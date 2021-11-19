Lavrov ve Çavuşoğlu, Ukrayna odaklı bölgedeki durumu görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “19 Kasım’da, Türkiye’nin girişimi üzerine Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasında telefon görüşmesi gerçekleşti” ifadesine yer verildi.Görüşmede, Ukrayna odaklı bölgedeki durumun kapsamlı biçimde değerlendirildiği aktarılan açıklamada, “Rus tarafı, Batılı ortaklar tarafından cesaretlendirilen Kiev’in, Ukrayna’nın güneydoğusundaki gerilimi tırmandırma politikasının, durumu tehlikeli biçimde istikrarsızlaştırma tehdidi yarattığının altını çizdi. Ukrayna’nın daha fazla militarizasyonuna katkıda bulunan Türkiye-Ukrayna askeri işbirliği ile ilgili endişelerimizi olabildiğince ciddiye alma çağrısı yapıldı” dendi.Kafkasya ve Balkanlar dahil uluslararası gündemin diğer güncel konularını da ele alan Lavrov ve Çavuşoğlu’nun, ikili ilişkileri ve önümüzdeki Rus-Türk üst düzey görüşmelerin takvimini de görüştüğü belirtildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Ukrayna, Kafkasya ve Balkanlardaki durumun değerlendirildiği belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “19 Kasım’da, Türkiye’nin girişimi üzerine Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasında telefon görüşmesi gerçekleşti” ifadesine yer verildi.
Görüşmede, Ukrayna odaklı bölgedeki durumun kapsamlı biçimde değerlendirildiği aktarılan açıklamada, “Rus tarafı, Batılı ortaklar tarafından cesaretlendirilen Kiev’in, Ukrayna’nın güneydoğusundaki gerilimi tırmandırma politikasının, durumu tehlikeli biçimde istikrarsızlaştırma tehdidi yarattığının altını çizdi. Ukrayna’nın daha fazla militarizasyonuna katkıda bulunan Türkiye-Ukrayna askeri işbirliği ile ilgili endişelerimizi olabildiğince ciddiye alma çağrısı yapıldı” dendi.
Kafkasya ve Balkanlar dahil uluslararası gündemin diğer güncel konularını da ele alan Lavrov ve Çavuşoğlu’nun, ikili ilişkileri ve önümüzdeki Rus-Türk üst düzey görüşmelerin takvimini de görüştüğü belirtildi.