İletişim Başkanı Altun: Sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam ediyoruz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 30 Ekim'de başlayan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali hakkında sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Festival kapsamında 387 etkinlik gerçekleştirildiğini belirten Altun, 14 Kasım'da sona eren festivalin yoğun ilgi gördüğünü, 8 milyona yakın sanatsevere ev sahipliği yaptığını açıkladı. Altun, "Sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam ediyoruz" ifadesini kullandı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali" kapsamında düzenlenen etkinliklere 8 milyona yakın sanatseverin katıldığını belirterek, "Sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam ediyoruz" ifadesini kullandı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 30 Ekim'de başlayan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali hakkında sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.
Festival kapsamında 387 etkinlik gerçekleştirildiğini belirten Altun, 14 Kasım'da sona eren festivalin yoğun ilgi gördüğünü, 8 milyona yakın sanatsevere ev sahipliği yaptığını açıkladı.
Altun, "Sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam ediyoruz" ifadesini kullandı.