https://tr.sputniknews.com/20211119/lavrov-ve-cavusoglu-ukrayna-odakli-bolgedeki-durumu-gorustu-1050975317.html

Lavrov ve Çavuşoğlu, Ukrayna odaklı bölgedeki durumu görüştü

Lavrov ve Çavuşoğlu, Ukrayna odaklı bölgedeki durumu görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Ukrayna, Kafkasya ve Balkanlardaki durumun... 19.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-19T19:13+0300

2021-11-19T19:13+0300

2021-11-19T19:13+0300

dünya

ukrayna

sergey lavrov

mevlüt çavuşoğlu

balkanlar

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “19 Kasım’da, Türkiye’nin girişimi üzerine Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasında telefon görüşmesi gerçekleşti” ifadesine yer verildi.Görüşmede, Ukrayna odaklı bölgedeki durumun kapsamlı biçimde değerlendirildiği aktarılan açıklamada, “Rus tarafı, Batılı ortaklar tarafından cesaretlendirilen Kiev’in, Ukrayna’nın güneydoğusundaki gerilimi tırmandırma politikasının, durumu tehlikeli biçimde istikrarsızlaştırma tehdidi yarattığının altını çizdi. Ukrayna’nın daha fazla militarizasyonuna katkıda bulunan Türkiye-Ukrayna askeri işbirliği ile ilgili endişelerimizi olabildiğince ciddiye alma çağrısı yapıldı” dendi.Kafkasya ve Balkanlar dahil uluslararası gündemin diğer güncel konularını da ele alan Lavrov ve Çavuşoğlu’nun, ikili ilişkileri ve önümüzdeki Rus-Türk üst düzey görüşmelerin takvimini de görüştüğü belirtildi.

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ukrayna, sergey lavrov, mevlüt çavuşoğlu, balkanlar