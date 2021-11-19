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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211119/kamu-bankalari-kredi-faizlerini-indirdi-1050953259.html
Kamu bankaları kredi faizlerini indirdi
Kamu bankaları kredi faizlerini indirdi
Kamu bankaları kredi faizlerini indirdi. Kamu bankaları, kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 100 baz puana kadar değişen oranlarda indirime... 19.11.2021, Sputnik Türkiye
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ekonomi
türkiye
faiz
kamu bankası
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Kamu bankaları, kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 100 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gitti.
https://tr.sputniknews.com/20211118/merkez-bankasi-faizi-1-puan-indirdi-1050926431.html
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türkiye, faiz, kamu bankası

Kamu bankaları kredi faizlerini indirdi

09:57 19.11.2021 (güncellendi: 10:15 19.11.2021)
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© DHA
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Kamu bankaları kredi faizlerini indirdi. Kamu bankaları, kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 100 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gitti.
Kamu bankaları, kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 100 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gitti.
TL-Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
EKONOMİ
Merkez Bankası faizi 1 puan indirdi
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