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Meteoroloji'den hafta sonu için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji'den hafta sonu için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 19 Kasım Cuma günkü hava tahmin raporuna göre Marmara, İç Andadolu, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz ve Güney... 19.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-19T09:12+0300
2021-11-19T09:11+0300
yaşam
hava durumu
meteoroloji genel müdürlüğü
meteoroloji
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Kütahya, Gümüşhane ve Malatya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.MarmaraParçalı ve yer yer çok bulutlu, doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 11°CParçalı bulutlu.İSTANBUL °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.KIRKLARELİ °C, 11°CParçalı ve yer yer çok bulutlu.KOCAELİ °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.EgeAz bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, Kütahya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu.DENİZLİ °C, 16°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 17°CAz bulutlu.MANİSA °C, 14°CParçalı ve az bulutlu.AkdenizParçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kıyı kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren il geneli aralıklı sağanak yağışlı.ANTALYA °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı.HATAY °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı.MERSİN °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı.İÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.ÇANKIRI °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.ESKİŞEHİR °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.KONYA °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı yağmurlu.Batı KaradenizParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı.DÜZCE °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu.KASTAMONU °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı.ZONGULDAK °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.Orta ve Doğu KaradenizParçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz Bölümü ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Gümüşhane çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu.SAMSUN °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.TOKAT °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu.TRABZON °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı.Doğu AnadoluParçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu, Malatya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 7°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 8°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı.VAN °C, 10°CParçalı ve az bulutluGüneydoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 19°CParçalı ve çok bulutluGAZİANTEP °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı.SİİRT °C, 18°CParçalı ve çok bulutluŞANLIURFA °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı.
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hava durumu, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji

Meteoroloji'den hafta sonu için kuvvetli yağış uyarısı

09:12 19.11.2021
© DHAyağış, sağanak yağış, yağmur
yağış, sağanak yağış, yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2021
© DHA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 19 Kasım Cuma günkü hava tahmin raporuna göre Marmara, İç Andadolu, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz ve Güney Doğu Anadolu'da kuvvetli yağış bekleniyor. Yağışların hafta sonu da devam edeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Kütahya, Gümüşhane ve Malatya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Marmara

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 11°C
Parçalı bulutlu.
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
KIRKLARELİ °C, 11°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu.
KOCAELİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

Ege

Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, Kütahya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu.
DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 17°C
Az bulutlu.
MANİSA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu.

Akdeniz

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kıyı kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren il geneli aralıklı sağanak yağışlı.
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı.
HATAY °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı.
MERSİN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.
ÇANKIRI °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
ESKİŞEHİR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
KONYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı yağmurlu.

Batı Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı.
DÜZCE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu.
KASTAMONU °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı.
ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz Bölümü ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Gümüşhane çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu.
SAMSUN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
TOKAT °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu.
TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı.

Doğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu, Malatya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı.
VAN °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı.
SİİRT °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı.
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