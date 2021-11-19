https://tr.sputniknews.com/20211119/putin-cin-ile-fuze-firlatmalarinin-bildirimi-anlasmasinin-2030a-kadar-uzatilmasini-onayladi-1050972193.html
Putin, Çin ile füze fırlatmalarının bildirimi anlaşmasının 2030'a kadar uzatılmasını onayladı
Putin, Çin ile füze fırlatmalarının bildirimi anlaşmasının 2030'a kadar uzatılmasını onayladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile Çin arasındaki balistik füzelerin ve taşıyıcı roketlerin fırlatılmasının karşılıklı bildirimi anlaşmasının... 19.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-19T17:43+0300
2021-11-19T17:43+0300
2021-11-19T17:43+0300
savunma
rusya
vladimir putin
çin
şi cinping
füze
anlaşma
onay
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Moskova ve Pekin'in balistik füzelerin ve taşıyıcı roketlerin fırlatılmasını karşılıklı olarak bildirme yükümlülüklerini tanımlayan anlaşmasının uzatılmasını öngören protokol, 15 Aralık 2020’de sona erecek şekilde düzenlenmişti. Yeni belgeyle anlaşma 10 yıl daha geçerliliğini koruyacak.Protokolün uzatılmasına ilişkin tasarı, 17 Temmuz'da Rus hükümeti tarafından onaylamasının ardından, Devlet Duma'sında 26 Ekim'de kabul edilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211119/putin-ve-lukasenko-bir-haftada-ikinci-kez-telefonda-gorustu-1050962026.html
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rusya, vladimir putin, çin, şi cinping, füze, anlaşma, onay
Putin, Çin ile füze fırlatmalarının bildirimi anlaşmasının 2030'a kadar uzatılmasını onayladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile Çin arasındaki balistik füzelerin ve taşıyıcı roketlerin fırlatılmasının karşılıklı bildirimi anlaşmasının 2030'a kadar uzatılmasına ilişkin protokolü onaylayan yasayı imzaladı.
Moskova ve Pekin'in balistik füzelerin ve taşıyıcı roketlerin fırlatılmasını karşılıklı olarak bildirme yükümlülüklerini tanımlayan anlaşmasının uzatılmasını öngören protokol, 15 Aralık 2020’de sona erecek şekilde düzenlenmişti. Yeni belgeyle anlaşma 10 yıl daha geçerliliğini koruyacak.
Protokolün uzatılmasına ilişkin tasarı, 17 Temmuz'da Rus hükümeti tarafından onaylamasının ardından, Devlet Duma'sında 26 Ekim'de kabul edilmişti.