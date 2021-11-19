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Londra’da Noel hazırlıkları, Windsor Park'ında başladı
Londra’da Noel hazırlıkları, Windsor Park'ında başladı
‘Kraliyet Parkı’ olarak da bilinen Londra'daki Windsor Great Park'ın bir bölümü, Noel nedeniyle aydınlatılarak, ses ve ışık gösterilerinden oluşan 'rengarenk'... 19.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-19T13:13+0300
2021-11-19T13:13+0300
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kraliyet
ingiliz kraliyet ailesi
kraliçe 2. elizabeth
windsor great park
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Londra’da Noel hazırlıkları, Windsor Park'ında başladı 13:13 19.11.2021 (güncellendi: 13:17 19.11.2021)
‘Kraliyet Parkı’ olarak da bilinen Londra'daki Windsor Great Park'ın bir bölümü, Noel nedeniyle aydınlatılarak, ses ve ışık gösterilerinden oluşan 'rengarenk' programıyla kapılarını ziyaretçilere açtı.
© REUTERS / ANDREW COULDRIDGE
İngiltere'nin Berkshire ve Surrey sınırındaki Windsor kasabasının güneyinde 2.020 hektarlık alanı kaplayan ve İngiliz Kraliyeti ile olan bağlantısı sebebiyle ünlenen Windsor Great Park, kraliyet ailesinin avcılık ve çeşitli aktiviteler için kullandığı özel bir arazi.
İngiltere'nin Berkshire ve Surrey sınırındaki Windsor kasabasının güneyinde 2.020 hektarlık alanı kaplayan ve İngiliz Kraliyeti ile olan bağlantısı sebebiyle ünlenen Windsor Great Park, kraliyet ailesinin avcılık ve çeşitli aktiviteler için kullandığı özel bir arazi.
© REUTERS / ANDREW COULDRIDGE
Bu yıl ise Noel'i kutlamak için ışıklarla süslenerek 18 Kasım’da halka açılan park, görsel şölen deneyimlemek isteyenlerin yeni adresi oldu.
Bu yıl ise Noel'i kutlamak için ışıklarla süslenerek 18 Kasım’da halka açılan park, görsel şölen deneyimlemek isteyenlerin yeni adresi oldu.
© Fotoğraf : Twitter/ @WGPilluminated
Bölgenin etkinlik için ayrılan alanının içinde yaklaşık 2 kilometrelik bir parkur bulunuyor.
Bölgenin etkinlik için ayrılan alanının içinde yaklaşık 2 kilometrelik bir parkur bulunuyor.
© REUTERS / ANDREW COULDRIDGE
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'i veya Kraliyet üyelerini yürüyüş yaparken görme fırsatı yakalamak isteyen çevre sakinleri ile turistler ise parkı özellikle ziyaret ediyor.
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'i veya Kraliyet üyelerini yürüyüş yaparken görme fırsatı yakalamak isteyen çevre sakinleri ile turistler ise parkı özellikle ziyaret ediyor.
© REUTERS / ANDREW COULDRIDGE
Windsor Great Park'ta düzenlenen çeşitli organizasyonlar, 9 Ocak 2022'ye kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.
Windsor Great Park'ta düzenlenen çeşitli organizasyonlar, 9 Ocak 2022'ye kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.