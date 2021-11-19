https://tr.sputniknews.com/20211119/kamu-bankalari-kredi-faizlerini-indirdi-1050953259.html

Kamu bankaları kredi faizlerini indirdi

Kamu bankaları kredi faizlerini indirdi

Kamu bankaları kredi faizlerini indirdi. Kamu bankaları, kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 100 baz puana kadar değişen oranlarda indirime... 19.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-19T09:57+0300

2021-11-19T09:57+0300

2021-11-19T10:15+0300

ekonomi

türkiye

faiz

kamu bankası

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/01/1044400982_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_8c109b71e25e62782861be5c87552fb5.jpg

Kamu bankaları, kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 100 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gitti.

https://tr.sputniknews.com/20211118/merkez-bankasi-faizi-1-puan-indirdi-1050926431.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, faiz, kamu bankası