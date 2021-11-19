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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211119/kamu-bankalari-kredi-faizlerini-indirdi-1050953259.html
Kamu bankaları kredi faizlerini indirdi
Kamu bankaları kredi faizlerini indirdi
Kamu bankaları kredi faizlerini indirdi. Kamu bankaları, kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 100 baz puana kadar değişen oranlarda indirime... 19.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-19T09:57+0300
2021-11-19T09:57+0300
2021-11-19T10:15+0300
ekonomi
türkiye
faiz
kamu bankası
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Kamu bankaları, kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 100 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gitti.
https://tr.sputniknews.com/20211118/merkez-bankasi-faizi-1-puan-indirdi-1050926431.html
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türkiye, faiz, kamu bankası
Kamu bankaları kredi faizlerini indirdi
09:57 19.11.2021 (güncellendi: 10:15 19.11.2021)
Kamu bankaları kredi faizlerini indirdi. Kamu bankaları, kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 100 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gitti.
Kamu bankaları, kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 100 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gitti.