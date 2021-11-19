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Kılıçdaroğlu: Gıda sektörü paydaşlarını davet ettim, kara kışı konuşacağız
Kılıçdaroğlu: Gıda sektörü paydaşlarını davet ettim, kara kışı konuşacağız
CHP lideri Kılıçdaroğlu, gıda fiyatlarındaki artışa dikkat çekerek "Gıda sektörü paydaşlarını davet ettim, kara kışı konuşacağız. Halkımız müsterih olsun... 19.11.2021, Sputnik Türkiye
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kemal kılıçdaroğlu
gıda
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, artan gıda fiyatları üzerinden hükümeti eleştirerek, gıda sektörü paydaşlarıyla görüşeceğini duyurdu.Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
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chp, kemal kılıçdaroğlu, gıda

Kılıçdaroğlu: Gıda sektörü paydaşlarını davet ettim, kara kışı konuşacağız

21:09 19.11.2021 (güncellendi: 21:15 19.11.2021)
© AA / Kemal CeylanCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum'da muhtar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda ve dernek başkanları ile üretici örgütlerinin temsilcileriyle bir düğün salonunda düzenlenen "Kanaat Önderleri Buluşması"nda bir araya geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum'da muhtar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda ve dernek başkanları ile üretici örgütlerinin temsilcileriyle bir düğün salonunda düzenlenen Kanaat Önderleri Buluşmasında bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2021
© AA / Kemal Ceylan
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, gıda fiyatlarındaki artışa dikkat çekerek "Gıda sektörü paydaşlarını davet ettim, kara kışı konuşacağız. Halkımız müsterih olsun. Gecenin en karanlık anı, şafağa en yakın andır" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, artan gıda fiyatları üzerinden hükümeti eleştirerek, gıda sektörü paydaşlarıyla görüşeceğini duyurdu.
Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Halkımızı kaderine terk etmiş bir Saray İktidarı var. Astronomik gıda fiyatları bir yana, pek çok üründe kota uygulanmaya başlandı; yeterli gıda yok. Gıda sektörü paydaşlarını davet ettim, yarın kara kışı konuşacağız, birlikte ne yapabileceğimize bakacağız. Halkımız müsterih olsun. Gecenin en karanlık anı, şafağa en yakın andır. Yalnız değilsiniz!"
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