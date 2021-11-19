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Putin ve Lukaşenko, bir haftada ikinci kez telefonda görüştü
Putin ve Lukaşenko, bir haftada ikinci kez telefonda görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko ile yeni bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. 19.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-19T13:25+0300
2021-11-19T13:26+0300
dünya
rusya
polonya
belarus
vladimir putin
aleksandr lukaşenko
göçmen
sınır
görüşme
telefon görüşmesi
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Belarus basını, Devlet Başkanı Lukaşenko’nun Rusya lideri Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini yazdı. görüşmenin içeriğine ilişkinse henüz bir açıklama yapılmış değil.Fakat iki liderin görüşmesi, Avrupa ülkelerine girmek isteyen göçmenlerin Belarus-Polonya sınırına akın etmesi nedeniyle Brüksel-Minsk ilişkilerinin gergin olduğu bir döneme denk geliyor.Söz konusu gerilim nedeniyle son haftalarda sık sık telefonda görüşen Putin ve Lukaşenko’nun son görüşmesiyse salı günü gerçekleşmişti.Brüksel, Lukaşenko’nun, ülkesine yaptırım uygulayan ‘AB’den intikam almak için göçmenleri Polonya sınırına yönlendirdiğini’ savunuyor. Minsk söz konusu iddiaları başından beri defalarca reddetti.Rusya yetkilileriyse pek çok kez, AB-Belarus arasında yaşanan gerilimin yatışması için arabuluculuk yapmaya hazır olduklarını söyledi, ancak Brüksel’e Minsk ile doğrudan iletişim kurma çağrısı da yaptı. Söz konusu çağrıları, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Belarus lideri Lukaşenko ile telefonda görüşmesi izledi.Belarus lideri, göçmenleri sınırdan ayrılmaları için ikna etmeye çalıştıklarını fakat çoğunun ülkelerine geri dönmeyi istemediğini söylediği pek çok açıklama yaptı. Belarus hükümeti, sınırda dondurucu koşullarda bekleyen göçmenlerin kapalı alanlarda barınmaları ve koronavirüse karşı aşılanmaları için tesisler hazırlamış durumda.
https://tr.sputniknews.com/20211111/belarus-devlet-ajansi-lukasenko-rusyaya-birlik-devleti-sinirlarinda-nobete-katilmasini-rica-etti-1050715098.html
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rusya, polonya, belarus, vladimir putin, aleksandr lukaşenko, göçmen, sınır, görüşme, telefon görüşmesi

Putin ve Lukaşenko, bir haftada ikinci kez telefonda görüştü

13:25 19.11.2021 (güncellendi: 13:26 19.11.2021)
© Sputnik / Grigory SysoevVladimir Putin - Aleksandr Lukaşenko
Vladimir Putin - Aleksandr Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2021
© Sputnik / Grigory Sysoev
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko ile yeni bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.
Belarus basını, Devlet Başkanı Lukaşenko’nun Rusya lideri Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini yazdı. görüşmenin içeriğine ilişkinse henüz bir açıklama yapılmış değil.
Fakat iki liderin görüşmesi, Avrupa ülkelerine girmek isteyen göçmenlerin Belarus-Polonya sınırına akın etmesi nedeniyle Brüksel-Minsk ilişkilerinin gergin olduğu bir döneme denk geliyor.
Söz konusu gerilim nedeniyle son haftalarda sık sık telefonda görüşen Putin ve Lukaşenko’nun son görüşmesiyse salı günü gerçekleşmişti.
Brüksel, Lukaşenko’nun, ülkesine yaptırım uygulayan ‘AB’den intikam almak için göçmenleri Polonya sınırına yönlendirdiğini’ savunuyor. Minsk söz konusu iddiaları başından beri defalarca reddetti.
Rusya yetkilileriyse pek çok kez, AB-Belarus arasında yaşanan gerilimin yatışması için arabuluculuk yapmaya hazır olduklarını söyledi, ancak Brüksel’e Minsk ile doğrudan iletişim kurma çağrısı da yaptı. Söz konusu çağrıları, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Belarus lideri Lukaşenko ile telefonda görüşmesi izledi.
Belarus lideri, göçmenleri sınırdan ayrılmaları için ikna etmeye çalıştıklarını fakat çoğunun ülkelerine geri dönmeyi istemediğini söylediği pek çok açıklama yaptı. Belarus hükümeti, sınırda dondurucu koşullarda bekleyen göçmenlerin kapalı alanlarda barınmaları ve koronavirüse karşı aşılanmaları için tesisler hazırlamış durumda.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
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