https://tr.sputniknews.com/20211119/peskov-putin-ve-biden-arasinda-yeni-yildan-once-gorusme-olasiligini-dislamadi-1050947622.html
Peskov, Putin ve Biden arasında yeni yıldan önce görüşme olasılığını dışlamadı
Peskov, Putin ve Biden arasında yeni yıldan önce görüşme olasılığını dışlamadı
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Putin ve ABD Başkanı Biden arasında yeni yıldan önce görüşme olasılığını dışlamadı. 19.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-19T01:46+0300
2021-11-19T01:46+0300
2021-11-19T01:46+0300
dünya
vladimir putin
donbass
ukrayna
nato
dmitriy peskov
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Pervıy Kanal televizyonuna konuk olan Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden arasında yapılacak görüşme için somut tarih olmamakla birlikte böyle bir görüşmenin yılbaşından önce de yapılabileceğini ifade etti.Görüşme ile ilgili ‘şimdilik somut tarih olmadığını, sabırlı olunması gerektiğini’ söyleyen Peskov, şöyle konuştu:Daha önce Rusya’nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, her iki tarafın da ABD ve Rusya liderleri arasındaki temasların gerekli olduğu görüşüne sahip olduklarını açıklamıştı.‘Putin-Biden'in toplantısında tartışılacak konular Ukrayna ve NATO olacak’Kremlin Sözcüsü, Vladimir Putin ve Joe Biden’in yapacağı görüşmede Ukrayna’daki durumun ve NATO ile ilişkilerin görüşüleceği bilgisini verdi.Görüşmenin yılsonuna kadar çevirimiçi olma olasılığını dışlamayan Peskov, “Başlangıç olarak video formatı daha çok tercih edilebilir, fakat bu yine de başkanlarının kararına bağlı olacak. Doğal olarak, Ukrayna görüşülür, Ukrayna etrafında çok fazla tartışma var. Doğal olarak Ukrayna’nın çevresinde, NATO silahlı kuvvetlerinin sınırlarımızın yakınında bizi kayıtsız bırakmayan ve endişeye neden olan, en önemlisi de misilleme önlemleri alma ihtiyacını doğuran kışkırtıcı eylemleri olacak, ancak bu önlemleri alırken kendi topraklarımızda hareket ediyor olacağız” diye konuştu.‘NATO silahları Kiev'e Donbass'taki durumu güç kullanarak çözmesi için ilham verebilir’NATO'nun Ukrayna'ya en yeni silah sistemlerini göndermesinin Kiev'in Donbass sorununu güç kullanarak çözmeye çalışmasına ilham verebileceğine dikkat çeken Peskov, şunları söyledi:Kremlin Sözcüsü, “İşte bunlar kırmızı çizgilerdir. Ve Rusya'nın bu koşullara karşı kararlı önlemler alması, Batı'daki karşıtlarımız tarafından da açıkça kaydediliyor” ifadelerini kullandı.
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vladimir putin, donbass, ukrayna, nato, dmitriy peskov, joe biden
Peskov, Putin ve Biden arasında yeni yıldan önce görüşme olasılığını dışlamadı
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Putin ve ABD Başkanı Biden arasında yeni yıldan önce görüşme olasılığını dışlamadı.
Pervıy Kanal televizyonuna konuk olan Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden arasında yapılacak görüşme için somut tarih olmamakla birlikte böyle bir görüşmenin yılbaşından önce de yapılabileceğini ifade etti.
Görüşme ile ilgili ‘şimdilik somut tarih olmadığını, sabırlı olunması gerektiğini’ söyleyen Peskov, şöyle konuştu:
“Temaslar ne zaman olur, henüz net bir anlayış yok. Yeni yıldan önce mümkün mü? Evet mümkün. Fakat belki daha sonraya da kalabilir. Başkanların ajandalarının ne derece uyuştuğuna ve hangi formatı seçeceklerine bağlı olacak.”
Daha önce Rusya’nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, her iki tarafın da ABD ve Rusya liderleri arasındaki temasların gerekli olduğu görüşüne sahip olduklarını açıklamıştı.
‘Putin-Biden'in toplantısında tartışılacak konular Ukrayna ve NATO olacak’
Kremlin Sözcüsü, Vladimir Putin ve Joe Biden’in yapacağı görüşmede Ukrayna’daki durumun ve NATO ile ilişkilerin görüşüleceği bilgisini verdi.
Görüşmenin yılsonuna kadar çevirimiçi olma olasılığını dışlamayan Peskov, “Başlangıç olarak video formatı daha çok tercih edilebilir, fakat bu yine de başkanlarının kararına bağlı olacak. Doğal olarak, Ukrayna görüşülür, Ukrayna etrafında çok fazla tartışma var. Doğal olarak Ukrayna’nın çevresinde, NATO silahlı kuvvetlerinin sınırlarımızın yakınında bizi kayıtsız bırakmayan ve endişeye neden olan, en önemlisi de misilleme önlemleri alma ihtiyacını doğuran kışkırtıcı eylemleri olacak, ancak bu önlemleri alırken kendi topraklarımızda hareket ediyor olacağız” diye konuştu.
‘NATO silahları Kiev'e Donbass'taki durumu güç kullanarak çözmesi için ilham verebilir’
NATO'nun Ukrayna'ya en yeni silah sistemlerini göndermesinin Kiev'in Donbass sorununu güç kullanarak çözmeye çalışmasına ilham verebileceğine dikkat çeken Peskov, şunları söyledi:
“NATO'nun askeri altyapısını sınırlarımıza yaklaştırma süreci ortada. Ukrayna NATO silahlarıyla dolup taşıyor, Amerikalılar ve diğer NATO ülkeleri oraya en yeni silah sistemlerini gönderiyor. Bütün bunlar, Ukrayna'daki ‘sıcak kafalara’, Minsk Anlaşmalarının tökezlediği ortamda Donbass sorununu güç kullanma yoluyla çözmeyi, yani sıradaki felakete bir adım daha atmayı düşünmeleri için ilham veriyor.”
Kremlin Sözcüsü, “İşte bunlar kırmızı çizgilerdir. Ve Rusya'nın bu koşullara karşı kararlı önlemler alması, Batı'daki karşıtlarımız tarafından da açıkça kaydediliyor” ifadelerini kullandı.