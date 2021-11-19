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https://tr.sputniknews.com/20211119/kafede-masa-masa-gezen-karga-musterilerin-sigaralarini-caliyor-1050958579.html
Kafede masa masa gezen karga, müşterilerin sigaralarını çalıyor
Kafede masa masa gezen karga, müşterilerin sigaralarını çalıyor
Bursa'da bir karga, kafede masa masa gezip müşterilerin yemeklerini yiyip sigaralarını çalıyor. 19.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-19T12:27+0300
2021-11-19T12:27+0300
2021-11-19T12:52+0300
sigara
karga
türkiye
bursa
kafe
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Bursa'da bulunan bir kafeye gelen müşteriler, masalarına konan kargayı görünce büyük şaşkınlık yaşıyor.Karga müşterilerin masalarına gelip yemeklerini yiyor. Ayrıca paketlerden sigaralarını alıyor.Vatandaşlar masalarından yemeklerini yiyen ve sigaralarını çalan kargaya dokunmayıp hoşgörüyle karşılıyor. Karga da masalarda gezip karnını doyuruyor.
https://tr.sputniknews.com/20210628/karga-umumi-tuvaletin-kasasinda-kasiyerlik-yapiyor-agzini-acip-para-koymalarini-bekliyor-1044837181.html
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sigara, karga, bursa, kafe
Kafede masa masa gezen karga, müşterilerin sigaralarını çalıyor 12:27 19.11.2021 (güncellendi: 12:52 19.11.2021)
Bursa'da bir karga, kafede masa masa gezip müşterilerin yemeklerini yiyip sigaralarını çalıyor.
Bursa'da bulunan bir kafeye gelen müşteriler, masalarına konan
kargayı görünce büyük şaşkınlık yaşıyor.
Karga müşterilerin masalarına gelip yemeklerini yiyor. Ayrıca paketlerden
sigaralarını alıyor.
Vatandaşlar masalarından yemeklerini yiyen ve sigaralarını çalan kargaya dokunmayıp hoşgörüyle karşılıyor. Karga da masalarda gezip karnını doyuruyor.