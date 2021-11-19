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Kılıçdaroğlu: Gıda sektörü paydaşlarını davet ettim, kara kışı konuşacağız
21:09 19.11.2021 (güncellendi: 21:15 19.11.2021)
© AA / Kemal CeylanCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum'da muhtar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda ve dernek başkanları ile üretici örgütlerinin temsilcileriyle bir düğün salonunda düzenlenen "Kanaat Önderleri Buluşması"nda bir araya geldi.
© AA / Kemal Ceylan
CHP lideri Kılıçdaroğlu, gıda fiyatlarındaki artışa dikkat çekerek "Gıda sektörü paydaşlarını davet ettim, kara kışı konuşacağız. Halkımız müsterih olsun. Gecenin en karanlık anı, şafağa en yakın andır" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, artan gıda fiyatları üzerinden hükümeti eleştirerek, gıda sektörü paydaşlarıyla görüşeceğini duyurdu.
Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Halkımızı kaderine terk etmiş bir Saray İktidarı var. Astronomik gıda fiyatları bir yana, pek çok üründe kota uygulanmaya başlandı; yeterli gıda yok. Gıda sektörü paydaşlarını davet ettim, yarın kara kışı konuşacağız, birlikte ne yapabileceğimize bakacağız. Halkımız müsterih olsun. Gecenin en karanlık anı, şafağa en yakın andır. Yalnız değilsiniz!"
Halkımız müsterih olsun. Gecenin en karanlık anı, şafağa en yakın andır. Yalnız değilsiniz!— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 19, 2021