeye başladı.
ABD'li oyuncu Jennifer Lawrence'ın Londra'daki bir fotoğraf çekiminde giydiği elbisesi 'feminizm' tartışması yarattı.'Kızıl Serçe' filminin tanıtımı için soğuk havada, erkek rol arkadaşları arasında derin dekolteli elbise giydiği için gelen eleştirilere sosyal medyadan yanıt veren Lawrence 'Bu seksist ve gülünç. Bu feminizm değil" dedi.
Şarkıcı Volkan Konak'a, İstanbul Ataşehir'de sahne aldığı barda, "Sen vatan hainisin" diyen bir kişi ateş açtı. Konak saldırıyı yara almadan atlatırken, ateş açan kişi vurularak yakalandı.
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