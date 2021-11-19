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Meteoroloji'den hafta sonu için kuvvetli yağış uyarısı
© DHAyağış, sağanak yağış, yağmur
© DHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 19 Kasım Cuma günkü hava tahmin raporuna göre Marmara, İç Andadolu, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz ve Güney Doğu Anadolu'da kuvvetli yağış bekleniyor. Yağışların hafta sonu da devam edeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Kütahya, Gümüşhane ve Malatya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Marmara
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 11°C
Parçalı bulutlu.
Parçalı bulutlu.
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
KIRKLARELİ °C, 11°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu.
Parçalı ve yer yer çok bulutlu.
KOCAELİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
Ege
Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, Kütahya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu.
Parçalı ve çok bulutlu.
DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 17°C
Az bulutlu.
Az bulutlu.
MANİSA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu.
Parçalı ve az bulutlu.
Akdeniz
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kıyı kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren il geneli aralıklı sağanak yağışlı.
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kıyı kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren il geneli aralıklı sağanak yağışlı.
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı.
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı.
HATAY °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı.
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı.
MERSİN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı.
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.
ÇANKIRI °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
ESKİŞEHİR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
KONYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı yağmurlu.
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı yağmurlu.
Batı Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı.
DÜZCE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu.
KASTAMONU °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı.
ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz Bölümü ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Gümüşhane çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu.
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu.
SAMSUN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
TOKAT °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu.
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu.
TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı.
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı.
Doğu Anadolu
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu, Malatya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı.
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı.
VAN °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı.
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı.
SİİRT °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı.
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı.