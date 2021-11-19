https://tr.sputniknews.com/20211119/haluk-bayraktar-ukrayna-baskomutani-zalujniyla-ihalar-icin-calisma-grubu-kurulmasini-gorustu-1050970119.html
Haluk Bayraktar, Ukrayna Başkomutanı Zalujnıy'la İHA'lar için çalışma grubu kurulmasını görüştü
Haluk Bayraktar, Ukrayna Başkomutanı Zalujnıy'la İHA'lar için çalışma grubu kurulmasını görüştü
Ukrayna Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Valeriy Zalujnıy ve Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar, dün bir araya gelerek Kiev'in envanterindeki İHA'lar... 19.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-19T16:30+0300
2021-11-19T16:30+0300
2021-11-19T16:32+0300
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Facebook hesabından görüşmeye ilişkin açıklama yapan Zalujnıy, "Türk şirketi Baykar Savunma'nın Genel Müdürü Haluk Bayraktar'la önemli bir görüşme yaptık. Ukrayna ordusunun elindeki İHA'lar için daimi çalışma grubu kurulmasını istişare ettik. Bayraktar TB2 insansız hava araçları, Birleşik Kuvvetler Operasyonu sırasında da olmak üzere etkinliğini kanıtladı. Bu nedenle, Rus saldırganlığını çevrelemek ve Ukrayna'nın çıkarlarını korumak için onların muharebe kullanım taktiklerini ve yöntemlerini pekiştirmeye devam ediyoruz" dedi.Zalujnıy, Türk tarafının Ukrayna ordusuna verdiği destek ve daha fazla işbirliğine açık olması nedeniyle Bayraktar'a teşekkür etti.Zalujnıy, Bayraktar Savunma'nın Ukrayna yapımı motorların kullanıldığı Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Araçları'nın üretimini sürdürmeyi planladığını ve Ukrayna'da insansız hava aracı bakım ve eğitim merkezi inşaat edilmesiyle ilgili çalışmalar yürüttüğünü de anımsattı.Donbass'taki çatışma bölgesinde yürütülen operasyonlar sırasında Bayraktar İHA'larının kullanıldığı, Ekim sonunda Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından teyit edilmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev'e bu gibi silahlar tedarik edilmesinin ülkenin güneydoğusundaki durumu kötüleştirebileceği şeklindeki endişeleri haklı çıkardığını söylemişti.Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Kiev'in Donbass'ta Bayraktar TB2 SİHA'larını kullanmak için Minsk Anlaşmaları'nda öngörülen tüm prosedürleri yerine getirdiğini söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20211118/ukrayna-parlamentosu-turkiye-ile-askeri-is-birligi-anlasmasini-onayladi-1050938981.html
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Haluk Bayraktar, Ukrayna Başkomutanı Zalujnıy'la İHA'lar için çalışma grubu kurulmasını görüştü
16:30 19.11.2021 (güncellendi: 16:32 19.11.2021)
Ukrayna Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Valeriy Zalujnıy ve Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar, dün bir araya gelerek Kiev'in envanterindeki İHA'lar için çalışma grubu kurulması konusunu istişare etti.
Facebook hesabından görüşmeye ilişkin açıklama yapan Zalujnıy, "Türk şirketi Baykar Savunma'nın Genel Müdürü Haluk Bayraktar'la önemli bir görüşme yaptık. Ukrayna ordusunun elindeki İHA'lar için daimi çalışma grubu kurulmasını istişare ettik. Bayraktar TB2 insansız hava araçları, Birleşik Kuvvetler Operasyonu sırasında da olmak üzere etkinliğini kanıtladı. Bu nedenle, Rus saldırganlığını çevrelemek ve Ukrayna'nın çıkarlarını korumak için onların muharebe kullanım taktiklerini ve yöntemlerini pekiştirmeye devam ediyoruz" dedi.
Zalujnıy, Türk tarafının Ukrayna ordusuna verdiği destek ve daha fazla işbirliğine açık olması nedeniyle Bayraktar'a teşekkür etti.
Zalujnıy, Bayraktar Savunma'nın Ukrayna yapımı motorların kullanıldığı Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Araçları'nın üretimini sürdürmeyi planladığını ve Ukrayna'da insansız hava aracı bakım ve eğitim merkezi inşaat edilmesiyle ilgili çalışmalar yürüttüğünü de anımsattı.
Donbass'taki çatışma bölgesinde yürütülen operasyonlar sırasında Bayraktar İHA'larının kullanıldığı, Ekim sonunda Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından teyit edilmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev'e bu gibi silahlar tedarik edilmesinin ülkenin güneydoğusundaki durumu kötüleştirebileceği şeklindeki endişeleri haklı çıkardığını söylemişti.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Kiev'in Donbass'ta Bayraktar TB2 SİHA'larını kullanmak için Minsk Anlaşmaları'nda öngörülen tüm prosedürleri yerine getirdiğini söylemişti.